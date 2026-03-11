Путин призвал повысить престиж работы преподавателя

Владимир Путин направил приветствие участникам первой министерской конференции Международной организации по русскому языку, сообщается на сайте Кремля.
«Русский язык в полной мере является нашим общим достоянием. Это не только один из официальных языков организаций системы ООН и ряда региональных многосторонних структур, но и незаменимое средство межнационального общения на всем евразийском пространстве», – отметил Путин в своем послании.
«Знание русского обеспечивает доступ к выдающимся достижениям мировой культуры и науки, расширяет возможности для взаимовыгодных контактов в экономической, гуманитарной и многих других сферах», – добавил президент.
Путин подчеркнул, что межправительственная организация была создана по инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и получила поддержку России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
Глава государства указал, что сотрудничество по укреплению позиций русского языка строится на принципах взаимоуважения и добрососедства, что соответствует интересам народов, связанных общей историей и культурными ценностями.
«Особенно важно, что сотрудничество в целях упрочения международных позиций русского языка неизменно осуществляется на основе принципов взаимного уважения и подлинного добрососедства. Подобная совместная работа, несомненно, отвечает коренным интересам дружественных народов наших стран, объединенных общей историей, культурными и духовными ценностями», – заявил Путин.
На конференции, по словам Путина, планируется утвердить ряд документов, регламентирующих деятельность организации, и определить практические шаги для достижения поставленных целей.
В завершение президент пожелал участникам конференции успехов и всего самого доброго.
Россия и Казахстан договорились поддерживать и продвигать русский язык в качестве средства общения между государствами на территории СНГ.
Президент Владимир Путин на заседании Совета по поддержке русского языка заявил о разработке Основ государственной языковой политики для защиты русского языка как ключевой опоры общероссийской гражданской идентичности.
На встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым Владимир Путин поблагодарил Бишкек за придание русскому языку особого статуса, способствующего развитию сотрудничества в экономике и гуманитарной сфере.