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    Распад Канады способен навредить интересам России
    Трамп не поздравил Путина с днем рождения
    Россия и США провели переговоры по «Северным потокам»
    Эксперт оценил перспективы борьбы Эстонии с православием
    Эксперт назвал задачи Киева при ударе по дата-центру «Яндекса»
    Российские войска освободили харьковское Аннополье
    Южная Корея отозвала посла на Украине после слабых извинений Киева
    Израиль закрыл британское консульство в Иерусалиме
    Массовые студенческие протесты охватили несколько стран Европы
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заполучил плацдарм для третьей мировой

    Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Переживет ли Украина экономический кризис

    Кризис, охвативший Украину – не временный, а системный. Металлургии в стране уже почти не существует. Экспорт сельхозпродукции рухнул. Есть три варианта дальнейшего развития событий, и все три не обещают лично Зеленскому ничего хорошего.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Мир на Украине зависит от денег

    Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.

    11 комментариев
    8 октября 2026, 14:14 • Новости дня

    Постпред России в ОБСЕ заявил о сокрытии Западом кибермошенничества на Украине

    Полянский обвинил Запад в покрывательстве украинских мошенников

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что западные страны намеренно замалчивают масштабную деятельность украинских кибермошенников.

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что западные страны скрывают информацию о массовом кибермошенничестве на Украине, передает РИА «Новости».

    «Возникает естественный вопрос: почему об этом промолчали наши западные коллеги в Цуге? Ответ очевиден – государственное покрывательство кибермошенничества на Украине не вписывается в единственный нарратив, который они готовы продвигать – о «российской киберугрозе», – сказал Полянский на заседании постсовета ОБСЕ.

    Дипломат сослался на данные организации Global Initiative Against Transnational Organized Crime, согласно которым до 90% жертв украинских злоумышленников составляют жители Европы и США. Он напомнил, что в конце сентября в швейцарском Цуге прошли мероприятия ОБСЕ по вопросам кибербезопасности, где эта тема была проигнорирована.

    Заместитель главы МИД России Дмитрий Любинский добавил, что годовая прибыль украинских мошеннических кол-центров оценивается в миллиарды долларов. Эти средства направляются на нужды ВСУ и украинским элитам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник задержанный в Старом Осколе украинский агент оказался жертвой мошенников.

    В прошлом месяце МИД обвинил западные корпорации в поддержке украинских киберпреступников. Между тем ранее генпрокурор Украины сам погорел на телефонных мошенниках.

    8 октября 2026, 03:15 • Новости дня
    Боевики ВСУ казнили российского военнопленного

    Боевики ВСУ казнили военнопленного ВС России взрывом ошейника GPS

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские боевики дистанционно подорвали российского военнопленного, на которого предварительно надели заминированный GPS-ошейник, из-за отказа вскрывать позиции своих товарищей, сообщили в силовых структурах России.

    Ранее один из спасшихся солдат рассказал, что украинская сторона начала использовать захваченных россиян в качестве смертников. На них надевают взрывчатку с маячками и отправляют к своим, передает ТАСС.

    «Украинские боевики взорвали на российском пленном ошейник, на котором была взрывчатка. Парень стал очередным смертником. Очевидно, что его отправили, чтобы вскрыть наши позиции, но он никуда не пошел», – рассказали силовики.

    Передвижения таких пленных контролируются с помощью беспилотников, а координация осуществляется по рации.

    При неподчинении детонатор срабатывает дистанционно. Незадолго до гибели бойца дрон снял кадры, на которых мужчина с неизвестной конструкцией на шее неподвижно сидит в лесу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ заставляли раненых военнопленных рыть могилы и отбирали нательные крестики. Мирошник заявил о применении к пленным россиянам пыток электричеством и водой.


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    8 октября 2026, 12:06 • Новости дня
    Эксперт назвал задачи Киева при ударе по дата-центру «Яндекса»

    Военный эксперт Кнутов: Киев ударил по дата-центру «Яндекса» ради медийного эффекта

    Эксперт назвал задачи Киева при ударе по дата-центру «Яндекса»
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Киев продолжает попытки добиться медийного эффекта и повлиять на общественные настроения в России. Поэтому ВСУ атаковали дата-центр «Яндекса» в Рязанской области. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Юрий Кнутов. По его оценкам, ущерб от налета окажется минимальным и обернется усилением ударов по территории Украины.

