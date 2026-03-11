  • Новость часаЯпония решила распечатать стратегические запасы нефти
    Терактом в Брянске Украина напросилась на новый удар «Орешником»
    Трамп потребовал от Ирана немедленно убрать мины из Ормузского пролива
    Пакистан заявил о готовности защитить Саудовскую Аравию
    Лыжник Голубков принес России третье золото на Паралимпиаде
    Украина ударила по Брянску семью ракетами Storm Shadow
    Путин поблагодарил Алиева за помощь в эвакуации россиян из Ирана
    Иран выдвинул США три условия для возобновления переговоров
    «Нефтяная армада» из 25 супертанкеров направилась в Красное море
    Венгрия не поверила в объяснения Украины о перевозке денег
    Сергей Миркин Сергей Миркин Путин вынужден устранять ошибки Горбачева

    Одна из главных целей СВО – недопущение натовских контингентов на Украине и размещения ракет с ядерными боеголовками под Харьковом или Одессой. А ведь этой проблемы могло и не быть, если бы в 1990 году Горбачев повел себя по-другому.

    12 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США в Иране увидели границы возможного

    Иранская авантюра позволила всем в мире окончательно убедиться, что попытки вернуть Вашингтону глобальное доминирование являются бесперспективными, но для США еще найдется подходящее место в глобальном мироустройстве.

    3 комментария
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Что означает смена «начальника доллара»

    Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.

    7 комментариев
    11 марта 2026, 14:44 • Новости дня

    Путин призвал повысить престиж работы преподавателя

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин отметил особую важность повышения привлекательности профессии учителя, особенно для сотрудников общеобразовательных школ.

    Владимир Путин в ходе встречи с министром просвещения Сергеем Кравцовым подчеркнул необходимость дальнейшей работы по повышению престижности профессии преподавателя, следует из сообщения на сайте Кремля.

    «Нам надо продолжать эту работу по повышению уровня престижности работы преподавателя, причем и в школах, и в средних и высших учебных заведениях. В школах, в первую очередь», – заявил Путин.

    Владимир Путин отметил завершение подготовки новой стратегии развития образования в России.

    Кравцов заявил, что Россия вошла в десятку ведущих стран по качеству школьного образования.

    10 марта 2026, 19:20 • Новости дня
    Путин поручил наградить Звездой Героя бойца, 68 дней державшего оборону в одиночку
    Путин поручил наградить Звездой Героя бойца, 68 дней державшего оборону в одиночку
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил подготовить указ о награждении Звездой Героя Российской Федерации 21-летнего Сергея Ярашева, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Ярашев в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на Красноармейском направлении, передает ТАСС. О его подвиге главе государства сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    «Президент после этой беседы затребовал детальную справку у Министерства обороны. Он пообщался с командующим, с Сергеем Медведевым, с генерал-полковником. Это командующий войсками Южного военного округа. И после получения справки президент поручил подготовить указ о награждении Звездой Героя Российской Федерации», – рассказал Песков.

    Песков также сообщил, что указ будет подписан в ближайшее время.

    Напомним, Пушилин в ходе встречи с Путиным во вторник предложил президенту наградить военнослужащего, который 68 дней в одиночку удерживал позицию под Гришино.

    Комментарии (14)
    10 марта 2026, 17:15 • Новости дня
    Глава Пентагона: Разговор Путина и Трампа дал надежду на мир на Украине
    Глава Пентагона: Разговор Путина и Трампа дал надежду на мир на Украине
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и возможность восстановления мира на Украине, рассказал глава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции.

    По словам Хегсета, Трамп «поддерживает крепкие отношения с мировыми лидерами, что позволяет расширять возможности для совместных действий», передает ТАСС. Хегсет отметил, что, по словам президента, разговор был хорошим, в ходе него обсуждалась возможность установления мира между Россией и Украиной.

    «Я не присутствовал при этом разговоре, но говорят, это был хороший разговор, в ходе которого была подтверждена, как мы надеемся, возможность установления некоторого мира между Россией и Украиной», – сказал он.

