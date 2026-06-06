  • Новость часаЗапорожская АЭС обесточена из-за отключения высоковольтной линии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия строит умный суверенитет
    Путин с иронией ответил на хамское письмо Зеленского
    Меркель отказалась быть переговорщиком ЕС с Россией
    Роскосмос сообщил о двух утечках воздуха на МКС
    Путин встретился в Кремле со Шредером
    В Минобороны ответили на призыв Путина «Работайте, братья!»
    Путин сообщил о тайной просьбе Зеленского организовать личную встречу
    Путин одобрил решение Трампа приостановить боевые действия в Иране
    Путин предложил отложить снижение порога выручки для применения УСН
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Детский труд не только вреден, но и полезен

    В обществе, причем не только российском, созрело осознание, что мир перегнул палку в стремлении защитить детей и обеспечить им лучшее детство из возможных. А это неизбежно означает пересмотр очень многих принципов.

    11 комментариев
    Михаил Зайцев Михаил Зайцев США хотят задушить Китай в объятиях ИИ

    Чтобы контролировать глобальную ИИ-гонку, а в перспективе создать и возглавить новую монополию, американцы могут инициировать по аналогии с ОПЕК организацию производителей и экспортеров технологий искусственного интеллекта.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв К чему ведет гонка за американскими базами

    Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.

    3 комментария
    6 июня 2026, 00:50 • Новости дня

    Путин встретился в Кремле со Шредером

    Ушаков сообщил о «дружеской беседе тет-а-тет» Путина и Шредера в Кремле

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский президент Владимир Путин и бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер провели встречу в формате один на один в Кремле, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Я об этом не знаю ничего, потому что беседа была дружеская, она велась в формате тет-а-тет, один на один. Подробностей я, честно говоря, не знаю», – приводит его слова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае власти Германии выступили  против назначения Шредера европейским посредником для контактов с Москвой. Путин объяснил, почему предложил Шредера в качестве переговорщика с Россией от ЕС, а также назвал уважаемую им особенность политика Шрёдера.


    5 июня 2026, 18:45 • Новости дня
    Путин с иронией ответил на хамское письмо Зеленского
    Путин с иронией ответил на хамское письмо Зеленского
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что пока не видит смысла во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским после полученного от него письма. Об этом глава государства сказал на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

    «Мне вчера еще пресс-секретарь Песков показал это письмо, но у нас была встреча рабочая, ужин рабочий с президентом Узбекистана, честно говоря, я не успел посмотреть. Сегодня с утра мне Песков опять бумажку подсунул, и я ее посмотрел, бегло», – рассказал Путин, передает официальный канал Кремля в Max.

    «Насчет нескольких вещей, на которые я обращаю внимание. Первое. Он упомянул, автор письма, о моtм возрасте. Что можно сказать? Конечно, о возрасте должны думать все, но мне представляется, что и в моем возрасте многие политические деятели осуществляют свои функции, и некоторые постарше меня. Главное – это не возраст, главное – дееспособность и работоспособность. И некоторые мои коллеги, которые, повторяю, постарше, демонстрируют достаточную энергию. Хорошо они делают, плохо – это другая оценка политического характера, но в целом работают активно», – сказал Путин.

    «Теперь обратил внимание на время пребывания у власти на выборных должностях. Это важный вопрос, конечно. Но на выборы надо идти, не бояться идти на выборы и действовать всегда в рамках основного закона. Потому что, если удерживать власть вне рамок Конституции, это называется узурпация власти, это уголовное преступление. Поэтому не надо бояться, надо идти на выборы, и всем бы посоветовал. Тем более что на Украине говорили о том, что выборы предстоят скоро, и чего-то замолкли, непонятно почему», – добавил президент.

