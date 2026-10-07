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    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мир на Украине зависит от денег

    Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Главный секрет президента Путина

    Для Запада аномалией и совершенно непостижимым феноменом являются отношения российского президента с российским обществом. Главный секрет – быть плоть от плоти своего народа и работать на его благо.

    12 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Левый фронт зашел Европе с тыла

    Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».

    42 комментария
    7 октября 2026, 16:02 • Новости дня

    Профсоюзы Испании назначили всеобщую забастовку из-за жилищного кризиса

    Крупнейшие профсоюзы Испании решили провести всеобщую забастовку 11 ноября

    Tекст: Дарья Григоренко

    Представители профсоюза арендаторов жилья сообщили, что 11 ноября в Испании пройдет первая за 14 лет всеобщая забастовка на фоне жилищного кризиса.

    В Испании 11 ноября состоится 24-часовая всеобщая забастовка, организованная на фоне острого жилищного кризиса, передает РИА «Новости». «Крупнейшие профсоюзы страны CCOO и UGT, а также основные представители нашего палаточного лагеря договорились провести забастовку 11 ноября», – заявили в профсоюзе арендаторов.

    Массовые протесты начались в Мадриде после выселения 87-летней Марикармен Абаскаль, после чего активисты разбили палаточный лагерь на площади Пуэрта-дель-Соль. В прошлую пятницу конгресс Испании отклонил два правительственных жилищных декрета.

    Это станет первой всеобщей забастовкой с ноября 2012 года. На фоне отклонения инициатив премьер-министр Педро Санчес объявил о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 29 ноября, чтобы получить поддержку для реформ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник власти Испании распустили парламент. В понедельник премьер-министр страны назначил внеочередные всеобщие выборы.

    В субботу жилищный кризис спровоцировал многотысячные протесты в испанских городах.

    7 октября 2026, 03:23 • Новости дня
    Латвия заявила о попытке прорыва границы с Белоруссией

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МВД Латвии Янис Домбрава написал в соцсети пост о том, что 20 нелегалов, в сопровождении вооруженных людей в масках, едва не прорвались через госграницу со стороны Белоруссии.

    Вооружённые сопровождающие нелегальных иммигрантов угрожали нашим военнослужащим, которые персекли попытку 20 нелегальных иммигрантов незаконно пересечь нашу границу, но в отличие от многих предыдущих случаев провокация была особенно демонстративной и агрессивной, сообщил Домбрава в соцсети Х.

    «Сопровождающие нелегальных мигрантов, которые находились на стороне Беларуси, были вооружены, выражали угрозы военнослужащим Национальных вооруженных сил Латвии (NBS), а также активно подстрекали и гнали группу мигрантов в сторону Латвии», – сказано в посте.

    Министр добавил, что через несколько часов после этого люди в масках проникли на территорию Латвии, повредили распределительный шкаф и украли камеры до того, как прибыл наряд пограничников. После этого вооруженные лица вернулись на территорию Белоруссии.

    Свой пост Домбрава завершил выпадом в адрес Белоруссии, указав на то, что «такие случаи могут привести к более серьёзным последствиям для самой Беларуси».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД Латвии заявило, что пресекло 12 тыс. попыток нелегалов пересечь границу с Белоруссией. Власти Латвии обвинили Россию и Белоруссию в организации незаконного транзита мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки.

    В марте пограничники задержали 34 мигранта на границе Литвы и Белоруссии.

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    6 октября 2026, 21:19 • Новости дня
    Ураган обрушил стоимость электроэнергии в Финляндии до нуля

    Оптовые цены на электричество в Финляндии упали почти до нуля из-за урагана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мощный ураган в Финляндии привел к перенасыщению рынка электроэнергии, обрушив ее оптовую стоимость до 82 евроцентов за МВт-ч.

    Ураган в Финляндии вызвал резкое удешевление электричества, уронив его оптовую стоимость практически до нуля, передает «Газета.Ru» со ссылкой на статистику энергетической биржи Nord Pool.

    Экстремальные потоки воздуха заставили ветряные генераторы работать на предельной мощности. Это моментально перенасытило рынок, и выработка энергии достигла в Финляндии пиковых значений. В результате тарифы снизились до 82 евроцентов за МВт-ч, тогда как в сентябре этот объем стоил около 57 евро.