    Глава Пентагона добавил, что в беседе президентов также обсуждался конфликт с Ираном и подчеркивалось, что Россия, по мнению американской стороны, не должна быть вовлечена в развитие этого противостояния.

    Напомним, в ходе телефонного разговора Путин сообщил Трампу об успехах российских войск в зоне СВО.

    Трамп назвал разговор с Путиным по Украине позитивным.

    Комментарии (5)
    11 марта 2026, 14:50 • Видео
    Канцлер Германии Мерц – трус

    Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 19:04 • Новости дня
    Путин направил поздравления победительницам Паралимпиады Багиян и Ворончихиной

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин поздравил лыжницу Анастасию Багиян и горнолыжницу Варвару Ворончихину с золотом XIV Паралимпийских зимних игр, особо отметив вклад спортсменок в развитие паралимпийского движения.

    Президент России Владимир Путин направил поздравления российским спортсменкам, отличившимся на XIV Паралимпийских зимних играх.

    В телеграмме паралимпийской лыжнице Анастасии Багиян президент отметил: «Поздравляю Вас с блестящим выступлением и золотом XIV Паралимпийских зимних игр. Благодаря отличной подготовке, силе духа и характера Вы пополнили копилку сборной России медалью высшей пробы». Путин выразил уверенность, что эта победа станет вдохновением для дальнейших свершений спортсменки.

    «Эта уверенная победа – достойный вклад в развитие отечественного и мирового паралимпизма. Убежден, она вдохновит Вас на новые яркие свершения в жизни и спорте. Так держать!» – добавил глава государства.

    Путин также поздравил горнолыжницу Варвару Ворончихину, ставшую победительницей соревнований по горнолыжному спорту в супергиганте среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

    «Вы ярко представили Россию на Паралимпийских играх в Италии. В соревнованиях по горнолыжному спорту в супергиганте продемонстрировали отточенное мастерство и победный настрой, по праву поднялись на высшую ступень пьедестала почета. Молодец! И конечно, особые слова признания и благодарности Вашим тренерам и наставникам. Мы гордимся Вами, Вашими товарищами по команде, которые достойно выступают под национальным флагом страны», – заявил Путин.

    Напомним, Варвара Ворончихина завоевала золотую медаль в дисциплине супергигант на Паралимпийских играх 2026 года. Анастасия Багиян выиграла финальную гонку в классе NS1 и принесла сборной России вторую золотую медаль.

    На церемонии награждения горнолыжницы Варвары Ворончихиной на Паралимпийских играх впервые с 2014 года прозвучал национальный гимн России.

    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 15:52 • Новости дня
    Путин: За последние полгода подконтрольная Киеву территория ДНР сократилась до 15-17%

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с главой ДНР Денисом Пушилиным отметил, что доля ДНР под контролем Киева за последние шесть месяцев заметно уменьшилась.

    Территория Донецкой народной республики, находящаяся под контролем Киева, за последние шесть месяцев значительно сократилась – с 25% до 15-17%, передает ТАСС. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным в Кремле.

    Президент напомнил: «Совсем недавно мы считали, что под контролем киевских властей находится около 25% территории Донецкой народной республики – буквально полгода назад». По его словам, по последним докладам сейчас речь идет уже только о 15-17% территории.

    В ходе встречи обсуждались текущая ситуация на освобожденных территориях и дальнейшие шаги по интеграции региона в экономику и правовое поле России. Путин отметил, что изменения подконтрольных Киеву районов происходят динамично и результат обусловлен действиями российских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Донецкой народной республике за последние годы был нанесен огромный ущерб. Регион восстанавливается активными темпами.

    Комментарии (80)
    10 марта 2026, 19:12 • Новости дня
    Путин и Пезешкиан провели второй телефонный разговор за неделю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел второй за неделю телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

    В ходе нового разговора основное внимание было уделено развитию ситуации на Ближнем Востоке, сообщили в Кремле, передает ТАСС. Лидеры продолжили обсуждать последние события, связанные с израильско-американской агрессией против Ирана.

