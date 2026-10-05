Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.0 комментариев
Бывший мэр Сочи Копайгородский получил 15 лет колонии
Мещанский суд Москвы приговорил бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о получении взяток на 248 млн рублей.
Мещанский суд Москвы приговорил бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о получении взяток на 248 млн рублей, передает ТАСС.
«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Копайгородскому наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом 500 млн рублей», – огласила решение судья Олеся Менделеева. Копайгородский также лишен права занимать руководящие должности на госслужбе на 14,5 года и лишен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Его супруга Янина приговорена к девяти годам лишения свободы и штрафу в 500 млн рублей. Помощник Копайгородского Алексей Пасунько оштрафован на 190 тыс. рублей.
Копайгородские признаны виновными в получении взяток, давлении на свидетелей, растрате и легализации средств. Пасунько осужден только за принуждение свидетелей к даче ложных показаний.
Как отмечали в Генпрокуратуре, чиновник при посредничестве супруги получил от представителей коммерческих организаций 248 млн рублей с марта 2022 по май 2024 года. Взамен он обещал создать благоприятные условия для бизнеса и общее покровительство. Полученные средства Копайгородские легализовали путем приобретения недвижимости. Кроме того, по версии следствия, с января 2022 по март 2024 года Копайгородский при пособничестве супруги похитил вверенное ему имущество в виде двух земельных участков в Сочи стоимостью не менее 26 млн рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце прокурор запросил 21 год колонии для бывшего мэра Сочи Копайгородского.
В апреле суд утвердил изъятие активов экс-мэра Сочи на 1,6 млрд рублей.
В январе суд изъял имущество экс-мэра Сочи Копайгородского на 1,6 млрд рублей.