Войну городов развязали украинские политики и полевые командиры. И нам ничего не оставалось, как только взять и ответить. Ответить жестко. Топить корабли, жечь заправки и логистику. И внезапно это не понравилось киевским деятелям.15 комментариев
Аэропорт Жуковский стал работать штатно, Домодедово – по согласованию
Аэропорт Жуковский работает штатно, Домодедово – по согласованию
Представитель Росавиации сообщил о снятии ограничений с работы аэропорта Жуковский, тогда как Домодедово принимает и выпускает рейсы по согласованию.
«Аэропорт Жуковский (Раменское): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он в Max-канале.
При этом аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.
В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов, а статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Жуковский ранее ввел временные ограничения полетов. Силы ПВО в течение пятницы сбили 223 БПЛА над регионами России, при этом в ночь на пятницу были ликвидированы более 370 дронов.