    Предыдущий телефонный разговор Путина и Пезешкиана состоялся 6 марта.

    Ранее Пезешкиан выразил надежду, что Россия поможет отстоять права Исламской республики на фоне атак со стороны США и Израиля.

    Комментарии (7)
    10 марта 2026, 22:28 • Новости дня
    Пезешкиан в разговоре с Путиным поблагодарил Россию за поддержку Ирана
    Пезешкиан в разговоре с Путиным поблагодарил Россию за поддержку Ирана
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил Россию за поддержку Ирана, сообщила пресс-служба иранского президента.

    «Пезешкиан в свою очередь поблагодарил Россию за поддержку Исламской Республики Иран», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Пезешкиан рассказал Путину об атаках США и Израиля на гражданскую инфраструктуру Ирана. В ходе беседы Пезешкиан призвал осудить действия Израиля и США на международной арене.

    Пезешкиан и Путин обсудили продолжение контактов между Тегераном и Москвой, а также перспективы двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями по ключевым региональным вопросам, передает РИА «Новости».

    Иранская сторона заявила, что Путин, в свою очередь, сообщил о готовности России оказать любую необходимую помощь для скорейшего прекращения конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России провел второй телефонный разговор за неделю с Пезешкианом. В Кремле сообщили, что основное внимание во время беседы уделили развитию ситуации на Ближнем Востоке. США и Израиль продолжают бомбардировки территории Ирана с 28 февраля.

    Комментарии (4)
    10 марта 2026, 15:32 • Новости дня
    Путин заявил о быстром восстановлении ДНР

    Путин: ДНР восстанавливается и развивается быстрыми темпами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Донецкой народной республике (ДНР) за последние годы был нанесен огромный ущерб, однако регион активно восстанавливается, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным.

    «Понятно, что ущерб колоссальный за последние годы, но и восстановление идет довольно быстрыми темпами», – подчеркнул президент, передает ТАСС.

    На встрече с Пушилиным в августе прошлого года Путин назвал водоснабжение ДНР главной проблемой региона.

    В феврале вице-премьер Марат Хуснуллин и глава ДНР подписали соглашение о восстановлении коммунальных сетей ДНР.

    Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме, заявил о восстановлении тысяч объектов в Донбассе и Новороссии.

    Комментарии (0)
    11 марта 2026, 13:03 • Новости дня
    Путин поблагодарил Алиева за помощь в эвакуации россиян из Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин по телефону выразил благодарность азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву за содействие при эвакуации россиян из Ирана и транзит гуманитарной помощи через Азербайджан.

    Владимир Путин провел телефонный разговор с Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба Кремля.

    «Владимир Путин выразил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву признательность за эффективное содействие в организации эвакуации из Ирана российских граждан, а также в обеспечении доставки из России гуманитарной помощи иранскому народу через азербайджанскую территорию», – говорится в сообщении.

    Путин отдельно подчеркнул содействие Азербайджана в доставке гуманитарной помощи из России иранскому народу через свою территорию.

    В ходе беседы стороны обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и выступили за скорейшее прекращение боевых действий и урегулирование конфликта политико-дипломатическими методами. Также были обсуждены вопросы двусторонней повестки, подтвержден взаимный настрой на укрепление сотрудничества между Россией и Азербайджаном на принципах стратегического партнерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, через погранпункт «Астара» в Азербайджан были вывезены 282 россиянина из-за ударов США и Израиля по Ирану. Всего территорию республики покинули около 1800 человек. Организованный выезд транспортных средств из России через иранский пункт пропуска «Астара» проходит без перебоев при содействии Азербайджана. Работники российских, чешских и пакистанских дипмиссий были вывезены из Ирана через азербайджанский пункт пропуска.

