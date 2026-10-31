Прокуратура потребовала увеличить срок бывшему мэру Сочи до 21 года

Прокуратура запросила 21 год колонии для экс-мэра Сочи Копайгородского

Tекст: Катерина Туманова

Для супруги бывшего градоначальника Янины Копайгородской прокуратура требует увеличить срок до 16 лет, передает ТАСС.

«Прокуратура попросила апелляционную инстанцию увеличить Алексею Копайгородскому срок наказания до 21 года, как и просило надзорное ведомство в первой инстанции в ходе прений сторон во время судебного разбирательства», – сообщила адвокат супруги бывшего чиновника Елизавета Меткина.

По ее словам, в представлении ведомства упоминается дерзость преступлений Янины Копайгородской и ее чувство безнаказанности. Адвокат добавила, что прокуратура указывает на пренебрежение законом со стороны супруги экс-мэра после перевода под домашний арест, включая угрозы свидетелям в нелицеприятных формах и открытые попытки их подкупа.

Ранее суд первой инстанции приговорил Копайгородского к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей. Бывшего градоначальника лишили права занимать руководящие должности на госслужбе на 14,5 года и медали «За заслуги перед Отечеством» II степени. Его супруга Янина получила девять лет лишения свободы и штраф в 500 млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале октября Мещанский суд Москвы конфисковал 440 млн рублей у бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его жены Янины в счет компенсации ущерба по делу о взятках.

Этот же суд Москвы приговорил Копайгородского к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о получении взяток на 248 млн рублей. В сентябре гособвинение потребовало назначить бывшему главе Сочи 21 год колонии строгого режима и штраф в размере 500 млн рублей по делу о коррупции.