Жители Нижнекамска пострадали при массированной атаке беспилотников

Многоквартирный дом получил повреждения при атаке беспилотников на Нижнекамск

Tекст: Дмитрий Зубарев

В результате налета беспилотников получили повреждения объекты промышленной зоны и многоквартирный жилой дом, сообщил мэр.

«В результате атаки повреждения получили объекты промышленной зоны. Благодаря оперативной и слаженной эвакуации удалось избежать человеческих жертв. Повреждения получил многоквартирный жилой дом. Всех жильцов оперативно эвакуировали. К сожалению, есть пострадавшие. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь», – сообщил Беляев.

На местах происшествий работают оперативные и экстренные службы, а для обеспечения безопасного теплоснабжения АО «Татэнерго» временно отключило в домах горячее водоснабжение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пострадавших от удара беспилотников жителей Нижнекамска временно переселили в детский лагерь.

Медики из Набережных Челнов экстренно выехали в город для лечения получивших травмы при утреннем ударе дронов.

Также мэр Радмир Беляев сообщил о выплате предприятиями компенсаций семьям погибших и пострадавшим при атаке беспилотников.