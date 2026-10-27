Tекст: Ольга Иванова

«Сейчас на долю СПГ приходится около половины мировой газовой торговли», – сказал Путин в ходе своего выступления, его слова передает РИА «Новости».

В январе Совет ЕС утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу в апреле, а по долгосрочным начнет действовать с 1 января 2027 года. Запрет на поставки трубопроводного газа по коротким контрактам был введен в июне, а по длинным вступит в силу в ноябре 2027 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин заявил о развитии диалога государств ФСЭГ без закулисных интриг и попыток манипулировать рынком.

В понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил об участии главы государства в восьмом саммите объединения.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал о подготовке российского лидера к предстоящим мероприятиям.