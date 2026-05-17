Крупный пожар полностью парализовал Северо-Восточную хорду в Москве

Tекст: Ольга Иванова

Проезд машин временно приостановили на участке Северо-Восточной хорды, сообщает Telegram-канал Дептранса Москвы. Причиной ограничений стало возгорание в районе дома три по Окружному проезду. Транспортный поток остановлен сразу в двух направлениях.

Представители ведомства призвали водителей заранее планировать маршрут и искать альтернативные пути. «Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», – подчеркнули в департаменте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле из-за аварии с мотоциклистом на Северо-Восточной хорде образовалась серьезная пробка.

В марте на северо-востоке столицы произошел пожар в административном здании на Алтуфьевском шоссе.

В августе прошлого года массовое ДТП осложнило движение транспорта на этой магистрали.