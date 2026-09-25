Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!18 комментариев
Взрыв частично разрушил здание Высшего совета правосудия в Киеве
Работа Высшего совета правосудия Украины приостановлена после взрыва в здании
Взрыв прогремел в здании Высшего совета правосудия Украины, его работа приостановлена, говорится в сообщении в Telegram-канале совета.
Работа украинского органа судейского управления приостановлена из-за повреждений здания, передает ТАСС. В Telegram-канале ведомства появилось сообщение о приостановке деятельности.
«Повреждено здание Высшего совета правосудия. <…> Высший совет правосудия сообщает о временной невозможности работы органа», – говорится в заявлении.
Согласно видеозаписи, размещенной в Telegram-канале «Киев info», взрыв привел к частичному разрушению верхнего этажа строения. Высший совет правосудия Украины, расположенный в центре Киева, отвечает за обеспечение независимости судебной власти в стране.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября мэр Киева Виталий Кличко сообщил о разрушении здания Службы безопасности Украины.
В мае премьер-министр страны Юлия Свириденко подтвердила повреждение штаб-квартиры украинского правительства.
В том же месяце ночные взрывы затронули здания министерства иностранных дел и налоговой службы.