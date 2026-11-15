Силы ПВО за ночь сбили 533 украинских дрона над регионами России

Минобороны: ПВО перехватила 533 украинских беспилотника над 13 регионами РФ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Дроны были сбиты над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Тульской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Татарстан и Крыма, передает Минобороны.

Также беспилотники были уничтожены над акваториями Азовского и Черного морей. Атаки пресекались в период с 20:00 мск 14 ноября до 8:00 мск 15 ноября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Министерство обороны сообщило об уничтожении 39 украинских беспилотников над территориями десяти регионов.

В тот же день ведомство заявило об уничтожении 29 дронов над пятью регионами России и двумя морями за минувшую ночь.

В пятницу российские силы ПВО уничтожили семь украинских беспилотников.