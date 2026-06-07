История Золотой Орды настолько тесно переплелась с историей Руси, что многие события нашей истории невозможно понять правильно, не зная всех перипетий в Орде. Привычные версии, сформированные некогда нашим первым историографом Карамзиным, являются лишь мифами.3 комментария
Орешкин спрогнозировал небольшой рост российской экономики по итогам 2026 года
Экономика России продемонстрирует позитивную динамику до конца года на фоне постепенного снижения влияния западных санкций и смещения мировых рынков в сторону Азии, сообщил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.
Орешкин в комментарии журналисту Павлу Зарубину сообщил, что ожидает небольшого увеличения экономических показателей страны по итогам текущего года. В интервью он отметил позитивную динамику, зафиксированную в апреле. «Да, небольшой, но будет», – прокомментировал перспективы роста чиновник, передает ТАСС.
По словам эксперта, государству требуется долгосрочное и устойчивое развитие, которое приведет к стабильному увеличению доходов граждан. При этом давление со стороны западных стран лишь мобилизует внутренние ресурсы.
Говоря о недружественных шагах Запада, замглавы администрации президента указал на постепенное сокращение экономик государств, которые вводят ограничения. Он подчеркнул, что вскоре их влияние перестанет быть заметным. Основной мировой экономический рост сейчас сосредоточен в Азии, Африке и на Ближнем Востоке, а не в Европе или Соединенных Штатах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Максим Орешкин заявил о лихорадке западной экономики.
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