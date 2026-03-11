Одна из главных целей СВО – недопущение натовских контингентов на Украине и размещения ракет с ядерными боеголовками под Харьковом или Одессой. А ведь этой проблемы могло и не быть, если бы в 1990 году Горбачев повел себя по-другому.11 комментариев
Путин отметил завершение подготовки стратегии развития образования России
Президент России Владимир Путин на встрече с министром просвещения Сергеем Кравцовым отметил активную работу над стратегией развития образования в России.
Владимир Путин принял в Кремле главу Минпросвещения Сергея Кравцова для обсуждения новой концепции обучения, сообщается на сайте Кремля.
Министр доложил президенту, что работа над документом практически закончена. «Завершается работа над стратегией развития образования РФ», – заявил чиновник во время беседы с российским лидером.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отмечал важность этого совещания. По его словам, новая концепция должна отражать современные реалии и учитывать уже имеющиеся наработки в педагогической сфере.
Разработка документа ведется с 2024 года и охватывает период до 2036-го с перспективой до 2040 года. В масштабной работе принимают участие более 1,5 тыс. экспертов, представители бизнеса, ученые и родительское сообщество из всех регионов страны.
