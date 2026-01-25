Главным интересом Китая в Иране и одновременно главной угрозой для доминирования США был и остается китайский мегапроект по переустройству мира «Один пояс – один путь». В котором Иран занимает одно из центральных мест.0 комментариев
Пушков заявил об упадке Европы из-за Украины
Европа, по мнению члена Совфеда Алексея Пушкова, теряет глобальное влияние из-за фокусировки на Украине и разрыва отношений с Россией.
Упадок Европы связан с её одержимостью ситуацией на Украине и иррациональным стремлением нанести поражение России, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков, передает РИА «Новости». По его словам, сегодня глобальный вес Европы значительно уступает США, России и Китаю, а в Азии её считают лишь экономическим центром, но не серьёзным политическим игроком.
Пушков отметил, что уход Европы с Ближнего Востока и ослабление её позиций в Африке во многом связаны с концентрацией на украинском кризисе. Политик добавил, что, «поддавшись искушению Украиной», Европа уже понесла экономические, финансовые и политические потери.
Он подчеркнул, что, разорвав связи с Россией и сфокусировавшись на конфликте, Европа фактически выпала из круга ведущих мировых держав. По мнению Пушкова, Евросоюз и его мощь были созданы без участия Украины, а попытки интегрировать её только ослабляют Европу.
Политик считает, что история доказывает: каждый раз, когда Европа пытается «вобрать в себя» Украину, она становится слабее. Пушков заключил, что история в этом вопросе «беспощадна».
