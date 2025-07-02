Путин поблагодарил Киргизию за особый статус русского языка

Путин поблагодарил Жапарова за особый статус русского языка в Киргизии

Tекст: Елизавета Шишкова

Россия высоко оценивает решение Киргизии придать русскому языку особый статус, сообщил президент Владимир Путин на встрече с Садыром Жапаровым, сообщает ТАСС.

Такое положение способствует развитию сотрудничества в разных сферах, включая экономику. Президент подчеркнул, что гуманитарное взаимодействие, особенно в области образования, занимает важное место в отношениях двух стран.

Путин отметил: «Хотел бы отметить и хотел бы вас поблагодарить за то, что русскому языку придан особый статус в Киргизии. Это позволяет нам работать более эффективно по ряду других направлений, в том числе в сфере экономики».

Также российский лидер подчеркнул, что в 43 школах Киргизии работают 204 преподавателя из России, и есть планы увеличить число образовательных учреждений, где обучение ведется на русском языке.

В ходе переговоров лидеры обсуждают перспективы стратегического партнерства в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Россия остается одним из ведущих партнеров Киргизии, отметил президент Владимир Путин в ходе российско-киргизских переговоров, передает РИА «Новости».

Глава государства подчеркнул: «Большое количество предприятий российских работает в Кыргызстане. Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Кыргызстана». Владимир Путин также сообщил, что товарооборот между Россией и Киргизией в 2024 году вырос более чем на 11%. По словам российского президента, за первые четыре месяца 2025 года этот показатель увеличился еще более чем на 17%. Путин отметил, что динамика двусторонней торговли позволяет уверенно говорить о достижении поставленных экономических целей.

Стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества в торгово-экономической сфере и подчеркнули важность укрепления партнерских связей. В переговорах особое внимание уделили инвестиционным проектам и совместному участию в реализации новых инициатив.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киргизии подтвердили сохранение официального статуса русского языка.

Президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл в Москву с рабочим визитом. В Кремле началась встреча президентов России и Киргизии, на которой планируются переговоры по всему спектру двусторонних вопросов.