    «Теперь автор указывает также на то, что не нужно следовать договоренностям, которые были достигнуты в Анкоридже, и, более того, нужно искать настоящих гарантов возможных договоренностей между Россией и Украиной, и искать их нужно в Европе. Наверное, надежные гаранты всегда не помешают, но почему отказывают в таком качестве американской администрации, президенту Трампу, мне не очень понятно. Оружие хотят получать из Соединенных Штатов, а вот видеть администрацию США и президента Трампа в качестве гарантов почему-то не хотят. Это вызывает вопросы», – отметил Путин.

    «Мы все видели, как Дональд на глазах у всего мира занимался воспитанием автора этого письма, указывал на дресс-код. Понимаете, давать все время "Рэмбо. Первую кровь", конечно, где-то может быть уместно, но не везде. Это первое. Что касается манер, в целом хочу поблагодарить Дональда за эту работу, она, безусловно, полезной является, но есть еще над чем работать, надо продолжать», – иронично напомнил Путин о неудачном визите Зеленского в Вашингтон на переговоры к Трампу.

    Далее Путин рассказал, что в апреле один российский предприниматель получил приглашение в Киев и поехал туда неофициально, после чего встретился с украинской стороной. Вернувшись, он сообщил, что, помимо второстепенных разговоров, ключевой темой стала просьба Киева о личной встрече с российским лидером.

    Путин ответил ему, что считает бессмысленным формат переговоров «ради самого процесса», когда результат заранее не предполагается. Президент напомнил о Минских соглашениях.

    «Всю ночь Минские соглашения формулировали. А потом выяснилось: устами первых лиц Федеративной Республики Германии и Франции нам было заявлено, что это была просто пустая история. Эти все Минские соглашения посвящены были только одному – выиграть время для того, чтобы перевооружить Украину», – напомнил глава государства.

    «Я не вижу смысла встречаться. Смысл только для украинской стороны – остановить наступление наших Вооруженных сил. Вот и все», – подчеркнул Путин.

    «Нам нужны договоренности не на полгода, не на три месяца, а на длительную историческую перспективу. Пускай специалисты поработают, выработают какие-то решения, а после этого можно встречаться, поприсутствовать, как я говорил, при подписании каких-то документов, либо даже что-то подписывать. Но сначала нужно найти решение», – сказал Путин.

    «И вот здесь самое главное. И аудитория меня поймет, особенно российская. Это было, по-моему, 21 мая. А 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской народной республике, где погибли дети, подростки. Это ужасное преступление. Там не было ни одного военного объекта, даже военной машины рядом не было никакой. Теперь уже я утром позвонил вот этому, так скажем, коллеге, который ездил в Киев. Я его спросил: что это значит? Они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления, как убийство детей. Что это значит? Он говорит, у меня нет объяснений», – добавил Путин.

    «И это письмо, о котором вы сейчас сказали, оно действительно с элементами хамства, – сказал Путин, обращаясь к автору вопроса. – Это способ создания условий для личных встреч и переговоров?  Или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч? Я думаю, что это второе», – пояснил Путин.

    «И поэтому обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. И вот, обращаясь к ним, я хочу сказать: товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья!» – сказал Путин.

    Отвечая на вопрос модератора о возможности личной встречи с украинским лидером, Путин сказал: «Пока не вижу смысла».

    Напомним, глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с инициативой проведения двусторонней встречи.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался заранее раскрывать реакцию Путина на это послание. При этом представитель Кремля напомнил о возможности приезда украинского политика в Москву для личной встречи.

    Комментарии (30)
    5 июня 2026, 20:32 • Новости дня
    Герой России Наран Очир-Горяев погиб в ходе СВО
    Герой России Наран Очир-Горяев погиб в ходе СВО
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель командира батальона, старший лейтенант Наран Очир-Горяев, удостоенный звания Героя Российской Федерации, погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции, сообщили власти Калмыкии.

    Участник прямой линии президента РФ Владимира Путина в декабре 2025 года, Герой России старший лейтенант Наран Очир-Горяев погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции, сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков.

