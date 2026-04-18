ДТП с мотоциклистом парализовало движение на востоке Москвы

ДТП с участием мотоцикла на Северо-Восточной хорде осложнило движение в Москве

Tекст: Мария Иванова

Авария произошла в районе дома 18, строение семь по Большой Косинской улице, сообщает Департамент транспорта Москвы. В настоящее время на месте происшествия работают городские оперативные службы.

Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося, а также уточняют информацию о возможных пострадавших. Водителям настоятельно рекомендуют выбирать альтернативные маршруты, так как проезд на данном участке трассы сильно затруднен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе на Северо-Восточной хорде столкнулись несколько автомобилей. Позже массовая авария с пострадавшими произошла на Кутузовском проспекте.