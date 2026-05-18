Власти Узбекистана заявили об изменении формата трудовой миграции
Трудовая миграция из Узбекистана в Россию переходит из стадии стихийного количественного роста в более организованный, целевой и управляемый формат, заявил заместитель директора Агентства миграции при кабмине республики Эльер Тоштемиров.
Процесс привлечения иностранных работников из республики постепенно меняет свой характер, передает РИА «Новости».
Заместитель директора Агентства миграции при узбекистанском правительстве Эльер Тоштемиров подчеркнул важность контроля за потоком специалистов.
«Трудовая миграция в Россию будет не столько количественно стихийно расти, сколько переходить в более организованный, целевой и управляемый формат», – рассказал чиновник в кулуарах международного форума в Ташкенте. По итогам 2025 года доля целевого набора достигла 15% от миллиона работающих в стране граждан республики.
С начала 2026 года совместно с 24 российскими компаниями состоялось 476 отборов. Работодатели уже выбрали более 14,5 тыс. будущих сотрудников. Основной акцент ведомства планируют сделать на подготовке кандидатов и прямом взаимодействии бизнеса с соискателями.
Всего за рубежом трудятся более миллиона узбекистанцев. При этом больше половины из них находятся на территории России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин объявил о целевом наборе иностранных работников за рубежом.
МВД России инициировало проект закона об эксперименте по организованному привлечению мигрантов.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал целевую миграцию одним из способов снижения кадрового дефицита.