    Руководитель региона подчеркнул, что погибший офицер с первых дней спецоперации находился на передовой, участвовал в боях за Соледар и освобождении Северска.

    «Калмыкия понесла невосполнимую утрату. При выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции погиб наш прославленный земляк, Герой России, заместитель командира батальона, старший лейтенант Наран Алексеевич Очир-Горяев», – написал Хасиков. Он добавил, что подразделение под командованием старшего лейтенанта действовало профессионально и с минимальными потерями.

    За проявленные мужество и героизм Владимир Путин лично отметил заслуги офицера, указом президента ему было присвоено высокое звание Героя Российской Федерации. Глава республики выразил глубокие соболезнования родным и боевым товарищам погибшего, пообещав оказать семье всю необходимую поддержку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года на прямой линии главы государства Наран Очир-Горяев принял участие в  прямой линии президента, где рассказал подробности о штурме Северска.
    По его словам, при взятии города были задействованы 84 военных, из которых погибли только четверо: «Самым сложным было дойти до Северска незаметно, поэтому вооруженные силы двигались малыми группами, накопились под носом у противника».

    «Когда ВС России вошли в город, мирные жители находились в тяжелом состоянии из-за ВСУ, но были очень рады видеть российских солдат», – вспоминал военный.

    Под командованием Очир-Горяева штурмовая рота мотострелкового батальона освободила в Северске более 80 зданий и уничтожила десятки опорных пунктов и боевых машин ВСУ.

    Путин рассказал, что пригласил военного после его доклада на заседании Совета безопасности России. За два дня до прямой линии – 17 декабря – глава государства лично вручил старшему лейтенанту медаль «Золотая Звезда».

    Очир-Горяев родился в Калмыкии. Является выпускником школы № 2 в городе Каспийский, ныне гимназии, которая носит имя Героя Российской Федерации Мингияна Лиджиева. Прошел путь от простого штурмовика до командира штурмовой роты. В ходе операции по освобождению Северска штурмовая рота под командованием Очир-Горяева освободила более 80 жилых домов. Было уничтожено 36 опорных пунктов, две боевые бронированные машины, пять единиц автомобильной техники и четыре мотоцикла противника.

    Наран Очир-Горяев – уроженец Республики Калмыкия. Он окончил школу №2 в городе Каспийский, которая в настоящее время имеет статус гимназии и носит имя Героя Российской Федерации Мингияна Лиджиева. Свою военную карьеру он начал в качестве рядового штурмовика, постепенно продвигаясь по службе и в итоге став командиром штурмовой роты.



    Тогда дочь Героя России объявила о готовности отца вернуться в зону спецоперации. А президент Владимир Путин похвалил слова Очир-Горяева про необходимость добивать противника.

    Комментарии (2)
    5 июня 2026, 20:29 • Видео
    США взялись за старое: санкции и помощь ВСУ

    Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, подразумевающий новые санкции против России и кредиты для Украины.

    Комментарии (0)
    5 июня 2026, 12:01 • Новости дня
    Путину передали содержание открытого письма Зеленского
    Путину передали содержание открытого письма Зеленского
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался раскрывать реакцию Владимира Путина на открытое письмо главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Песков отказался раскрывать реакцию Владимира Путина на открытое письмо Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    «Не буду забегать вперед», – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о реакции Путина на послание Зеленского.

    Песков заявил, что Путин получил письмо Зеленского в ночное время, передают «Известия».

    «Да, мы в ночи уже передали письменный вариант. То, что из средств массовой информации, передали президенту, он ознакомился», – заявил официальный представитель Кремля.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в открытом письме предложил Владимиру Путину провести встречу на территории третьего государства.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ пригласил украинского политика приехать для разговора в Москву.

    Владимир Путин ранее назвал возможные личные переговоры с главой киевского режима окончательной точкой мирного процесса.

