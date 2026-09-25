  • Новость часаПри атаке ВСУ по гуманитарному конвою из Омской области погибли три человека
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    Минфин нашел новые источники доходов для бюджета
    Франция решила отправить военных в Саудовскую Аравию
    ВКС России ударили ФАБами по Маякам и Светличному
    Эксперт раскритиковала реформу суда присяжных
    ВС России ударили по местам сборки дронов и складам на Украине
    Новошахтинский НПЗ приостановил работу после атаки БПЛА
    Си Цзиньпин и Трамп определили новые правила мировой политики
    Москва отметила деградацию отношений России и Японии
    Макрон подтвердил влияние ударов по российским НПЗ на цены топлива во Франции
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Дворянин Чаадаев научил релокантов ненавидеть Родину

    Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!

    7 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему хуситы начинают и выигрывают

    Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.

    5 комментариев
    Игорь Истомин Игорь Истомин Ядерное сдерживание хоронить рано

    Ядерное оружие – совсем не швейцарский нож, решающий любые проблемы. Это специфическое средство для достижения строго ограниченных военных, а главное – политических целей.

    15 комментариев
    25 сентября 2026, 10:09 • Новости дня

    На грузино-российской границе эвакуировали людей из-за подъема воды

    На границе Грузии с Россией эвакуировали граждан и сотрудников КПП

    Tекст: Дарья Григоренко

    Из-за резкого повышения уровня воды в районе Девдоракского ледника на границе России и Грузии провели экстренную эвакуацию людей, сообщает грузинское МВД.

    На контрольно-пропускном пункте «Дарьяли» между Россией и Грузией прошла эвакуация людей из-за угрозы наводнения, передают Вести. Причиной стало повышение уровня воды в долине Девдоракского ледника.

    В устье реки сработали системы оповещения. Сотрудников патрульной полиции, таможенников, пограничников, работников частных компаний и пересекающих границу людей оперативно перевели в безопасное место.

    Движение автотранспорта через границу в обоих направлениях временно ограничено в целях обеспечения безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе пассажиропоток на пункте пропуска «Верхний Ларс» превысил рекордные 20 тыс. человек за сутки.

    Зимой на российско-грузинской границе из-за сильного снегопада скопилось около ста легковых автомобилей.

    Ранее из-за схода лавин власти приостанавливали движение всех видов транспорта по Военно-Грузинской дороге.

    24 сентября 2026, 17:00 • Новости дня
    Минобороны опубликовало карту обстановки в районе Доброполья в ДНР
    Минобороны опубликовало карту обстановки в районе Доброполья в ДНР
    @ Минобороны России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России опубликовало карту с текущей обстановкой в районе населенного пункта Доброполье в Донецкой народной республике.

    Российские войска успешно продолжают уничтожение окруженной группировки украинской армии в городе Доброполье, одновременно развивая наступление на поселок Александровка в ДНР, отмечается в сообщении ведомства в Max. В Минобороны подчеркнули важность этого направления для полного освобождения Донбасса.

    «Соединения и воинские части группировки войск «Центр» продолжают уничтожение окруженной группировки противника в городе Доброполье Донецкой народной республики и одновременно развивают наступление в направлении поселка Александровка», – сообщили в министерстве. Освобождение города создаст серьезную угрозу для Славянско-Краматорско-Дружковской агломерации, главного укрепрайона ВСУ в регионе.

    Доброполье служит мощным укрепленным районом и важным транспортным узлом для снабжения украинской армии со стороны Днепропетровской области. Установление контроля над городом позволит нарушить всю логистическую цепочку ВСУ в Донбассе и ускорить выход российских войск к границе ДНР.

    Украинское командование пытается деблокировать окруженную группировку, однако все атаки пресекаются. По данным министерства, противник ежедневно теряет от 30 до 50 военнослужащих в попытках прорвать кольцо.

    Напомним, российская армия блокировала крупную группировку украинских сил в Доброполье.

    Глава ДНР Денис Пушилин заявил о наступлении российских войск на этот город с двух направлений.

    Вооруженные формирования Украины оставили несколько хорошо укрепленных ключевых позиций.

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    24 сентября 2026, 12:48 • Новости дня
    Генерал авиации рассказал о преимуществах обновленного Су-57

    Генерал Липовой: Обновленный Су-57 на порядок превосходит передовые самолеты НАТО

    Генерал авиации рассказал о преимуществах обновленного Су-57
    @ Пресс-служба ОАК/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Истребитель Су-57 прошел очередную модернизацию с учетом задач спецоперации: увеличен радиус действия и дальность радиолокационного контроля, установлен новый локатор для идентификации наземных целей, расширен арсенал боеприпасов, рассказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор авиации Сергей Липовой. Ранее ОАК передала ВКС партию истребителей пятого поколения Су-57 в новом облике.