    «ВСУ впервые ударили по дата-центру на территории России. Противник выбрал целью площадку в городе Сасово. Возможно, оппоненты посчитали, что объект менее защищен системами ПВО», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он напомнил, что ВС России последовательно поражают центры обработки данных (ЦОД) на Украине, которые предоставляют услуги высокоскоростного интернета для ВСУ. Цель таких операций – осложнить работу связи и системы управления БПЛА.

    Украинское руководство преследует совсем иные цели. По мнению Кнутова, в Киеве стремятся, во-первых, добиться медийного эффекта, чтобы устроить локальную «перемогу» для обывателей, а во-вторых, навредить российским гражданам, побудить их выйти на улицы с требованием заключить соглашение на условиях Украины и Запада.

    На этом фоне он указал, что ранее в этой же логике ВСУ атаковали логистические центры маркетплейсов Wildberries и Ozon, школьные автобусы, в том числе белорусские, здания общежитий и учебных заведений.

    «Владимир Зеленский прямо говорил, что хочет создать такие условия, чтобы население России «почувствовало войну и захотело ее прекратить». Он не фокусируется на военных объектах или базах, а постоянно делает акцент на ударах по гражданской инфраструктуре. Фактически он объявил войну мирным жителям нашей страны и стремится терроризировать простых людей», – подчеркнул аналитик, отметив, что удар по дата-центру «Яндекса» – часть тактики киевских властей.

    Как бы то ни было, хотя атака на площадку в Сасово и вызвала проблемы, но они носят временный характер, коснутся малой части пользователей и будут оперативно устранены. «Учитывая размеры компании «Яндекс», я полагаю, что информационный ущерб окажется минимален», – рассуждает специалист.

    «При этом расчет киевских властей на рост недовольства в России обернется против них самих: люди станут требовать ответных мер и нанесения более активных ударов по ЦОД на территории Украины», – заключил Кнутов.

    В ночь на четверг дата-центр «Яндекса» в Сасово Рязанской области подвергся атаке БПЛА. На объекте произошел пожар, никто не пострадал. Работа площадки полностью остановлена.

    Часть сервисов «Яндекса» может быть недоступна для пользователей, предупредили в пресс-службе. В Yandex Cloud уточнили, что в зоне доступности ru-central1-b возникли перебои с электропитанием. Профильные службы устраняют последствия происшествия, а специалисты компании восстанавливают работу затронутых сервисов.

    Минобороны сообщало, что в ночь на 8 октября были уничтожены 399 украинских беспилотников. Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что над территорией региона сбиты два БПЛА. «В Сасовском округе произошло возгорание кровли одного из предприятий, выбиты стекла в нескольких домах частного сектора», – сообщил он.

    Дата-центр «Яндекса» в Сасово Рязанской области запущен в 2014 году. Это один из четырех дата-центров, на которых размещается платформа Yandex Cloud. В частности, дата-центр соответствует зоне доступности ru-central1-b. Он занимает часть бывших помещений завода «Саста» – производителя трубонарезных и металлообрабатывающих станков. Чтобы подключить серверы к единой сети, «Яндекс» проложил между Сасово и Москвой несколько линий оптической связи.

    В дата-центре Сасово размещены два из трех суперкомпьютеров «Яндекса»: «Ляпунов» (с 2020 года) – 137 узлов на базе NVIDIA HGX A100, а также «Червоненкис» (с 2021 года) – 199 узлов NVIDIA HGX A100.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    8 октября 2026, 05:50 • Новости дня
    Минобороны сообщило о контрольной проверке Владимирского ракетного объединения

    Минобороны: Владимирское ракетное объединение подняли по тревоге

    Минобороны сообщило о контрольной проверке Владимирского ракетного объединения
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) стартовала комплексная проверка Владимирского ракетного объединения с участием командующего генерал-полковника Сергея Каракаева и применением комплексов «Ярс», сообщили в Минобороны.

    «В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения на 2026 год комиссией командования РВСН проводится контрольная комплексная проверка Владимирского ракетного объединения с проведением командно-штабного учения с ракетным соединением стационарного базирования под руководством командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева», – приводит РИА «Новости» сообщение оборонного ведомства.

    К практическим задачам также привлечены обеспечивающие силы и приданные формирования Московского военного округа.

    Помимо стационарных сил, на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки мобильного базирования. Расчеты ПГРК «Ярс» отрабатывают марши, смену полевых позиций, преодоление зараженных участков и организацию маскировки.