    Комментарии (2)
    5 июня 2026, 17:32 • Новости дня
    Путин предложил отложить снижение порога выручки для применения УСН
    Путин предложил отложить снижение порога выручки для применения УСН
    @ Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума поручил отложить дальнейшее снижение порога выручки для применения бизнесом упрощенной системы налогообложения.

    «С текущего года понижен порог выручки для применения упрощенной системы налогообложения, сейчас он составляет 20 млн рублей. В следующем году предполагается, что он будет 15 млн, а еще через год – десять», – заявил Владимир Путин, передает ТАСС.

    Глава государства добавил, что детально обсудил этот вопрос с деловыми кругами и премьер-министром Михаилом Мишустиным. По итогам консультаций президент счел возможным отложить дальнейшее ужесточение требований к доходам бизнеса.

    «Вот что хотел бы сказать. Считаю возможным отложить дальнейшее снижение порога выручки», – заявил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Министерство финансов предложило снизить порог доходов по НДС для малого бизнеса до 10 млн рублей.

    В ноябре Госдума одобрила поэтапное изменение этого показателя.

    В конце того же месяца глава государства подписал соответствующий налоговый закон.

    Комментарии (0)
    5 июня 2026, 19:10 • Новости дня
    Меркель отказалась быть переговорщиком ЕС с Россией

    Меркель исключила возможность посредничества на переговорах ЕС с Россией

    Меркель отказалась быть переговорщиком ЕС с Россией
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Экс-глава немецкого правительства отказалась быть переговорщиком ЕС с Россией и объяснила нежелание участвовать в диалоге с Москвой отсутствием у нее реальных властных полномочий.

    Бывший канцлер Германии в 2005-2021 годах Ангела Меркель заявила об отказе от роли посредника в контактах Евросоюза с Москвой. Свою позицию политик изложила в разговоре с журналистами немецкого издания Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, передает ТАСС.

    «С российским президентом – это я знаю по своему опыту – можно вести переговоры, только если обладаешь политической властью», – объяснила экс-канцлер. Она добавила, что в период работы над Минскими соглашениями руководство ФРГ и Франции не делегировало переговорный процесс другим лицам.

    По словам политика, сегодня выстраиванием диалога должны заниматься действующие лидеры государств. При этом Меркель отметила готовность делиться опытом и давать советы, уточнив, что к ней уже обращаются за консультациями.

    Бывшая глава правительства также вспомнила свой последний саммит Евросоюза, на котором безуспешно предлагала создать новый формат общения с Москвой. Тогда европейские коллеги отказались поддержать инициативу из-за невозможности выработать единый политический курс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские дипломаты рассматривали Ангелу Меркель в качестве кандидата на роль переговорщика с Москвой. Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила выбор представителей Евросоюза с персонажами фильмов Леонида Гайдая.

    При этом, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отказалась обсуждать конкретные имена возможных посредников.

    Комментарии (5)
    5 июня 2026, 17:10 • Новости дня
    Путин назвал три технологии для кардинального изменения жизни людей
    Путин назвал три технологии для кардинального изменения жизни людей
    @ Иван Секретарев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на пленарной сессии международного экономического форума в Петербурге обозначил искусственный интеллект, автономные решения и платформенные системы как главные драйверы трансформации современного общества и экономики.

    В ходе своего обращения он обратил внимание на важнейшие инновации, определяющие будущее развитие страны и мира, передает ТАСС.

    «Эксперты выделяют три ключевые технологии сегодняшнего и завтрашнего дня, способные менять жизнь граждан, работу бизнеса, деятельность государства. Это искусственный интеллект, который позволяет обрабатывать большие массивы данных, принимать оптимальные решения практически во всех сферах», – заявил президент.

    Также он отметил важность автономных систем для повышения производительности труда в целых отраслях экономики. Третьим значимым элементом он назвал платформенные решения, дающие участникам рынка возможность напрямую обмениваться информацией и оперативно заключать сделки.

