Путин отметил завершение подготовки стратегии развития образования России

Tекст: Вера Басилая

Владимир Путин принял в Кремле главу Минпросвещения Сергея Кравцова для обсуждения новой концепции обучения, сообщается на сайте Кремля.

Министр доложил президенту, что работа над документом практически закончена. «Завершается работа над стратегией развития образования РФ», – заявил чиновник во время беседы с российским лидером.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отмечал важность этого совещания. По его словам, новая концепция должна отражать современные реалии и учитывать уже имеющиеся наработки в педагогической сфере.

Разработка документа ведется с 2024 года и охватывает период до 2036-го с перспективой до 2040 года. В масштабной работе принимают участие более 1,5 тыс. экспертов, представители бизнеса, ученые и родительское сообщество из всех регионов страны.

Ранее Песков анонсировал рабочее совещание Владимира Путина с министром просвещения Сергеем Кравцовым.