Львова-Белова: «Единая Россия» масштабирует поддержку семей

Tекст: Дарья Григоренко

Как указала Львова-Белова в интервью ТАСС, партия дает возможность внедрять серьезные изменения во все сферы, говорится на сайте «Единой России».

«Единая Россия» – это мощный ресурс и партнёр в моём служении. Потому что главная задача – построить систему таким образом, чтобы каждая семья чувствовала любовь и заботу. Не на бумаге, не на словах, а по-настоящему», – сказала она.

По словам Львовой-Беловой, государство стремится увеличить рождаемость и число многодетных семей. Для этого действуют программы материнского капитала, семейной ипотеки и субсидии на покупку жилья для молодых семей до 35 лет. Кроме того, предусмотрено единое ежемесячное пособие для семей с низким доходом.

Отдельное внимание уделяется семьям участников СВО, для которых разработан специальный пакет мер. Львова-Белова подчеркнула, что помощь должна оказываться качественно и своевременно. Также продолжают действовать льготы для многодетных семей, включая бесплатный проезд, форму и налоговые послабления. При этом важно синхронизировать внедряемые меры с реальными потребностями людей.

«Задача государства – сделать так, чтобы рождалось больше детей, чтобы было больше многодетных семей. И самое главное – чтобы детям в семье было комфортно, безопасно, чтобы они жили в любви близких людей. С точки зрения разных сфер делается сегодня много. Что касается жилья – у нас есть возможности материнского капитала, семейной потеки. Молодая семья до 35 лет может получить субсидию на покупку жилья. Что касается разных выплат и мер поддержки: это единое ежемесячное пособие для семей с низким доходом. Семья не должна просить, она должна в проактивном режиме получать помощь», – сказала она.

Отдельный пакет мер предусмотрен для семей участников СВО.

«Это отдельный пакет мер поддержки, и они должны оказываться очень качественно. И, как я уже говорила, своевременно. Эти семьи отдали самое дорогое – своих мужей, своих отцов на защиту Родины. Наша задача, чтобы здесь, в тылу, они эту заботу и защиту получали», – добавила Львова-Белова.