    «По прогнозам ученых, специалистов те страны или группы стран, которые располагают полным набором собственных технологий в области искусственного интеллекта, автономных систем и цифровых платформ, станут мощными центрами суверенитета многополярного мира. Более того – без этих технологий реальный суверенитет будет в принципе невозможен», – отметил президент.

    В конце мая президент России рассказал лидерам ЕАЭС о применении искусственного интеллекта в работе столичной скорой помощи.

    Месяцем ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина назвала платформенные решения главными тенденциями отечественной экономики к 2036 году.

    В начале года глава государства обозначил внедрение автономных беспилотных систем важной необходимостью для страны.

    Комментарии (4)
    5 июня 2026, 14:12 • Новости дня
    Россия вернула из украинского плена 185 военнослужащих
    Россия вернула из украинского плена 185 военнослужащих
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе масштабного обмена по формуле «185 на 185» с подконтрольной Киеву территории освобождены российские бойцы, которые уже находятся в Белоруссии, сообщило Минобороны.

    Процесс передачи состоялся 5 июня, сообщается в канале Минобороны в Max.

    Освобожденные россияне в настоящий момент находятся на территории Белоруссии. С прибывшими бойцами работает уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    Вскоре военнослужащих перевезут в Россию для прохождения комплексного лечения и реабилитации. Им окажут всю необходимую психологическую и медицинскую помощь в специализированных медицинских учреждениях министерства.

    Важную роль в организации процесса сыграли Объединенные Арабские Эмираты. Государство оказало сторонам ценные посреднические усилия гуманитарного характера.

    В конце апреля Россия вернула из украинского плена 193 военнослужащих.

    Двумя неделями ранее стороны провели обмен по формуле «175 на 175».

    В мае прошлого года Минобороны сообщило об освобождении 205 российских бойцов.

    Комментарии (0)
    5 июня 2026, 21:16 • Новости дня
    Умерла актриса и певица Валентина Игнатьева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Советская и российская актриса театра и кино, певица Валентина Игнатьева скончалась на 78-м году жизни после продолжительной болезни от остановки сердца.

    Советская актриса и певица Валентина Игнатьева скончалась в возрасте 77 лет. Причиной смерти артистки стала остановка сердца на фоне продолжительной болезни, сообщает ТАСС со ссылкой на ее сына, актера и священника Ивана Корешкова. «4 июня скончалась выдающаяся советская актриса, обладавшая уникальным голосом, голосом которой пели многие персонажи из советских фильмов золотой эпохи нашего кинематографа», – сообщил собеседник агентства.

    Валентина Игнатьева родилась 15 января 1949 года в Калинине. В возрасте 21 года она стала солисткой Государственного эстрадного оркестра РСФСР, которым руководил Леонид Утесов. В 1970-е годы артистка выступала с ансамблями «Солнечная корона», «Лада», «Трижды три» и «Веселые ребята», а также была солисткой Москонцерта.

    Актриса активно играла на театральных сценах, включая Московский драматический театр «Модернъ», театр «У Никитских ворот» и антрепризный театр «Комеdy Кауз». В кино Игнатьева исполнила главные роли в картинах «Бархатный сезон» и «Мнимый больной». Ее голос звучит в фильмах и мультфильмах, таких как «Маленькие трагедии», «Очень синяя борода», «Фронт в тылу врага» и «Сказка о звездном мальчике».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая из жизни ушла знаменитая отечественная актриса Елена Глебова. Ранее из-за оторвавшегося тромба скоропостижно скончалась звезда сериала «Реальные пацаны» Наталья Миронова.

    А в феврале Театр имени Евгения Вахтангова сообщил о смерти заслуженной артистки России Ольги Чиповской.

    Комментарии (0)
    5 июня 2026, 15:35 • Новости дня
    При атаке дронов ВСУ на ЗАЭС пострадали трое специалистов Росатома
    При атаке дронов ВСУ на ЗАЭС пострадали трое специалистов Росатома
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинский беспилотник нанес удар по Запорожской атомной электростанции, нарушив установленный режим тишины и ранив троих восстанавливавших объект сотрудников.

