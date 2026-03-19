Проектировщика моста в Улан-Удэ арестовали по делу о мошенничестве
Директора компании, создавшей проект третьего моста через реку Уду в Улан-Удэ, заключили под стражу, сообщили в Советском районном суде города.
Инстанция избрала меру пресечения для генерального директора ООО «ПромГражданПроект», которая проектировала переправу в столице Бурятии, передает РИА «Новости».
Руководитель организации Михайлова пробудет в следственном изоляторе как минимум до 17 мая.
Следствие полагает, что глава компании причастна к мошенничеству, совершенному группой лиц по предварительному сговору. Действиями обвиняемой бюджету региона причинен ущерб в особо крупном размере.
Судебное постановление на данный момент не вступило в законную силу.
Ранее правоохранители задержали бывшего зампреда правительства Бурятии Евгения Луковникова в связи с расследованием дела о строительстве третьего моста через Уду. Советский районный суд Улан-Удэ ранее арестовал бригадира подрядной организации после гибели рабочих на стройке Национального музея.