Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
Восемь сфер деятельности предложили средние зарплаты более 500 тыс. рублей
Зарплаты в российском морском рыбоводстве превысили 1,35 млн рублей
В январе – августе самые высокие зарплаты в России зафиксированы в сфере морского пастбищного рыбоводства, где средний доход сотрудников составил 1,35 млн рублей в месяц.
Специалисты этой отрасли занимаются выловом рыбы, выращенной в морских водоемах из мальков. За первые восемь месяцев года средняя зарплата в секторе достигла 1,35 млн рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные статистики.
В число наиболее прибыльных сфер вошли и финансовые профессии. Управляющие пенсионными резервами в среднем получали 721 тыс. рублей, а управляющие ценными бумагами – 645 тыс. рублей.
В холдинговых компаниях зарплаты составили 529 тыс. рублей, в сфере перестрахования – 528 тыс. рублей. Доходы управляющих инвестфондами находились на уровне 518 тыс. рублей, а операторов лотерей – 513 тыс. рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, по состоянию на начало ноября сотрудники 12 отраслей российской экономики получали среднюю зарплату выше 150 тыс. рублей. В октябре средняя заработная плата свыше 150 тыс. рублей была зафиксирована в семи субъектах страны.
В сентябре морское пастбищное рыбоводство оказалось единственной отраслью российской экономики со средней зарплатой выше 1 млн рублей.