    В результате атаки Вооруженных сил Украины на Запорожскую АЭС пострадали три человека. Двое получивших ранения находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС.

    Удар был нанесен с помощью беспилотного летательного аппарата, что привело к нарушению объявленного 5 июня режима тишины. Пострадавшими оказались специалисты Росатома, занимавшиеся восстановительными работами на станции.

    Генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев заявил, что Россия призывает Международное агентство по атомной энергии обратить пристальное внимание на этот инцидент.

    Напомним, что Лихачев уже предупреждал о реальной угрозе ядерной безопасности всей Европы из-за ежедневных атак ВСУ. Ранее российская сторона провела экстренные консультации с руководством МАГАТЭ на фоне резкой эскалации обстановки вокруг станции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая целенаправленный удар украинского беспилотника по машинному залу приблизил мир к опасному инциденту.

    Комментарии (0)
    5 июня 2026, 14:45 • Новости дня
    Песков назвал подъем в шесть утра «стрёмом»

    Песков признался в нелюбви к ранним подъемам по утрам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Представитель Кремля заявил, что предпочитает просыпаться ближе к восьми часам, считая более ранние пробуждения некомфортными для себя.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о своих утренних привычках во время Петербургского международного экономического форума.

    В блогерской студии VK Видео он принял участие в популярном интернет-формате блиц-опроса с оценками «норм или стрём», передает ТАСС.

    «Стрём», – не задумываясь ответил Песков на вопрос ведущей об отношении к подъему в шесть утра.

    Пресс-секретарь главы государства пояснил, что считает нормальным временем для пробуждения период ближе к восьми часам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе этого же опроса представитель Кремля назвал ношение роскошных усов супернормой. Необходимость отказывать прессе в комментариях пресс-секретарь президента также охарактеризовал словом «стрём».

    Кроме того, во время беседы в студии VK Песков призвал ставить максималистские цели для достижения жизненного успеха.

    Комментарии (5)
    5 июня 2026, 15:56 • Новости дня
    Дрон ВСУ атаковал группу военных при разминировании у Запорожской АЭС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате сброса боеприпаса с дрона ВСУ пострадали пятеро специалистов группы разминирования Минобороны России.

    Инцидент произошел в районе одной из опор линии электропередачи Запорожской АЭС, передает ТАСС.

    Атака произошла во время действия режима тишины. Он был специально введен для безопасного проведения ремонтных работ на поврежденном участке.

    «В результате атаки ранения различной степени тяжести получили пять военнослужащих. Всем пострадавшим своевременно оказана необходимая медицинская помощь», – сообщили на станции.

    Ранее специалисты приступили к восстановлению поврежденной линии электропередачи Запорожской АЭС.

    Накануне украинские беспилотники совершили массированную атаку вблизи территории атомной станции.

    Глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о реальной угрозе ядерной безопасности Европы из-за ежедневных ударов ВСУ.

    Комментарии (0)
    5 июня 2026, 17:24 • Новости дня
    Путин сообщил о росте реальных зарплат в России на 30%

    Tекст: Валерия Городецкая

    За последние пять лет доходы граждан страны увеличились почти на треть с учетом инфляции благодаря повышению производительности труда, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

    «За пять лет зарплаты в российской экономике выросли в реальном выражении, более чем на 30%. Именно в реальном выражении, то есть за вычетом инфляции. Темп, безусловно, высокий», – сказал президент, передает ТАСС.

    Дальнейшее повышение оплаты труда глава государства связал с эффективностью производственных процессов. Важную роль в этом сыграет внедрение современных технологических решений и развитие отечественной инженерной школы.

    Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил о росте реальных денежных доходов россиян более чем на 25% за три года.