    Комментарии (0)
    11 марта 2026, 02:11 • Новости дня
    Песков: Москва не получала новых предложений по встрече Путина и Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    Новых предложений по организации встречи между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом не поступало, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Отвечая на соответствующий вопрос, Песков заявил: «Нет». Кроме того, его спросили, может ли Будапешт рассматриваться как приемлемая площадка. Песков отметил, что о саммите сейчас «речи не идет», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп провели телефонный разговор. После этого Трамп заявил, что временно снимает часть санкций. Трамп также допустил, что санкции возможно не придется вводить вновь.

    Путин сообщил Трампу об успехах российских войск в зоне СВО. Трамп назвал разговор с Путиным по Украине позитивным.

    Комментарии (0)
    11 марта 2026, 11:39 • Новости дня
    Кремль оценил шансы на встречу Путина с президентом Ирана

    Песков назвал маловероятной встречу Путина и Пезешкиана в настоящий момент

    Tекст: Вера Басилая

    Россия продолжает поддерживать дипломатический контакт с Ираном, но встреча президента России Владимира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом сейчас вряд ли возможна, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Россия поддерживает диалог с руководством Ирана, однако встреча президентов Владимира Путина и Масуда Пезешкиана в ближайшее время маловероятна, передает ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможность переговоров на высшем уровне.

    «Сейчас понятно, что встреча вряд ли возможна по понятным причинам», – заявил Песков журналистам. Он добавил, что несмотря на это, коммуникация с иранской стороной продолжается.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты

    Ранее президент России Владимир Путин провел второй телефонный разговор за неделю с Пезешкианом. В Кремле сообщили, что основное внимание во время беседы уделили развитию ситуации на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    11 марта 2026, 13:10 • Новости дня
    Кремль раскрыл детали разговора Путина и Пезешкиана

    Песков: Требования Ирана к США не обсуждались Путиным и Пезешкианом

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе телефонного разговора президенты России и Ирана не обсуждали вопросы, связанные с требованиями Тегерана к США, включая гарантии и компенсации.

    Вопросы, связанные с требованиями Ирана к США, не поднимались во время телефонного разговора Владимира Путина и Масуда Пезешкиана, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что эти темы не обсуждались в рамках беседы лидеров.

    Песков, отвечая на вопрос о возможном обсуждении гарантий от возобновления войны, полного ядерного топливного цикла и компенсаций, подчеркнул: «Эти все темы не обсуждались в течение этого разговора».

    В телефонном разговоре главы двух государств сосредоточились на других вопросах двусторонней повестки и международной ситуации.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты

    Ранее президент России Владимир Путин провел второй телефонный разговор за неделю с Пезешкианом.

    В Кремле сообщили, что основное внимание во время беседы уделили развитию ситуации на Ближнем Востоке.

    Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает поддерживать дипломатический контакт с Ираном. Встреча Владимира Путина с Масудом Пезешкианом сейчас представляется маловероятной.

    Комментарии (0)
    11 марта 2026, 12:55 • Новости дня
    Путин присвоил звание Героя России рядовому Ярашеву

    Tекст: Вера Басилая

    Звание Героя России получил рядовой Сергей Ярашев, который в одиночку удерживал оборону в течение 68 дней, проявив исключительное мужество и стойкость, следует из указа президента Владимира Путина.

    Президент  Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации рядовому Сергею Ярашеву, указ главы государства опубликован на портале правовой информации. В документе говорится, что награда присуждена военнослужащему за выполнение воинского долга.

    «За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации рядовому Ярашеву Сергею Романовичу», – говорится в указе президента.

    Согласно опубликованным материалам, Сергей Ярашев в течение 68 дней в одиночку удерживал оборону. Этим поступком он, как отмечено в указе, продемонстрировал мужество и героизм, что и стало основанием для присвоения высшего звания страны.

    Глава ДНР Денис Пушилин на встрече с Владимиром Путиным рассказал о подвиге бойца из Самары, 68 дней в одиночку удерживавшего позицию в районе Гришино на Красноармейском направлении.

