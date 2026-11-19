Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?13 комментариев
Эксперт предрек Эстонии социальное напряжение из-за закрытия границы с Россией
Эксперт Михайлов спрогнозировал потерю доходов эстонцев из-за закрытия границы
Военный эксперт Евгений Михайлов заявил, что решение властей Эстонии закрыть границу с Россией приведет к росту социального напряжения и потере доходов жителей приграничных зон.
Закрытие эстонско-российской границы вызовет серьезное недовольство населения республики из-за потери основного источника заработка, передает РИА «Новости».
«Социальное напряжение возрастет, как только закроют эстонско-российскую границу. Особенно это отразится на торговле в приграничной зоне – люди лишатся дохода», – заявил специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.
Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сообщил о планах правительства закрыть все пограничные переходы с Россией с 1 декабря. Власти республики обосновали этот шаг попыткой поджога на оборонном заводе Threod Systems, бездоказательно обвинив Москву в причастности к инциденту.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду эстонский парламент в первом чтении одобрил законопроект о закрытии пограничных переходов на границе с Россией.
Совет старейшин конгресса малой народности сето потребовал от правительства выплатить компенсации в случае прекращения работы пунктов пропуска.
В понедельник политолог Тимофей Бордачев назвал антироссийскую политику фактически единственным содержанием внешнеполитического курса Эстонии.