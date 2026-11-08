Welt: Евросоюзу придется привлечь 40 млрд евро новых кредитов ради Украины

Tекст: Дмитрий Зубарев

Евросоюз намерен выделить Киеву новый транш в размере 46 млрд евро, однако доходов от замороженных российских активов для этого окажется недостаточно, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Welt am Sonntag.

«Помощь Украине допустима только в том случае, если она не приведет к сокращению социальных расходов у нас», – заявил депутат немецкой партии «Левые» Дитмар Бартш.

По подсчетам издания, общий объем совместных заимствований Брюсселя на нужды Украины может превысить 200 млрд евро, при этом 166 млрд евро уже перечислены Киеву. Использование основного капитала российских активов невозможно по юридическим причинам, а доходы от них за последние два года составили лишь около 8 млрд евро.

В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством и предупреждали об ответных мерах в случае попыток их конфискации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министерство финансов Украины сообщило о получении почти 50 млрд долларов за счет доходов от замороженных российских активов.

Ранее Евросоюз запретил Владимиру Зеленскому направлять средства кредита на выплаты военнослужащим.

Также бельгийский депозитарий Euroclear перечислил Киеву 6,6 млрд евро прибыли от замороженных средств России.