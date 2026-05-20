Путин заявил об активном сотрудничестве России и Китая в спорте
Россия и Китай активно взаимодействуют в области спорта, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине рассказал о развитии двусторонних связей, передает РИА «Новости».
«Наши страны активно взаимодействуют и в сфере спорта. Ярким событием, безусловно, станут десятые российско-китайские летние игры, стартующие в эти выходные в Калининграде», – подчеркнул глава государства. Он добавил, что предстоящие соревнования дадут отличную возможность заявить о себе многим талантливым атлетам.
По итогам встречи на сайте Кремля было опубликовано совместное заявление двух стран о дальнейшем укреплении партнерства. В документе отмечается, что Москва и Пекин высоко оценивают результаты спортивных связей и готовы углублять обмены. Кроме того, государства намерены вести совместную борьбу с допингом в спорте.
Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры России и Китая подписали совместное заявление об углублении двусторонних отношений.
Главы государств приняли декларацию о становлении многополярного мира.
Осенью прошлого года организаторы презентовали десятые летние российско-китайские молодежные игры.