В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.8 комментариев
Жители Нижнекамска пострадали при массированной атаке беспилотников
Многоквартирный дом получил повреждения при атаке беспилотников на Нижнекамск
Мэр Нижнекамска Радмир Беляев заявил, что минувшей ночью город в Татарстане подвергся массированной атаке дронов, в результате которой пострадали люди.
В результате налета беспилотников получили повреждения объекты промышленной зоны и многоквартирный жилой дом, сообщил мэр.
«В результате атаки повреждения получили объекты промышленной зоны. Благодаря оперативной и слаженной эвакуации удалось избежать человеческих жертв. Повреждения получил многоквартирный жилой дом. Всех жильцов оперативно эвакуировали. К сожалению, есть пострадавшие. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь», – сообщил Беляев.
На местах происшествий работают оперативные и экстренные службы, а для обеспечения безопасного теплоснабжения АО «Татэнерго» временно отключило в домах горячее водоснабжение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пострадавших от удара беспилотников жителей Нижнекамска временно переселили в детский лагерь.
Медики из Набережных Челнов экстренно выехали в город для лечения получивших травмы при утреннем ударе дронов.
Также мэр Радмир Беляев сообщил о выплате предприятиями компенсаций семьям погибших и пострадавшим при атаке беспилотников.