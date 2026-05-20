Москва и Пекин договорились развивать расчеты в национальных валютах
Россия и Китай договорились развивать сотрудничество в финансовой сфере, в том числе в области расчетов в национальных валютах, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров лидеров РФ и КНР в Пекине.
Страны-партнеры намерены активно продвигать практическое сотрудничество между финансовыми институтами, передает ТАСС.
«Стороны продолжат развивать российско-китайское сотрудничество в финансовой сфере, <…> сохранять прогресс в области расчетов в национальных валютах», – подчеркивается в итоговом документе.
Также отмечается намерение уверенно расширять взаимодействие в банковском секторе. Данные шаги призваны полноценно обеспечить устойчивое развитие экономик двух стран. Дополнительно государства планируют улучшать кооперацию в области таможенных пошлин и налогообложения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин начал двухдневный визит в Китай.
По итогам двусторонних переговоров российский лидер сообщил о подписании солидного пакета межправительственных документов.
Неделей ранее министр финансов Антон Силуанов оценил долю расчетов между странами в национальных валютах в 99%.