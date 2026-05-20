Роман об оккупации Тайваня завоевал Международную Букеровскую премию

Tекст: Катерина Туманова

Роман «Путеводитель по Тайваню», рассказывающий о жизни острова в период японского господства в годы Второй мировой войны, тайваньской писательницы Ян Шуан-цзы стал обладателем Международной Букеровской премии 2026 года,

Церемония награждения состоялась во вторник вечером в лондонской Современной галерее Тейт. Премию впервые присудили роману, написанному на китайском языке (мандаринский диалект). Книгу Ян Шуанцзы «Путеводитель по Тайваню» перевела Кинг Линь, совершив тем «невероятный двойной подвиг», сумев одновременно рассказать «романтическую историю и проницательный постколониальный роман», пишет The Guardian.

Ян и Кинг получат приз в размере 50 тыс. фунтов стерлингов, который будет разделен между ними поровну.

Роман представлен как перевод найденных мемуаров, написанных от лица писательницы, которая в 1938 году отправляется на оккупированный Японией Тайвань и совершает кулинарное путешествие в компании переводчика, в которого влюбляется.

Книга содержит вымышленные сноски и послесловия от персонажей, а также «реальные» сноски и послесловия Кинг, которые, по словам председателя жюри и писательницы Наташи Браун, «обволакивают основную любовную историю интригующим метафизическим слоем».

Книга «Путеводитель по Тайваню» обошла пятерку финалистов, среди которых «Директор» Даниэля Кельмана в переводе Росса Бенджамина, «Ведьма» Мари Ндиайе в переводе Джордана Стампа, «Та, кто остается» Рене Карабаша в переводе Изидоры Ангел, «На Земле так же, как ниже» Аны Паулы Майи в переводе Падмы Вишванатан и «Ночи в Тегеране тихие» Шиды Базиар в переводе Рут Мартин.

В шорт-листе были 128 произведений-претендентов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в шорт-лист Букеровской премии в 2024 году вошли пять женщин и чернокожий мужчина. Прилепин рассказал о своем видении альтернативы Нобелевской премии. Путин назвал книгу важнейшим источником знаний.