    Для разведки и поиска условных диверсантов активно используются армейская авиация и беспилотники РВСН.

    Основная цель учений заключается в совершенствовании слаженности органов военного управления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что ядерные силы России на 98% являются современными, указав на беспрецедентную долю современного вооружения в РВСН.

    Российские ядерные силы в мае отработали пуски ракет на масштабных учениях.

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    8 октября 2026, 00:49 • Новости дня
    В ДНР призвали жителей подконтрольных ВСУ городов срочно переехать в Донецк

    В ДНР призвали жителей подконтрольных ВСУ городов переехать в Донецк

    Tекст: Катерина Туманова

    В Донецкой Народной Республике (ДНР) стартовала программа жилищной поддержки для жителей Краматорска, Славянска, Доброполья и Дружковки, предполагающая компенсации или предоставление временного размещения, сказано в Telegram-канале штаба обороны ДНР.

    «Жители Краматорска, Славянска, Доброполья и Дружковки! Ищите любые способы переезда в Донецк. <...> Чтобы сохранить приоритетное право на получение нового жилья – пишите в чат-бот КДДС», – сказано в сообщении штаба.

    Для обращения гражданам необходимо указать фамилию, имя, отчество, контактные данные и адрес жилья в соответствии с документами.

    Там добавили, что следует оперативно покинуть район боевых действий, а по прибытии в Донецк специалисты решат вопрос с недвижимостью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пушилин сообщал об ожесточенных боях за Красный Лиман. Веерные отключения света ввели в Донецке после атак ВСУ.

    Президент России Владимир Путин 1 октября заявил о том, что России осталось освободить 11% ДНР.

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    8 октября 2026, 10:10 • Новости дня
    Фактчекеры выявили системные фальсификации в списках погибших в Буче

    GFCN: Аналитики обнаружили системные несоответствия в списке погибших в Буче

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Аналитики из Международной ассоциации по фактчекингу (GFCN) обнаружили в украинских списках жертв в Буче системные несоответствия, ставящие под сомнение официальную версию событий.

    Международные фактчекеры выявили системные несоответствия в списке погибших в Буче и продолжают расследование, передает ТАСС со ссылкой на Международную ассоциацию по фактчекингу (Global Fact-Checking Network, GFCN).

    «Изучив данные списков с мемориала в Буче, аналитики из разных стран выявили системные несоответствия, ставящие под сомнение официальную версию событий», – сказали в GFCN.

    На мемориальном комплексе из восьми стел указаны как минимум 198 человек, которые не являются мирными жителями. Среди них – военнослужащие ВСУ, СБУ, полиции и бойцы националистического формирования «Азов» (организация признана террористической, запрещена в РФ), отметили в организации. Ирландский журналист Чей Боуз добавил, что на мемориале также указаны люди, участвовавшие в боевых действиях с 2014 года.

    Бразильский геополитолог Рафаэль Мачадо указал, что некоторые люди из списка открыто числятся на правительственных сайтах Украины как военнослужащие. Кроме того, 42 человека погибли за пределами Бучи, а 73 имени не имеют цифрового следа. Французская журналистка Кристель Нэан привела пример 68-летней женщины, скончавшейся от онкологии, которую также внесли в список жертв.

    Эксперты GFCN призвали Мониторинговую миссию ООН по правам человека на Украине провести независимую проверку списков. По словам главного редактора PIA Global Тадео Кастильоне, включение комбатантов и умерших от естественных причин в списки гражданских жертв демонстрирует политическую инструментализацию трагедии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты допустили международный суд над Украиной из-за обвинений в адрес России по Буче.

    Глава МИД Сергей Лавров призвал западных журналистов провести честное расследование событий.

    МИД назвал главной целью создания фейка о Буче срыв мирных переговоров.

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    7 октября 2026, 23:10 • Новости дня
    В Испании умерла Марикармен Абаскаль – символ борьбы против выселений

    В Испании умерла женщина – символ борьбы против выселений

    Tекст: Катерина Туманова

    Марикармен Абаскаль, женщина, которая зажгла борьбу против выселений в Испании, скончалась в среду в больнице Грегорио Мараньон в Мадриде в 87 лет, сообщил Профсоюз арендаторов в своем заявлении.

    «Ее борьба взволновала так много людей, что ничто уже не будет прежним», – сказал испанский и валенсийский политик Жоан Бальдови.