    Мать участника спецоперации Сергея Ярашева сообщила о его лечении после ранения и подготовке к женитьбе после выписки из госпиталя.

    Сослуживец Дмитрий рассказал о первом боевом задании Ярашева и его 68-дневной обороне позиций под Гришино.

    Комментарии (0)
    11 марта 2026, 11:55 • Новости дня
    Путин назвал русский язык общим достоянием стран СНГ

    Путин отметил значение русского языка для сотрудничества в Евразии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поприветствовал участников первой министерской конференции Международной организации по русскому языку, отметив его важную роль для культурного и экономического взаимодействия стран СНГ.

    Владимир Путин направил приветствие участникам первой министерской конференции Международной организации по русскому языку, сообщается на сайте Кремля.

    «Русский язык в полной мере является нашим общим достоянием. Это не только один из официальных языков организаций системы ООН и ряда региональных многосторонних структур, но и незаменимое средство межнационального общения на всем евразийском пространстве», – отметил Путин в своем послании.

    «Знание русского обеспечивает доступ к выдающимся достижениям мировой культуры и науки, расширяет возможности для взаимовыгодных контактов в экономической, гуманитарной и многих других сферах», – добавил президент.

    Путин подчеркнул, что межправительственная организация была создана по инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и получила поддержку России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

    Глава государства указал, что сотрудничество по укреплению позиций русского языка строится на принципах взаимоуважения и добрососедства, что соответствует интересам народов, связанных общей историей и культурными ценностями.

    «Особенно важно, что сотрудничество в целях упрочения международных позиций русского языка неизменно осуществляется на основе принципов взаимного уважения и подлинного добрососедства. Подобная совместная работа, несомненно, отвечает коренным интересам дружественных народов наших стран, объединенных общей историей, культурными и духовными ценностями», – заявил Путин.

    На конференции, по словам Путина, планируется утвердить ряд документов, регламентирующих деятельность организации, и определить практические шаги для достижения поставленных целей.

    В завершение президент пожелал участникам конференции успехов и всего самого доброго.

    Россия и Казахстан договорились поддерживать и продвигать русский язык в качестве средства общения между государствами на территории СНГ.

    Президент Владимир Путин на заседании Совета по поддержке русского языка заявил о разработке Основ государственной языковой политики для защиты русского языка как ключевой опоры общероссийской гражданской идентичности.

    На встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым Владимир Путин поблагодарил Бишкек за придание русскому языку особого статуса, способствующего развитию сотрудничества в экономике и гуманитарной сфере.

    Комментарии (0)
    11 марта 2026, 12:57 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии у Путина планов по посещению G20

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин сейчас не планирует посещать лично саммит G20, который пройдет в Майами в декабре 2026 года, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Нет, об этом речи не идет в настоящий момент. Президент не собирается», – цитирует Пескова ТАСС.

    В сентябре президент США Дональд Трамп выразил готовность видеть лидеров России и Китая на саммите G20 в Майами.

    Комментарии (0)
    11 марта 2026, 13:27 • Новости дня
    Песков сообщил о постоянных контактах России с руководством Ирана

    Песков заявил о готовности России содействовать миру на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Москва поддерживает регулярные рабочие контакты с иранским руководством и выражает готовность содействовать восстановлению мира в ближневосточном регионе, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Россия находится в постоянном контакте с Тегераном, в том числе с высшим руководством Ирана, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Он подчеркнул: «Мы находимся в постоянном контакте с иранской стороной и с руководством страны».

    Песков добавил, что, как неоднократно отмечал президент России Владимир Путин, Москва готова внести свой вклад в дело восстановления мира и стабильности на Ближнем Востоке. Представитель Кремля напомнил, что Россия всегда поддерживает дипломатические усилия по урегулированию конфликтов в регионе.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты

    Ранее Песков заявил, что Россия продолжает поддерживать дипломатический контакт с Ираном. Он также отметил, что встреча президента России Владимира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом сейчас вряд ли возможна.

    Комментарии (0)
