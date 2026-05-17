Защищаться от украинских дронов поможет развитие мобильных огневых групп

Tекст: Олег Исайченко

Украинская атака беспилотниками в ночь на 17 мая, когда над регионами было уничтожено и перехвачено 556 БПЛА, стала самой массовой в 2026 году – данные опубликовал ТАСС.

В Москве в результате попадания БПЛА ранены 12 человек, в основном – возле проходной Московского нефтеперерабатывающего завода. В Подмосковье обломки БПЛА попали в строящийся дом в Мытищах, погибли два человека, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Также при атаке на частный дом в Химках погибла женщина. Дрон попал и в многоквартирный дом в подмосковном Путилкове, повредив несколько квартир.

Среди погибших в Подмосковье оказался индийский рабочий, еще трое его соотечественников получили ранения. Сотрудники посольства Индии уже встретились с пострадавшими в больнице.

Как сообщили в российском Минтрансе, из-за временных ограничений на запасные аэродромы ушел 51 летевший в столицу самолет. В Крыму временная остановка движения по Крымскому мосту привела к серьезному сбою в расписании восьми пассажирских составов, следующих на материковую часть страны.

«Отечественная ПВО сбивает подавляющее число целей, но чувствительные пропуски в глубине российской территории показывают, что далеко не все регионы выстроили адекватную угрозам систему защиты неба», – пишет Telegram-канал «Два майора».

Авторы напоминают: немецкий гигант Rheinmetall, ранее отдававший приоритет тяжелой бронетехнике, сейчас все активнее уделяет внимание созданию боевых дронов и их апробации на Украине. «Это изменение соответствует математике войны и не предполагает скорое истощение 400-миллионной Европы, усиленно готовящейся к противостоянию с Россией», – говорится в посте.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее массовым терактом, совершенным на деньги ЕС. По ее словам, подобные преступления лежат на совести Владимира Зеленского и его окружения. Также, указала она, ответственность несет коллективное западное меньшинство, выступающее спонсором украинских властей.

В прошлом месяце впервые с начала СВО украинские дроны атаковали цели на территории Урала. В центре Екатеринбурга беспилотник врезался в жилую высотку, а в Челябинске отражена атака на инфраструктурный объект. По мнению экспертов, расстояние в 1,8 тыс. км могут преодолеть модернизированные дроны ВСУ, но нельзя исключать диверсий с более близкого расстояния.

Стоит отметить, что заводы по производству дронов для ВСУ и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств публиковало российское Минобороны. В ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины.

«Безусловно, главная причина частичных прорывов российской ПВО дронами противника – массовость налета, прошедшего минувшей ночью. В свою очередь, такое количество БПЛА появилось в распоряжении ВСУ почти исключительно благодаря работе западного военно-промышленного комплекса», – отметил военный эксперт Борис Джерелиевский.

Аналитик напомнил слова главы офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесен в России в список террористов и экстремистов) о том, что все компоненты украинских беспилотников произведены за рубежом. Спикер отметил, что ряд европейских промышленных гигантов перестраивают свои мощности для наращивания производства БПЛА.

Эксперт отметил: украинские атаки не приведут к существенному снижению количества поставляемого в российские войска топлива и не снизят боеготовность вооруженных сил. «Но самим фактом разрушений на гражданских объектах и человеческих жертв среди мирного населения Банковая и ее западные партнеры хотят внести панику в российской общество и вызвать недоверие к власти», – указал он.

«Исходя из этого, думаю, подобные налеты могут участиться. Поэтому для лучшей защиты от них России необходимо еще более уплотнять системы ПВО, привлекать системы дальнего радиолокационного обнаружения», – детализировал Джерелиевский.

«Также, возможно, нужно применять аэростатные антенны и сами аэростаты в качестве заграждений. Они обеспечивает хороший обзор с высоты, что позволяет увидеть дроны противника с большего расстояния, в том числе и те, которые идут на сверхмалой высоте», – пояснил он.

«Кроме того, думаю, для защиты важных промышленных объектов нужно увеличивать количество мобильных огневых групп, вооруженных пулеметами.

Активнее привлекать к этому сотрудников ЧОПов. Также, вероятно, на военных складах хранится еще достаточно зенитных установок, которые тоже можно размещать вокруг крупных промышленных предприятий, узлов связи, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры», – заметил он.

«Также российской разведке нужно использовать тот факт, что все больше украинцев готово сотрудничать с нами», – добавил собеседник.

Впрочем, одним из главных средств против ударов ВСУ по российской гражданской инфраструктуре он назвал создание непосредственной угрозы жизни и здоровью украинского руководства, отдающего террористические приказы. «Сюда же можно отнести и различных неофициальных лиц, предпринимателей, которые способствуют поставкам беспилотников на Украину из-за границы», – добавил он.

«Когда они перестанут чувствовать себя безопасно в своих особняках, тогда, может быть, в целом у украинской власти поубавится желания быть прокси-силой Запада против России», – отметил Джерелиевский.

Причина того, что часть дронов противника смогла преодолеть российскую ПВО, кроется в массовости атаки, подтверждает военный эксперт Юрий Кнутов. «ВСУ использовали так называемый звездный налет, когда рои беспилотников летят с разных направлений, что затрудняет работу средств противовоздушной обороны», – указал он.

«Противник постоянно совершенствует беспилотники, уменьшает их вес, заменяет металлические детали на композитные с тем, чтобы БПЛА были менее заметны на радарах. Кроме того, ВСУ регулярно в ходе массовых атак применяют «дроны-обманки», – продолжил аналитик.

При этом, по его словам, в целом российская ПВО справилась с ударом, поскольку приоритетными целями были знаковые места в Москве. «Но Киеву не удалось ударить по ним, а также вызвать какой-то повышенный резонанс и панические настроения в обществе или нервозность в СМИ», – заметил собеседник.

«В рамках активной обороны России нужно наращивать на территории противника различные виды разведки, в том числе агентурной.

Это позволит пополнять данные о времени прибытия в порты комплектующих или готовых БПЛА из-за рубежа, а также о местах их сборки и базирования», – пояснил он.

При этом, уточнил Кнутов, в уничтожении объектов должны участвовать не только Воздушно-космические силы, Военно-морской флот и ракетные войска Сухопутных войск, но также и диверсанты на местах.

«Что касается территории России, то нужно дальнейшее усиление объектовой ПВО, расширение размещения радиолокационных станций для обнаружения дронов, идущих на предельно малых высотах. Также необходимо задействовать аэростаты, совмещенные с воздушными змеями. Это конструкция, сделанная из современных композитных материалов, делает аэростат более стабильным», – отметил он.

Он также упомянул развитие мобильных огневых групп, отметив, что кроме ПЗРК, пулеметов и электромагнитных ружей, они должны иметь в своем распоряжении ручные беспилотники-перехватчики «Елка».

Собеседник также прокомментировал сообщение военкора Евгения Поддубного в Telegram-канале о том, что в Польше насчитали более 400 тыс. гражданских специалистов, имеющих опыт управления беспилотниками, которых польское Минобороны намерено привлечь «в случае вооруженного конфликта».

«Вне всяких сомнений, эта программа будет использована или уже используется против нас. Поэтому все прибывающие на Украину якобы гражданские поляки-дроноводы должны становиться целями для наших военных и разведывательных структур», – резюмировал эксперт.