Евросоюз задумался об экономическом спасении приграничных с Россией регионов

Tекст: Вера Басилая

Европейская комиссия объявит о планах инвестировать в регионы Евросоюза, которые граничат с Россией, Белоруссией и Украиной и испытывают экономические трудности из-за конфликта, передает Politico.

Наибольший удар пришелся по Прибалтике, Финляндии и Польше: эти регионы столкнулись с падением инвестиций, сокращением грузопотока и снижением туристического потока.

Как отметила член городского совета Турку Ниина Ратилайнен, «самые безопасные границы – это не только контролируемые, но и живые». По ее словам, инвестиции в рабочие места, чистую энергетику и образование создают основу реальной безопасности. В Еврокомиссии опасаются, что депопуляция восточных регионов может снизить способность Европы защищать границы, а экономические трудности сделают население более уязвимым к российской пропаганде и радикальным политическим силам.

Губернатор польского Подкарпатского воеводства Владислав Ортыль указал, что его регион «находится под непосредственным воздействием войны, включая миграционное давление, транспортные сбои и рост нагрузки на экономику и госуслуги». Он заявил о необходимости перераспределения ресурсов ЕС для повышения устойчивости приграничных территорий в условиях нарастающей геополитической напряженности.

Комиссия подчёркивает, что приоритетом является оживление приграничных районов, пострадавших экономически из-за СВО на Украине. В проекте документа отмечено: «Безопасность Европы начинается на ее восточной границе. Сильная, процветающая и устойчивая восточная граница необходима для защиты всего континента».

Однако опережать новые вложения в рамках действующего бюджета ЕС, рассчитанного до 2028 года, не получится – стратегия, которую готовит исполнительный вице-президент Раффаэле Фитто, не предусматривает дополнительных средств. Вместо этого предполагается использовать существующие фонды регионального развития и дать странам возможность привлекать финансирование от международных финансовых институтов через платформу EastInvest.

Литва и другие страны Балтии уже рассчитывают закрепить финансирование восточных регионов в новом бюджете ЕС с 2028 года, чтобы учесть их особую ситуацию. Как заявил министр по делам Европы Литвы Сигитас Миткус, представленная стратегия станет «живым документом», который будет определять подход к поддержке приграничных территорий в дальнейшем.

Экономическая ситуация в Финляндии оказалась под угрозой тяжелого кризиса из-за разрыва связей с Россией и участия в прокси-войне.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Евросоюз теряет прибыльные компании из-за утраты конкурентоспособности и высоких цен на электроэнергию.

Член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков отметил, что упадок Европы связан с ее одержимостью ситуацией на Украине и стремлением нанести поражение России.