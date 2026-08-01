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Главком ВСУ Драпатый уволил шесть генералов и полковника
После прихода на должность главкома Михаила Драпатого свои посты покинули семь высокопоставленных офицеров ВСУ, включая заместителей главнокомандующего и начальников ключевых управлений, сообщили в российских силовых структурах.
Кадровые перестановки в украинской армии затронули высший командный состав после назначения Михаила Драпатого на должность главнокомандующего. Информацию об отставке шести генералов и одного полковника подтвердили в российских силовых структурах, передает ТАСС.
«Чистка в рядах ВСУ. На днях Драпатым были освобождены от занимаемых должностей бывший замглавкома Андрей Лебеденко и главный тыловик ВСУ Владимир Карпенко», – сообщил источник агентства.
Собеседник добавил, что своих постов лишились бывший начальник главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ Игорь Палагнюк и командующий ракетными войсками и артиллерией Андрей Малиновский. Оба генерал-майора планируют поступать в адъюнктуру.
Также в список уволенных попали начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач, начальник главного командного центра бригадный генерал Антон Гарбуз и замначальника Генштаба Алексей Шевченко.
Глава киевского режима Владимир Зеленский официально назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим армией.
Министерство внутренних дел России объявило украинского военачальника в розыск по уголовной статье.
Позже новый главком ВСУ публично оскорбил жителей Донбасса.