«Тарелочницы» схлестываются с «пополамщиками», скандалы с «сыночками-корзиночками» сменяются яростными спорами вокруг «воскресных мам». Со всех сторон доносится «мужчина должен», «женщина должна».3 комментария
Итальянские студенты устроили массовые протесты против политики Мелони
ANSA: В городах Италии прошли массовые студенческие протесты против властей
В Риме, Турине, Милане и других итальянских городах тысячи учащихся вышли на улицы в знак протеста против курса правительства премьер-министра Джорджи Мелони.
Масштабная студенческая акция получила название «День против Мелони», передает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.
В Риме собрались до 20 тыс. манифестантов, которые прошли шествием мимо Колизея и сожгли флаги США и Израиля. В Турине участники акции забросали полицейских яйцами, а в Милане несколько тысяч студентов выступили против ограничения числа иностранных учащихся. Антиправительственные манифестации состоялись также во Флоренции и Пизе.
Митингующие скандировали лозунги с требованиями направить деньги школам, а не на войну. Ряд образовательных профсоюзов объявил забастовку, а основная акция против «экономики войны» итальянских и европейских властей намечена на 30 октября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг оппозиция Италии обвинила власти в обогащении оружейников за счет Украины.
В мае масштабная забастовка из-за низких зарплат охватила всю Италию.