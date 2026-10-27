Путин призвал не злоупотреблять зеленой повесткой

Tекст: Тимур Шайдуллин

Путин на пленарном заседании саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве призвал не использовать зеленую повестку в политических целях, передает РИА «Новости».

«Зеленая повестка – очень серьезный вопрос. Кто из производителей газа против зеленой повестки? Мы все за. Вопрос только в том, чтобы не злоупотреблять этой зеленой повесткой по политическим соображениям, вести себя ответственно, профессионально, и учитывать возможности газовой отрасли в переходный период, и в будущем», – сказал российский лидер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита ФСЭГ заявил о приходящейся на сжиженный природный газ половине мировой торговли этим видом топлива.

Глава государства назвал регионы мира с растущим потреблением энергоресурсов.

Путин указал на отсутствие интриг и попыток манипулировать рынком со стороны стран ФСЭГ.