Пашинян сорвался на крик после обвинений в сдаче родины
Пашинян накинулся на сестру пропавшего солдата во время предвыборной акции
Глава армянского правительства Никол Пашинян устроил скандал на встрече с избирателями, накричав на потерявшую брата в Нагорном Карабахе женщину.
Пашинян вышел из себя во время избирательной кампании в Ереване, передает ТАСС.
Местная жительница высказала политику претензии в разрушении государственности и потере родины. В ответ чиновник сорвался на крик и начал оскорблять оппонентов.
Глава кабмина обрушился с критикой на бывших президентов и известных бизнесменов, обвинив их в трусости. Вслед он пообещал всех нагнуть и размазать. Пытаясь удержать уходящую собеседницу за рукав, политик потребовал: «Иди сюда, минуточку, не уходи! Я вас слушал, теперь вы меня послушайте!».
Журналисты выяснили, что участница инцидента приходится сестрой офицеру Гранту Папикяну, пропавшему без вести осенью 2020 года.
Подобные скандалы случались и ранее. Два месяца назад политик накричал на пассажирку метрополитена из-за отказа взять макет карты страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте премьер-министр Армении извинился за крик на пассажирку ереванского метро.
Позже политик назвал движение за присоединение Карабаха фатальной ошибкой.
Накануне парламентских выборов ЦИК республики отказался от открытия избирательных участков за рубежом.