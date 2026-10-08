Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.0 комментариев
Постпред России в ОБСЕ заявил о сокрытии Западом кибермошенничества на Украине
Полянский обвинил Запад в покрывательстве украинских мошенников
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что западные страны намеренно замалчивают масштабную деятельность украинских кибермошенников.
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что западные страны скрывают информацию о массовом кибермошенничестве на Украине, передает РИА «Новости».
«Возникает естественный вопрос: почему об этом промолчали наши западные коллеги в Цуге? Ответ очевиден – государственное покрывательство кибермошенничества на Украине не вписывается в единственный нарратив, который они готовы продвигать – о «российской киберугрозе», – сказал Полянский на заседании постсовета ОБСЕ.
Дипломат сослался на данные организации Global Initiative Against Transnational Organized Crime, согласно которым до 90% жертв украинских злоумышленников составляют жители Европы и США. Он напомнил, что в конце сентября в швейцарском Цуге прошли мероприятия ОБСЕ по вопросам кибербезопасности, где эта тема была проигнорирована.
Заместитель главы МИД России Дмитрий Любинский добавил, что годовая прибыль украинских мошеннических кол-центров оценивается в миллиарды долларов. Эти средства направляются на нужды ВСУ и украинским элитам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник задержанный в Старом Осколе украинский агент оказался жертвой мошенников.
В прошлом месяце МИД обвинил западные корпорации в поддержке украинских киберпреступников. Между тем ранее генпрокурор Украины сам погорел на телефонных мошенниках.