    Марикармен Абаскаль начали принудительно выселять из дома, в котором она и семья прожили семь десятилетий, 23 сентября, пишет El Pais.

    Абаскаль с пенсией в 1400 евро никогда не переставала платить за аренду около 500 евро в месяц. Владельцы в 2020 году сказали, что она должна покинуть квартиру из-за юридических нестыковок с договорами аренды.

    С тех пор ее пытались выселить четыре раза и не приняли ни одного из полученных предложений либо выплатить разницу в арендной плате (они просили 1600 евро), либо купить эту квартиру.

    С момента выселения 23 сентября Абаскаль оставалась в больнице.

    «Хотя было достигнуто историческое соглашение, которое позволило бы ей вернуться в свой дом, это решение было принято слишком поздно», – сообщили сторонники протестного движения.

    После выселения начались массовые демонстрации, палаточные лагеря на площадях, досрочные выборы и призыв ко всеобщей забастовке – всё это являет собой грань «до и после в истории этой страны», но «цена достижения этого была слишком высока».

    «И они прощаются с просьбой, которую она повторяла им: «Боритесь, продолжайте бороться за то, что принадлежит вам», – резюмирует газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жилищный кризис спровоцировал многотысячные протесты в городах Испании. Профсоюзы Испании назначили всеобщую забастовку из-за жилищного кризиса. Власти Испании распустили парламент и назначили досрочные выборы.

    Бездомная старушка довела фаворита Китая до политического краха.

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    8 октября 2026, 01:28 • Новости дня
    IT-эксперт раскрыл схему кражи денег через якобы обновление Госуслуг

    Деньги россиян стали красть под видом обновления Госуслуг

    Tекст: Катерина Туманова

    Член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности и IT-эксперт Александр Токаренко предупредил о новой мошеннической схеме, позволяющей злоумышленникам получать доступ к банковским счетам граждан под предлогом установки обновления государственных сервисов.

    Аферисты звонят жертвам от лица сотрудников поликлиник, МФЦ или службы технической поддержки и убеждают граждан срочно обновить приложение Госуслуг или систему электронной записи к врачу, угрожая блокировкой доступа. Для подтверждения операции преступники отправляют ссылку в сообщении.

    «Могут назваться хоть губернатором. Полицейский, ФСБ, Следственный комитет… Мне звонил старший лейтенант Следственного комитета. А в Следственном комитете звания звучат иначе – лейтенант юстиции, капитан юстиции и т. д.», – рассказал Токаренко «Комсомольской правде».

    По его словам, вместо полезной программы на устройство скачивается опасный вирус. Вредоносная программа крадет логины и пароли, открывая преступникам путь к финансовым приложениям жертвы.

    Ежедневно фиксируется около тысячи подобных случаев обмана.

    Токаренко добавил, что вредоносный файл выглядит как обычная установочная программа, а внутри – троян.

    Эксперт напомнил, что скачивать и устанавливать любые программы следует только из официальных магазинов приложений, никогда не передавать СМС-коды и не торопиться, так как «срочно» – одно из слов-маркеров мошенников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сбербанке раскрыли главные слова-маркеры телефонных мошенников. МВД назвало главный признак телефонного мошенника. Эксперт назвала самые популярные у мошенников фразы-уловки.

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    8 октября 2026, 06:50 • Новости дня
    База колумбийских наемников уничтожена под Харьковом

    База переброшенных из Киева колумбийских наемников уничтожена под Харьковом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Харьковской области ликвидирован пункт временной дислокации колумбийских боевиков из состава 23-го отдельного штурмового полка Нацгвардии Украины, сообщил источник в российских силовых структурах.

    В Дергачах Харьковской области ликвидирован крупный пункт временной дислокации колумбийских наемников, ранее переброшенных из Киева, сказал собеседник ТАСС.

    По этим данным, общая численность иностранных наемников в рядах украинских войск составляет около 16,5 тыс. человек. Из них порядка 7 тыс. человек являются гражданами Колумбии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, члены преступных картелей Колумбии и Мексики вступили в украинские войска для изучения работы дронов.

    В понедельник подразделение наемников из Эквадора прибыло в Харьков.

    В мае украинские войска перебросили колумбийских бойцов под Сумы.