    Энергетический профицит затронул и соседние прибалтийские страны, импортирующие ресурс из Финляндии. Для закупщиков из Эстонии среднесуточные оптовые расценки снизились до 1,97 евро.

    В прошлом году оператор Fingrid предупреждал о риске нехватки энергии в Финляндии из-за аварии на кабеле EstLink 2.

    В 2024 году цены на электроэнергию в Литве вырастали из-за обрыва этой линии.

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    6 октября 2026, 17:38 • Видео
    Латвия доказала свою безнадежность

    Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

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    6 октября 2026, 21:15 • Новости дня
    Чешское телевидение отказалось от участия в «Евровидении-2027»

    Чешское ТВ отказалось от участия в «Евровидении-2027» из-за сокращения бюджета

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Чешское телевидение (ЧТВ) из-за бюджетных ограничений не примет участия в музыкальном конкурсе «Евровидение-2027», который пройдет в болгарском Бургасе.

    Чешское телевидение не поедет на музыкальный конкурс «Евровидение» в 2027 году из-за ограничений в бюджете, пишет РИА «Новости». «Причина – текущие корректировки бюджета телеканала. При этом ЧТВ не исключает возможность возвращения к конкурсу в последующие годы», – говорится в сообщении телеканала.

    Сейчас бюджет ЧТВ формируется за счет ежемесячных взносов населения и компаний в размере 150 крон (около семи долларов). Правительство премьера Андрея Бабиша намерено отменить эти взносы и перевести телеканал на госфинансирование с сокращением бюджета. Оппозиция увидела в этом стремление взять ЧТВ под контроль и провела протесты, однако кабмин страны показал, что не намерен отступать.

    Ранее стало известно, что Ирландия будет бойкотировать «Евровидение-2027» из-за присутствия на нем израильских музыкантов на фоне конфликта в секторе Газа.

    В августе Нидерланды также официально отказались от участия в «Евровидении-2027» из-за Израиля.

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    6 октября 2026, 16:22 • Новости дня
    Швеция решила направить на восток Польши зенитные комплексы Patriot

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Шведские власти в декабре отправят в польский город Жешув подразделение противовоздушной обороны Patriot со 100 военнослужащими для защиты военной базы НАТО.

    Задача скандинавских военных будет заключаться в охране логистического центра Североатлантического альянса по поддержке Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал SVT.

    Сейчас базу в Жешуве, через которую ежемесячно проходит около 18 тыс. тонн грузов, защищают вооруженные силы Нидерландов.

    «Это самая сложная операция, которую Швеция когда-либо проводила в качестве союзника по НАТО», – заявила начальник шведского полка ПВО София Вестермарк.

    Она отметила, что угроза логистическому хабу исходит как с земли, так и с воздуха. По словам офицера, шведские зенитно-ракетные комплексы будут задействованы для защиты базы от беспилотников и ракет. Ожидается, что миссия начнется 1 декабря и продлится до семи месяцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом правящая партия Швеции предложила объединить противовоздушную оборону Прибалтики и севера Европы.

    В мае Стокгольм решил закупить у Франции четыре оснащенных системами ПВО фрегата.

    В апреле Министерство обороны Украины сообщило о планах получить от шведской стороны комплексы Tridon Mk2 на 400 млн евро.

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    6 октября 2026, 19:41 • Новости дня
    Латвия решила отправить трех солдат для участия в миссии НАТО в Ираке

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кабинет министров Латвии поддержал продление участия национальных вооруженных сил в миссии НАТО в Ираке до 1 ноября 2028 года, сообщило министерство обороны страны.

    Правительство Латвии планирует снова направить трех солдат для участия в миссии альянса в Ираке. Теперь решение должен одобрить сейм республики, передает РИА «Новости».

    В министерстве обороны подчеркнули, что участие в операции подтверждает солидарность со стратегическими партнерами и демонстрирует роль страны «не только как потребителя, но и как поставщика возможностей в области безопасности».

    Латвийские военнослужащие участвовали в иракской миссии НАТО с 2020 года. В марте 2026 года трое солдат, находившихся в штаб-квартире в Багдаде, вернулись на родину после приказа о выводе войск из-за ударов США и Израиля по Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Россия приветствовала вывод американских войск из Ирака.

    В четверг Нидерланды завершили 12-летнюю антитеррористическую миссию в этой стране.