    За последние 15 лет среднемесячная номинальная заработная плата в России выросла в пять раз. По итогам прошлого года реальные зарплаты в стране увеличились на 4,5%.

    Комментарии (8)
    5 июня 2026, 22:35 • Новости дня
    В Минобороны ответили на призыв Путина «Работайте, братья!»

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ответил на письмо главы киевского режима Владимира Зеленского обращением к российским военнослужащим на линии боевого соприкосновения: «Работайте, братья!», на что в оборонном ведомстве России поспешили ответить.

    «Работаем!», – появилось в Max-канале Минобороны сообщение с картинкой, изображающей человечка, взявшего под козырек. Оно сопровождает цитату «Работайте, братья!» главнокомандующего Владимира Путина из выступления на ПМЭФ в ходе обсуждения полученного от Владимира Зеленского письма.

    «Обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. И, обращаясь к ним, я хочу сказать: «Товарищи солдаты и матросы! Товарищи старшины и мичманы! Товарищи офицеры, адмиралы и генералы! Вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья!», – сказал Путин под аплодисменты присутствующих в зале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский выступил в резкой форме с инициативами по урегулированию ситуации на Украине в открытом письме к российскому лидеру. Путин с иронией ответил на хамское письмо Зеленского.

    Комментарии (0)
    5 июня 2026, 16:48 • Новости дня
    Путин заявил о кризисе ВТО из-за позиции западных стран

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного форума заявил, что ослабление роли Всемирной торговой организации стало следствием действий западных стран, которые ранее выступали инициаторами создания и продвижения системы глобальных торговых правил. По его словам, интерес к универсальным нормам ВТО начал снижаться тогда, когда Запад столкнулся с усилением конкуренции на мировых рынках.

    «Эрозию Всемирной торговой организации запустили те же, кто еt и создавал – а именно западные государства. Когда им было выгодно, они продвигали ВТО и идеи ВТО, приглашали к участию в ней другие страны. А когда Запад проигрывать начал в конкурентной борьбе, то общие, универсальные правила торговли, которые внедрялись в рамках ВТО, стали неинтересны», – подчеркнул российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин указал на неактуальность норм Всемирной торговой организации в условиях глобальной конкуренции.

    Вице-премьер Алексей Оверчук назвал работу этой структуры практически парализованной.

    Для защиты открытой экономики Москва и Пекин подписали совместный документ о противодействии торговому протекционизму.

    Комментарии (4)
    5 июня 2026, 18:44 • Новости дня
    Путин сообщил о тайной просьбе Зеленского организовать личную встречу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский запросил встречу на высшем уровне через российского предпринимателя, об этом рассказал президент России Владимир Путин на ПМЭФ.

    Президент России рассказал об инициативе украинской стороны, передает ТАСС.

    Три недели назад «один из представителей бизнес-кругов» России позвонил ему и сообщил о планах встретиться с Зеленским в Киеве.

    «Вернулся, [и говорит]: «Я с ним встретился. Кроме всякой шелухи, самое главное – господин Зеленский просил о встрече»», – процитировал бизнесмена российский лидер.

    Путин подчеркнул готовность к диалогу, однако заявил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским.

    «Я говорю, я никогда не отказывался, но встречаться, как у нас говорят, из пустого в порожнее перекладывать – я знаю, я проходил это, там ссылка есть, по-моему, на Минские соглашения. Всю ночь эти Минские соглашения формулировали, а потом выяснилось устами первых лиц Федеративной Республики Германия и Франции, нам было заявлено, что это была просто пустая история», – сказал он.

    По мнению президента, киевские власти добиваются контактов на высшем уровне исключительно ради остановки продвижения Вооруженных сил РФ.


