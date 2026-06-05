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Новак заявил о периоде управляемого охлаждения российской экономики
Новак: Экономика России сейчас находится в периоде управляемого охлаждения
Российская экономика в настоящее время переживает этап управляемого охлаждения, сообщил вице-премьер России Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Сегодня мы находимся в той ситуации, когда после бурного роста мы находимся в периоде управляемого охлаждения», – заявил политик, оценивая текущее состояние макроэкономических показателей страны, передает РИА «Новости».
По словам Новака, экономика страны показала устойчивость и выросла в тяжелейших условиях. За последние три года рост составил около 10,3%, что превышает средние мировые темпы. Он добавил, что положительную динамику продемонстрировали новые отрасли, включая IT, а также сельское хозяйство и машиностроение.
Ранее замглавы администрации президента России Максим Орешкин на ПМЭФ заявил об увеличении экономики страны более чем на 10% за три года.
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