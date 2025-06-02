Фитнес-эксперт рассказал, как худеть с макаронами, рисом и картофелем в рационе

Эксперты: Повторный разогрев макарон, риса и картофеля делает продукты полезнее

Tекст: Ирма Каплан

Кевин Рейл пояснил, что польза охлажденных углеводов для контроля веса объясняется образованием резистентного крахмала, а продукты приобретают свойства клетчатки: перевариваются медленнее, поддерживают стабильный уровень сахара и обеспечивают равномерное высвобождение энергии, пишет Daily Mail.

Футболисты думают не только о том, что они едят, но и о том, как это приготовлено, напомнил Рейл. Многие спортсмены едят холодные блюда с макаронами, рисом и овсянкой для поддержания энергии и эффекта резистентного крахмала.

Он советует добавлять охлажденные углеводы в ежедневный рацион для контроля веса, здоровья кишечника и предотвращения резких спадов энергии. Даже разогретые после охлаждения углеводы сохраняют свои полезные свойства.

Рекомендуется готовить блюда заранее, чтобы всегда были под рукой охлажденные углеводы. Сочетание их с белками и жирами помогает ускорить восстановление и способствует контролю веса.

Врач-инфекционист Крис ван Туллекен объясняет, что обычный крахмал быстро превращается в сахар, способствуя набору веса, тогда как резистентный крахмал дольше переваривается, снижая уровень сахара в крови. Резистентный крахмал превращается в кишечнике в вещества, полезные для сердца и давления, отметил он.

Кроме того, исследование 2023 года показало, что паста, приготовленная аль денте, помогает есть медленнее и контролировать вес, так как она съедается на 45% медленнее, чем хорошо проваренная.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, диетолог Гинзбург рассказал, почему нельзя есть горячую картошку.