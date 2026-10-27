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Путин призвал не злоупотреблять зеленой повесткой
Все производители газа поддерживают зеленую повестку, однако недопустимо использовать ее в политических интересах, заявил президент Владимир Путин.
Путин на пленарном заседании саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве призвал не использовать зеленую повестку в политических целях, передает РИА «Новости».
«Зеленая повестка – очень серьезный вопрос. Кто из производителей газа против зеленой повестки? Мы все за. Вопрос только в том, чтобы не злоупотреблять этой зеленой повесткой по политическим соображениям, вести себя ответственно, профессионально, и учитывать возможности газовой отрасли в переходный период, и в будущем», – сказал российский лидер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита ФСЭГ заявил о приходящейся на сжиженный природный газ половине мировой торговли этим видом топлива.
Глава государства назвал регионы мира с растущим потреблением энергоресурсов.
Путин указал на отсутствие интриг и попыток манипулировать рынком со стороны стран ФСЭГ.