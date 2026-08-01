Tекст: Вера Басилая

Кадровые перестановки в украинской армии затронули высший командный состав после назначения Михаила Драпатого на должность главнокомандующего. Информацию об отставке шести генералов и одного полковника подтвердили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

«Чистка в рядах ВСУ. На днях Драпатым были освобождены от занимаемых должностей бывший замглавкома Андрей Лебеденко и главный тыловик ВСУ Владимир Карпенко», – сообщил источник агентства.

Собеседник добавил, что своих постов лишились бывший начальник главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ Игорь Палагнюк и командующий ракетными войсками и артиллерией Андрей Малиновский. Оба генерал-майора планируют поступать в адъюнктуру.

Также в список уволенных попали начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач, начальник главного командного центра бригадный генерал Антон Гарбуз и замначальника Генштаба Алексей Шевченко.

Глава киевского режима Владимир Зеленский официально назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим армией.

Министерство внутренних дел России объявило украинского военачальника в розыск по уголовной статье.

Позже новый главком ВСУ публично оскорбил жителей Донбасса.