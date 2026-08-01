Аэропорт Жуковский стал работать штатно, Домодедово – по согласованию

Аэропорт Жуковский работает штатно, Домодедово – по согласованию

Tекст: Катерина Туманова

«Аэропорт Жуковский (Раменское): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он в Max-канале.

При этом аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов, а статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Жуковский ранее ввел временные ограничения полетов. Силы ПВО в течение пятницы сбили 223 БПЛА над регионами России, при этом в ночь на пятницу были ликвидированы более 370 дронов.



