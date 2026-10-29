Мирная жительница получила ранения при обстреле ВСУ в Запорожской области

Tекст: Вера Басилая

«Пострадавшая с тяжелыми ранениями доставлена в медицинское учреждение, где врачи оказывают ей всю необходимую экстренную помощь», – говорится в сообщении в канале округа в Max.

Там добавили, что из-за действий ВСУ в течение дня частично разрушены и повреждены три частных жилых дома. Кроме того, полностью уничтожен один гражданский автомобиль, еще одна машина получила повреждения. Также зафиксировано попадание снаряда по территории объекта социальной инфраструктуры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник уполномоченный по правам ребенка в Херсонской области Ирина Кравченко сообщила о ранении семьи с ребенком при ударе ВСУ по селу Райское.

В Мелитополе Запорожской области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины получил повреждения храм Святой мученицы Татианы.

На прошлой неделе администрация Каменско-Днепровского округа сообщила о ранении мирной жительницы при атаке украинского беспилотника на территорию Запорожской области.