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    8 октября 2026, 11:59 • Новости дня
    Южная Корея отозвала посла на Украине после недостаточных извинений Киева
    Южная Корея отозвала посла на Украине после недостаточных извинений Киева
    @ Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Южная Корея приняла решение отозвать своего посла на Украине на фоне дипломатического конфликта, вызванного разглашением информации о передаче Сеулу двух северокорейских военнопленных, сообщил МИД республики.

    «Правительство решило отозвать посла на Украине в Сеул», – передает Yonhap заявление южнокорейского внешнеполитического ведомства.

    Отмечается, что Сеул надеется на плавное разрешение проблем и продолжит консультации с Киевом.

    Правительство Южной Кореи требовало от Украины официальных извинений после того, как Владимир Зеленский раскрыл факт передачи Сеулу двух пленных солдат КНДР. Кроме того, Сеул выразил недовольство заявлением офиса Зеленского, отрицавшим существование договоренности о сохранении этого вопроса в тайне.

    Во вторник глава МИД Южной Кореи Чо Хен Ен сообщил о получении письма с извинениями от своего украинского коллеги Андрея Сибиги, однако счел их недостаточными и пообещал принять «решительные меры».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Сеул назвал недостаточными извинения Украины. На прошлой неделе президент Южной Кореи пригрозил Украине ответными мерами из-за пленных из КНДР. В конце прошлого месяца Украина нарушила соглашение с Южной Кореей о северокорейских военнопленных.

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    8 октября 2026, 00:12 • Новости дня
    Мирошник рассказал о методах блокады Алешек боевиками ВСУ

    Мирошник рассказал о средневековой блокаде Алешек ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские боевики ВСУ организовали жестокую дроновую блокаду херсонского города Алешки, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник, отметив, что возможным это стало благодаря большому количеству поставленных БПЛА.

    «Сейчас они получили огромное количество дронов, и этими дронами они научились делать блокаду. Это такая средневековая блокада современными методами… Из города Алешки можно только выйти пешком, петляя между пролетающими дронами и перебегая от дерева к дереву», – передает РИА «Новости» слова дипломата в интервью политобозревателю Аббасу Джуме.

    Мирошник лично посетил Алешки и стал свидетелем многочасовой атаки украинских дронов на местный рынок. По его словам, военные целенаправленно били по укрывающимся мирным жителям, в результате чего погибли семь человек, а более 20 получили ранения.

    Заявления Киева о сбросе гуманитарной помощи оказались ложью.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российские военные делают все возможное для решения проблемы поставок продуктов и медикаментов в Алешки. Он отметил, что в городе ситуация критическая из-за препятствий со стороны Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о сложившейся гуманитарной обстановке в Алешках. ВСУ 7 октября уничтожили направленные в Алешки автомобили с гумпомощью.

    В МИД назвали пособниками в убийстве россиян поставляющие Киеву дроны страны.

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    7 октября 2026, 23:02 • Новости дня
    МИД Украины отверг альтернативы полноправному членству страны в ЕС
    МИД Украины отверг альтернативы полноправному членству страны в ЕС
    @ Sergey Petrov/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что Киев не согласится на альтернативные форматы вступления в Европейский союз.

    Киев не примет альтернативы полноправному членству в Евросоюзе, передает РИА «Новости».

    «Никаких заменителей полноправному членству. Пожалуйста, не надо добавлять прилагательные к слову «членство», предлагать какие-то гибридные варианты, какое-то получленство в Европейском союзе», – сказал Тихий в ходе брифинга.

    Дипломат добавил, что украинской стороне критически важно проходить процесс европейской интеграции вместе с Молдавией, поскольку оба государства подали заявки одновременно.

    В понедельник испанская газета El Pais сообщила о разработке Еврокомиссией новой стратегии расширения, позволяющей быстрее принимать новых членов, включая Украину, но с ограничением их прав.

    Во вторник украинский министр аграрной политики Тарас Высоцкий подчеркнул, что Киев не согласится на вступление в объединение, если будут введены постоянные лимиты на продажу продовольствия.

    В понедельник Еврокомиссия запланировала ограничить доступ Украины к аграрным рынкам ЕС.

    На прошлой неделе в ЕК исключили вступление страны в объединение в 2027 году.

    Летом представители ЕС отказались обсуждать вопрос украинского членства на саммите G7.

