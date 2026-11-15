В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.8 комментариев
Силы ПВО за ночь сбили 533 украинских дрона над регионами России
Минобороны: ПВО перехватила 533 украинских беспилотника над 13 регионами РФ
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью перехватили и уничтожили 533 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Министерство обороны.
Дроны были сбиты над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Тульской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Татарстан и Крыма, передает Минобороны.
Также беспилотники были уничтожены над акваториями Азовского и Черного морей. Атаки пресекались в период с 20:00 мск 14 ноября до 8:00 мск 15 ноября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Министерство обороны сообщило об уничтожении 39 украинских беспилотников над территориями десяти регионов.
В тот же день ведомство заявило об уничтожении 29 дронов над пятью регионами России и двумя морями за минувшую ночь.
В пятницу российские силы ПВО уничтожили семь украинских беспилотников.