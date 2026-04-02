В Котельниках вслед за Люберцами запретили прокат электросамокатов
Комиссия по безопасности дорожного движения городского округа Котельники приняла решение о полном запрете работы средств индивидуальной мобильности (СИМ) на территории округа, сообщил глава муниципалитета Михаил Соболев.
«Улично-дорожная сеть округа не приспособлена для средств индивидуальной мобильности», – написал Соболев в Max. Он добавил, что операторы не справляются с наведением порядка и контролем безопасности.
На совещании с участием представителей операторов СИМ и ГИБДД отмечалось, что электросамокаты часто оказываются брошенными на улицах, а дети нередко используют их без присмотра взрослых, что увеличивает риски для самих пользователей и окружающих. Администрация округа подчеркнула, что такие нарушения представляют угрозу жизни и здоровью граждан.
В связи с этим до 4 апреля операторам предписано вывезти все самокаты из города, а также расширить «красную зону» – территорию запрета использования – на весь муниципалитет. Соболев уточнил, что возможность возобновления работы СИМ будет рассмотрена только в случае представления операторами конкретных предложений, которые учтут все предъявленные замечания и гарантируют безопасность пользователей и жителей округа.
Накануне власти Люберецкого городского округа приняли решение ограничить деятельность кикшеринговых компаний на всей территории округа.