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    8 октября 2026, 02:20 • Новости дня
    Гендиректор парка «Патриот» Васильев признал вину по делу о взятке
    Гендиректор парка «Патриот» Васильев признал вину по делу о взятке
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный директор парка «Патриот» Игорь Васильев дал признательные показания следователям по делу о коррупции на сумму 18 млн рублей, о чем сообщили в правоохранительных органах.

    «Васильев был допрошен в качестве подозреваемого, обвинение ему пока не предъявили. Тем не менее во время допроса он дал признательные показания», – заявил источник ТАСС.

    Днем ранее суд отправил Васильева под домашний арест как подозреваемого по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Следствие полагает, что он получил взятку в сумме 18 млн рублей.

    По этому же делу проходят еще пять человек, включая первого заместителя гендиректора Сергея Федосова и замдиректора по эксплуатации Алексея Павлюкова. Их подозревают в особо крупном мошенничестве и коррупции.

    Под домашним арестом также находятся Евгений Мариев, Владимир Наон и бизнесмен Евгений Зелькин.

    Предыдущий руководитель парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов лишился поста из-за уголовного преследования. В 2025 году суд приговорил его к пяти годам колонии и штрафу в 300 тыс. рублей за мошенничество и служебный подлог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной правоохранительные органы арестовали заместителя главы парка «Патриот» за получение взятки в размере 18 млн рублей. Директор парка «Патриот» Игорь Васильев был задержан по делу о взятке, а Минобороны заявило о содействии следствию по делу парка «Патриот».

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    8 октября 2026, 00:37 • Новости дня
    Церемонию прощания с Кашпировским решили провести на Троекуровском кладбище

    Прощание с Кашпировским решили провести на Троекуровском кладбище

    Tекст: Катерина Туманова

    В Москве на Троекуровском кладбище 8 октября состоится закрытая церемония прощания с психотерапевтом Анатолием Кашпировским.

    Церемония прощания с психотерапевтом пройдет в закрытом формате в Прощальном зале Троекуровского кладбища в Москве, передает ТАСС. Мероприятие начнется в 12:00 по московскому времени.

    Родственница вдовы Кашпировского сообщила, что тело кремировать не будут. Место погребения семья решила сохранить в тайне.

    Анатолий Кашпировский скончался 3 октября в больнице на 88-м году жизни. Продюсер Сергей Дворцов ранее сообщил, что причиной смерти стала остановка сердца на фоне ряда заболеваний.

    Племянник Кашпировского назвал причиной смерти психотерапевта онкологию.

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    8 октября 2026, 11:55 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковское Аннополье
    Российские войска освободили харьковское Аннополье
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» взяли под контроль Аннополье в Харьковской области.

    В ходе расширения внешней зоны контроля в результате наступления подразделений группировки «Север» взято под контроль Аннополье в Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Подразделения группировки продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения ведутся бои за освобождение Николаевки, Варваровки, Лукашово, Резниково, Лобановки и Нефедовки Харьковской области.

    Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили до 40 военнослужащих и орудие полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Кроме того, продолжаются бои за установление контроля над Приколотным и Котовкой.

    Также в Харьковской области поражены живая сила и техника механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах Черноглазовки, Мищенки, Дергачей, Великого Бурлука, Артемовки и Нового Бурлука.

    А в Сумской области нанесено огневое поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны у Кияницы, Груновки и города Сумы.

    Всего в зоне ответственности группировки за прошедшие сутки противник потерял до 280 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ранее на этой неделе российские войска освободили запорожское Голубково.

    В минувшие выходные российские войска взяли под контроль Новую Казачью в Харьковской области.

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    8 октября 2026, 11:29 • Новости дня
    Южная Корея отозвала посла на Украине
    Южная Корея отозвала посла на Украине
    @ Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Южная Корея приняла решение отозвать своего посла на Украине обратно в страну, сообщило Министерство иностранных дел республики.

    МИД Южной Кореи сообщил, что было решено отозвать главу своей дипломатической миссии, находившегося на Украине, передает РИА «Новости».

    «Правительство решило отозвать посла на Украине обратно в нашу страну», – указывается в пресс-релизе, размещенном в четверг на официальном сайте южнокорейского внешнеполитического ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Сеул назвал недостаточными извинения Украины за разглашение передачи двух пленных военных из КНДР в Сеул.

    В прошлом месяце Украина спровоцировала дипломатический скандал в Южной Корее, раскрыв детали этой операции с военнопленными.

    Южная Корея потребовала от Украины извинений за ложь.

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