    Комментарии (0)
    Главное
    Системы ПВО уничтожили 106 украинских дронов над регионами России
    Герой России Наран Очир-Горяев погиб в ходе СВО
    Греф на ПМЭФ назвал лучший инструмент инвестирования 1 млн рублей
    Американские морпехи прибыли к российским границам в Эстонию
    Затулин: Россия помогла Абхазии совершить правосудие в деле скандального депутата
    Гособвинение запросило 14 лет колонии для Ходорковского
    Умерла актриса и певица Валентина Игнатьева

    Как технологический взрыв изменит экономику России

    Два значимых вызова стоят перед глобальной экономикой, которая меняется прямо на наших глазах, заявил вице-премьер России Александр Новак в рамках ПМЭФ-2026. Это изменение структуры мировой экономики и взрывной технологический рост. Что это значит на практике и справится ли с этими вызовами Россия? Подробности

    Перейти в раздел

    Немецкий бизнес ведет разведку на Петербургском экономическом форуме

    «Мы хотим, чтобы и в будущем в России ездили на Mercedes, а не на китайской продукции». Такими словами представители самой популярной в Германии политической партии откровенно объясняют цель своего визита на Петербургский экономический форум. Кто в ФРГ может быть особенно заинтересован в поездке представителей «Альтернативы для Германии» в Петербург? Подробности

    Перейти в раздел

    За что НАТО боится Северный флот ВМФ России

    1 июня отмечается День Северного флота – самого молодого, но самого могучего и значимого в ВМФ России. Как и когда Северный флот доказал свою исключительную важность для безопасности нашей страны – и почему в наши дни он является ключевым инструментом и с точки зрения обеспечения интересов России в Арктике, и как фактор сдерживания при противостоянии с НАТО? Подробности

    Перейти в раздел

    Армянская оппозиция ищет способ потеснить Пашиняна

    Социологи вновь прочат победу партии Никола Пашиняна «Гражданский договор» на предстоящих парламентских выборах. Однако сразу несколько оппозиционных сил имеют реальные шансы пройти в парламент. Сможет ли «Гражданский договор» сохранить устойчивое большинство – или Пашиняну придется искать коалиционных партнеров? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США взялись за старое: санкции и помощь ВСУ

      Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, подразумевающий новые санкции против России и кредиты для Украины.

    • Пентагон оставил Литву без прикрытия

      США выводят своих военных из Литвы. Якобы в ходе ротации, но когда и кто прибудет им на замену Вашингтон умалчивает. Ранее литовцы пытались доказать, что очень полезны НАТО в деле войны с Россией. Вероятно, их услышали.

    • США против России: давление продолжается

      Замглавы МИД России Александр Панкин заявил на полях ПМЭФ, что США наращивают давление на Россию и ее союзников. Что ждет отношения Москвы и Вашингтона?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Перехватывающие парковки в Москве в 2026 году: тарифы, условия и адреса

      Перехватывающие парковки – специальные стоянки у станций метро Москвы, МЦК и МЦД, позволяющие оставить автомобиль бесплатно при условии пересадки на городской транспорт. В Москве работает 125 таких объектов со шлагбаумом и 10 уличных парковочных зон, есть они и в других городах России. Как опознать парковки данного типа, где именно они расположены – и каковы условия их бесплатного использования?

    • Как оформить возврат товара в магазин: права покупателя, сроки и порядок действий в 2026 году

      Закон позволяет покупателю вернуть продавцу очень многие непродовольственные товары – даже без объяснения причин. При каких условиях товар надлежащего качества может быть возвращен, какие существуют исключения из этого правила, какова процедура возврата – и что делать в случае, если продавец отказывается принимать товар назад и возвращать деньги?

    • Чемпионат мира по футболу 2026: даты, расписание, стадионы и составы групп

      Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах – США, Канаде и Мексике. Впервые в истории в турнире примут участие 48 национальных сборных; 104 матча будут сыграны на 16 стадионах в 16 городах за 39 дней. Каковы составы турнирных групп, в какие дни будут сыграны ключевые матчи и как смотреть матчи чемпионата в России?

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации