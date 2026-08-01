Польша де-юре отказалась от большей части нынешней Западной Украины более 80 лет назад. Однако реваншистские настроения у поляков не исчезли – тем более, что в последние десятилетия границы в Европе не раз менялись.6 комментариев
В ресторане в Москве сработало самодельное взрывное устройство
В столичном ресторане на Кудринской площади сработало самодельное взрывное устройство, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
«Информационный центр Национального антитеррористического комитета сообщает, что 1 августа 2026 года в 19.55 в Москве в ресторане на Кудринской площади произошел подрыв самодельного взрывного устройства», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.