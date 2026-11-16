Восемь сфер деятельности предложили средние зарплаты более 500 тыс. рублей

Зарплаты в российском морском рыбоводстве превысили 1,35 млн рублей

Tекст: Катерина Туманова

Специалисты этой отрасли занимаются выловом рыбы, выращенной в морских водоемах из мальков. За первые восемь месяцев года средняя зарплата в секторе достигла 1,35 млн рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные статистики.

В число наиболее прибыльных сфер вошли и финансовые профессии. Управляющие пенсионными резервами в среднем получали 721 тыс. рублей, а управляющие ценными бумагами – 645 тыс. рублей.

В холдинговых компаниях зарплаты составили 529 тыс. рублей, в сфере перестрахования – 528 тыс. рублей. Доходы управляющих инвестфондами находились на уровне 518 тыс. рублей, а операторов лотерей – 513 тыс. рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, по состоянию на начало ноября сотрудники 12 отраслей российской экономики получали среднюю зарплату выше 150 тыс. рублей. В октябре средняя заработная плата свыше 150 тыс. рублей была зафиксирована в семи субъектах страны.

В сентябре морское пастбищное рыбоводство оказалось единственной отраслью российской экономики со средней зарплатой выше 1 млн рублей.