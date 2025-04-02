Путин поручил проанализировать причины незавершения учебы студентов-инженеров

Путин поручил проанализировать причины недоучивания студентов инженерных направлений

Tекст: Дарья Григоренко

Поручение было дано по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию. «Провести анализ причин, по которым не завершено получение образования студентами, обучающимися по отдельным направлениям подготовки и специальностям высшего образования в области инженерного дела, технологий и технических наук, и представить предложения по изменению сложившейся ситуации», – говорится в перечне, передает ТАСС.

Итоговый доклад с предложениями по изменению ситуации должен быть представлен до 1 июля 2025 года.

В перечень поручений также вошла задача по разработке предложений о поддержке образовательных организаций выпускниками и совершенствованию механизмов управления фондами целевого капитала этих организаций. В случае необходимости могут быть внесены изменения в законодательство.

Помимо этого, президент поручил правительству совместно с фондом «Защитники Отечества» разработать меры по обеспечению трудоустройства участников специальной военной операции, имеющих квалификацию инженера, на профильные предприятия. Документ с комплексом мер должен быть представлен до 1 марта 2026 года, а затем будет обновляться ежегодно.

Ранее Путин сообщил, что от трети до половины действующих инженеров и техников в стране нуждаются в обновлении профессиональных навыков. Кроме того, российский лидер заявил, что количество уезжающих и возвращающихся ученых в страну находится в равновесии, а 58% участников грантовой программы продолжают карьеру в России.