    В среду Ирак объявил о завершении миссии коалиции США.

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    6 октября 2026, 16:33 • Новости дня
    Премьер Литвы поручил подготовиться к постоянной дислокации войск США

    Премьер Литвы Синкявичюс поручил подготовиться к постоянной дислокации войск США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс поручил министерству обороны представить США варианты и условия постоянного размещения американских войск в республике.

    «Я поручил министерству национальной обороны подготовиться, представить страну, представить возможности и условия, при которых мы могли бы принять постоянно дислоцированные американские войска», – заявил Синкявичюс, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию LRT.

    Заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп допустил возможность создания постоянной военной базы в Литве.

    По словам премьер-министра, этот вопрос обсуждался в середине сентября во время визита специального посланника президента США Джона Коула. «Мы были бы заинтересованы в постоянном размещении американских войск в Литве, мы готовы предоставить американской стороне наилучшие возможные условия, и я рад, что президент Трамп не исключает такой возможности», – добавил Синкявичюс.

    В настоящее время американские военные находятся в Литве на ротационной основе, сменяясь каждые девять месяцев. С 2019 года в стране размещался батальон численностью около тысячи человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Синкявичюс пообещал оплатить расходы постоянной базы США. В понедельник Трамп не исключил ее создания в Литве.

    В августе бундесвер заказал строительство крупной военной базы в республике.

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    6 октября 2026, 17:50 • Новости дня
    Мощность АЭС «Козлодуй» в Болгарии решили ограничить из-за обмеления Дуная

    Мощность болгарской АЭС «Козлодуй» ограничат из-за обмеления Дуная

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Болгарии рабочая группа приняла решение об ограничении мощности энергоблоков АЭС «Козлодуй» на фоне падения уровня воды в реке Дунай.

     Мощность 5-го и 6-го энергоблоков АЭС «Козлодуй» будет снижена на 90 мегаватт, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт станции. Соответствующее решение приняла рабочая группа, которая отвечает за обеспечение безопасной и надежной эксплуатации реакторов при длительном снижении уровня реки.

    В пресс-службе АЭС уточнили, что дальнейшее понижение уровня Дуная, которое прогнозируют метеорологи, может спровоцировать новые ограничения в работе станции.

    Все действия АЭС предпринимаются в соответствии с гидрологической обстановкой и координируются с Минэнерго и системным оператором, обеспечивающим распределение электроэнергии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Болгария приостановила санкции к России ради комплектующих для АЭС «Козлодуй».

    В августе власти страны решили построить дамбу для спасения станции.

    Зимой замена российских деталей на аналоги привела к сбоям на болгарской АЭС «Козлодуй».

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    6 октября 2026, 16:17 • Новости дня
    Президент Латвии поручил премьер-министру сформировать новый кабмин

    Президент Латвии Ринкевичс поручил премьеру Кулбергсу сформировать новый кабмин

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс поручил действующему премьер-министру Андрису Кулбергсу сформировать новый состав правительства по итогам парламентских выборов.

    «Мы договорились, что действующий премьер-министр станет и кандидатом на пост премьера. Он проведет переговоры с избранными в Сейм политическими силами о коалиции», – заявил Ринкевичс, передает ТАСС со ссылкой на портал LSM.

    Глава государства отметил, что письменное распоряжение о выдвижении Кулбергса он сможет издать после 3 ноября, когда будут официально утверждены полномочия нового созыва Сейма и нынешнее правительство сложит полномочия. Однако это не мешает уже сейчас в полную силу работать над формированием правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник депутаты «Русского союза Латвии» пообещали защищать права русских в Сейме.

    В воскресенье на парламентских выборах Латвии победила партия премьер-министра Кулбергса.

    В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на обвинения Латвии в попытке дестабилизировать голосование.

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    6 октября 2026, 19:12 • Новости дня
    Венгрия и Хорватия договорились о добыче газа на границе между двумя странами

    Tекст: Денис Тельманов

    Венгрия и Хорватия приступают к совместной добыче природного газа на приграничном месторождении Залата-Дравица, заявил венгерский министр экономики и энергетики Иштван Капитань после переговоров в Загребе с хорватским коллегой Анте Шушняром.

