Tекст: Игорь Иножарский

Обозреватели норвежского издания призвали главу датского кабинета министров не вмешиваться в тонкие политические процессы, пишет Aftenposten. Журналисты уверены, что прямые контакты лидеров скандинавских стран с Москвой имеют критическое значение для поддержания региональной безопасности.

«Помолчи, Метте. Дипломатия требует сложных решений, а не громких лозунгов», – говорится в жесткой публикации. Авторы статьи подчеркивают, что публичные нотации со стороны Копенгагена лишь усложняют выстраивание прагматичного диалога.

Ранее политик выражала открытое возмущение тем фактом, что ряд европейских лидеров продолжает поддерживать связь с Кремлем. Датский премьер заявляла, что подобные телефонные переговоры серьезно подрывают общеевропейское единство.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре обсудили с Владимиром Путиным украинский конфликт. Подготовка этой телефонной беседы велась при непосредственном участии представителей США и Украины. По итогам разговора лидеры трех стран договорились о возможности проведения новых переговоров.