    Будапешт и Загреб будут совместно добывать углеводороды на месторождении Залата-Дравица, расположенном на межгосударственной границе, передает ТАСС. Договоренность была достигнута в ходе переговоров министра экономики и энергетики Венгрии Иштвана Капитаня с хорватским коллегой Анте Шушняром.

    «Освоение месторождения Залата-Дравица может стать важной вехой в энергетическом сотрудничестве двух стран», – подчеркнул Капитань.

    Участок содержит природный газ и газовый конденсат. Разработкой будут заниматься на паритетных началах венгерская компания MOL и ее хорватская дочерняя структура INA.

    Данные о разведанных запасах не разглашаются, однако эксперты оценивают месторождение как крупное и рентабельное для освоения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Капитань анонсировал отказ Венгрии от российского газа к октябрю 2027 года.

    Для частичной замены этого топлива венгерские власти начали переговоры о поставках из Румынии.

    Парламент Венгрии утвердил Капитаня на должность министра экономики и энергетики в мае текущего года.

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    6 октября 2026, 20:40 • Новости дня
    В Швейцарии заявили о трудностях с сохранением численности армии

    Минобороны Швейцарии отметило сложности с сохранением численности армии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Численность вооруженных сил Швейцарии, вероятно, сократится примерно на 12% к 2030 году, сообщило министерство обороны страны.

    В Минобороны Швейцарии заявили о сложностях в сохранении количественного состава армии. Поддержание численности вооруженных сил страны является серьезной проблемой, говорится в сообщении военного ведомства, которое передает РИА «Новости».

    На данный момент в армии Швейцарии достаточно военнослужащих для обеспечения нормативной численности в 100 тыс. человек. По оценкам на 2026 год, личный состав насчитывает 147 тыс. 17 человек. Однако ожидается, что к 2030 году это число упадет ниже 130 тысяч.

    Число досрочных увольнений, в том числе для перехода на гражданскую службу, неуклонно растет, ежегодно армию покидают около 12 тыс. военнообязанных. При этом отмечается рост интереса женщин к военной службе.

    Парламент поручил Федеральному совету ввести систему обязательной службы в сфере безопасности для укомплектования армии и гражданской защиты. В июне совет утвердил необходимые основы, в кантонах идут консультации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Швейцарии решили провести референдум о потолке численности населения.

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    7 октября 2026, 08:45 • Новости дня
    МИД назвал зеленую повестку в Евросоюзе культом

    МИД: Евросоюз превратил зеленую повестку в культ из-за катаклизмов

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпредставитель главы МИД России по вопросам климата Сергей Кононученко заявил, что Евросоюз превратил зеленую повестку в культ и отказывается признавать свои просчеты в этой сфере.

    По словам Кононученко, природные катаклизмы на территории Европы лишь усиливают европейский климатический алармизм. «В ЕС возвели зеленую повестку в культ и отказываться или признавать, что в чем-то они промахнулись, не намерены», – сообщил Кононученко.

    Дипломат подчеркнул, что участившиеся чрезвычайные происшествия приводят к росту климатического экстремизма в объединении, передает РИА «Новости».

    Минувшим летом страны Европы столкнулись с интенсивной волной жары. Наиболее сложная обстановка с засухой и повышенной пожарной опасностью наблюдалась в Испании, Португалии, Франции, Италии и Греции.

    Ущерб европейских государств от лесных пожаров и аномально высоких температур в 2026 году превысил 3 млрд евро. По оценке издания FT, только за первые два месяца пожароопасного сезона на континенте сгорело почти 500 тыс. гектаров леса.

    Ранее глава Еврокомиссии назвала число жертв аномальной жары в Европе.

    Летом европейские фермеры начали расходовать зимние запасы кормов.

    В августе аномальная жара в Европе спровоцировала резкий рост цен на продукты.

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    7 октября 2026, 09:21 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе приблизились к 900 долларам

    Биржевые цены на газ в Европе выросли почти до 900 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    В среду утром биржевые цены на газ в Европе выросли на 1%, почти достигнув отметки в 890 долларов за тысячу кубометров.

    Ноябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на отметке 886 долларов, увеличившись на 0,7%. Позже показатель достиг 889,7 доллара, что на 1,1% выше расчетной цены предыдущего дня, пишет РИА «Новости».

    Средние биржевые цены на газ в Европе по итогам сентября выросли на 20%, достигнув 897 долларов за тысячу кубометров.

    По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, средняя заполненность подземных хранилищ газа в Евросоюзе по итогам сентября превысила 71,5%, но осталась на самом низком уровне за всю историю наблюдений с 2011 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник биржевые цены на газ в Европе приблизились к 900 долларам.

    В тот же день был подсчитан срок исчерпания запасов газа в Европе.

    В понедельник биржевая цена газа в Европе выросла до 875 долларов.

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    7 октября 2026, 12:02 • Новости дня
    Рубио призвал Европу взять на себя большую долю расходов на оборону

    Рубио: Европа должна взять на себя большую долю расходов на оборону

    Tекст: Дарья Григоренко

    Страны Европы должны взять на себя большую долю расходов на оборону своего континента, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Страны Европы должны взять на себя большую долю бремени по защите своего континента», – заявил Рубио на совместной пресс-конференции с главой МИД Греции Йоргосом Герапетритисом по итогам встречи в Афинах, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Соединенные Штаты намерены наращивать поставки сжиженного природного газа (СПГ) и развивать энергетическую инфраструктуру совместно с Грецией.

    «Мы намерены увеличить импорт СПГ из США и построить новые газовые и электрические соединения, которые укрепят региональную энергетическую безопасность и нашу двустороннюю энергетическую инфраструктуру», – сказал госсекретарь США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Рубио призвал европейские страны НАТО самостоятельно обеспечивать оборону.

    В мае он заявил, что пересмотр размещения войск США в Европе не является мерой наказания.

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    7 октября 2026, 10:58 • Новости дня
    США усилили безопасность военных баз в Европе из-за иранской угрозы

    ABC: США усилили охрану европейских военных баз из-за угрозы атаки Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Соединенные Штаты усилили меры безопасности на военных объектах в Европе после вывода бомбардировщиков B-1 с британской базы из-за угрозы атаки иранских беспилотников.

    Вашингтон принял решение усилить защиту военных баз в Европе на фоне передислокации американской авиации из Британии, передает ABC.

    Представитель Европейского командования ВС США сообщил телеканалу, что Госдеп продолжит оценивать уровень опасности для объектов и принимать меры по их защите, отмечает РИА «Новости».

    Ранее о перемещении бомбардировщиков из-за возможной атаки по приказу иранского Корпуса стражей исламской революции сообщила газета The Wall Street Journal.

    В конце сентября британская полиция зафиксировала крупный инцидент возле авиабазы ВВС Фэрфорд. Правоохранители задержали пятерых граждан Британии и мужчину с двойным ирано-британским гражданством по подозрению в причастности к террористической деятельности, позже британцев отпустили под залог. Фэрфорд является единственной в Европе базой для американских стратегических бомбардировщиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник США вывели бомбардировщики из Британии из-за угрозы атаки Ирана.

    На прошлой неделе Тегеран отверг причастность к инциденту на этой военной базе.

    В прошлом месяце возле используемой американскими военными авиабазы Фэрфорд ввели режим чрезвычайной ситуации.

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    7 октября 2026, 14:21 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 890 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе в среду превысили 893 доллара за тысячу кубометров, ускорив рост до 1,5%.

    Стоимость ноябрьских фьючерсов по индексу TTF на открытии торгов составляла 886 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

    К 14:00 мск показатель вырос на 1,5% от расчетной цены предыдущего торгового дня, достигнув 893,3 доллара за тысячу кубометров.

    В сентябре средняя заполненность подземных хранилищ газа в Евросоюзе превысила 71,5%, однако оставалась на самом низком уровне за историю наблюдений с 2011 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду биржевые цены на газ в Европе приблизились к 900 долларам.

    Во вторник стоимость топлива составляла 880 долларов за тысячу кубометров.

    В понедельник цена выросла до 875 долларов.

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    Национальный символ Эстонии готовится к побегу

    Потери эстонской экономики, похоже, переходят в новую стадию: если прежде из страны бежали иностранные инвесторы, то теперь за ними потянулись и собственные крупные предприятия. Судоходная компания Tallink Grupp – один из символов Эстонии как морской державы – начала обсуждать возможность перевода своего флота под флаги других стран. Как и почему такое произошло? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Латвия доказала свою безнадежность

      Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

    • Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

      Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

    • Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

      Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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