    «Су-57 – это не просто истребитель, а летающая платформа, на которую можно устанавливать различное оборудование и получать новые тактические возможности», – отметил Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой, председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России». По его словам, была проведена очередная модернизация машины с учетом задач специальной военной операции.

    «Модернизированные Су-57 качественно отличаются от предыдущих версий. В частности, увеличены радиус действия и дальность радиолокационного контроля воздушного пространства. Также установлен новый локатор, который определяет и контролирует обстановку на земле: теперь на большом расстоянии можно не только фиксировать точечные цели, но и идентифицировать их – будь то танк, опорный пункт, БТР или артиллерийское орудие», – указал собеседник.

    Новое оборудование, установленное на истребителях, существенно расширяет их боевые возможности. Это происходит в том числе за счет применения новых видов авиационных боеприпасов, добавил Липовой. «Речь идет о модернизированных ракетах класса «воздух – воздух», а также усовершенствованных КАБах, которые хорошо зарекомендовали себя. Кроме того, в арсенал входят ракеты класса «воздух – земля»: они способны поражать крупные площадные и наземные цели», – уточнил генерал-майор авиации.

    Дополнительно на самолеты установлены блоки радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронной разведки. «Они позволяют ставить помехи и затруднять обнаружение машины вражескими радарами, – пояснил спикер. – Еще ряд технических решений и характеристик пока остается в секрете».

    При этом технический облик Су-57 пока нельзя считать окончательным – это промежуточный вариант, считает Липовой. «Зона СВО – хороший полигон для испытаний техники: на практике выявляются нюансы, оперативно проводится модернизация, учитываются замечания и пожелания летного состава с учетом складывающейся обстановки», – рассуждает он.

    Как напомнил Герой России, на вооружении Воздушных сил ВСУ стоят самолеты стран НАТО, и Су-57 приходится им противостоять. «Российские истребители на порядок превосходят по своим тактико-техническим характеристикам самые передовые самолеты Североатлантического альянса», – заключил Липовой.

    Ранее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала ВКС России очередную партию многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57. Самолеты получили новый технический облик, сообщили в «Ростехе».

    «Самолет себя уже хорошо показал в рамках проведения специальной военной операции. Новый технический облик будет способствовать расширению задач, к которым привлекается данный тип самолетов», – приводит слова летчика пресс-служба госкорпорации. Он отметил, что перспективные возможности, заложенные в комплекс авиационного вооружения, позволяют применять новые образцы авиационных средств поражения.

    Как заявили в «Ростехе», выпускаемые сегодня машины отличаются от самолетов времен начала спецоперации. Истребитель развивается и модернизируется, в том числе с учетом богатого опыта его применения в боевых действиях. «Авиационный комплекс пятого поколения Су-57 – лучший самолет в своем классе», – подчеркнул гендиректор ОАК Вадим Бадехи.

    В конце мая первый полет совершила двухместная версия Су-57. Она получила обозначение Су-57Д («Д» – вероятно, двухместная). Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как и зачем начиналась ее разработка, какие задачи лягут на второго члена экипажа и в чем двухместная машина эффективнее варианта с одним пилотом.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    25 сентября 2026, 03:50 • Новости дня
    Лавров потребовал от генсека ООН пристального исследования инсценировки в Буче

    Лавров потребовал от Гутерреша исследования инсценировки в Буче

    Лавров потребовал от генсека ООН пристального исследования инсценировки в Буче
    @ Denis Bocharov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и передал ему доклад о фальсификациях в Буче.

    В Нью-Йорке на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и генерального секретаря организации Антониу Гутерреша. Стороны обсудили актуальные вопросы работы ООН и итоги деятельности Гутерреша на его посту, передает пресс-служба МИД.

    Лавров передал Гутеррешу доклад «Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима», подготовленный Международным общественным трибуналом во главе с его председателем, членом Общественной палаты России М.С. Григорьевым, посвящённый разоблачению распространяемых киевским режимом фейков о якобы имевшей место в Буче резне.

    «Он потребовал проведения Секретариатом ООН детального исследования фактов совершенной Киевом и его натовскими спонсорами инсценировки», – уточнили в МИД.

    Лавров в беседе с Гутеррешем также подчеркнул необходимость реформирования ООН для адаптации к многополярному миру. Он отметил важность расширения представительства стран Мирового большинства в Секретариате и беспристрастной работы сотрудников организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров также передал главе МАГАТЭ доклад о провокации в Буче.

    Захарова ранее обвинила генсека ООН в подыгрывании антироссийской кампании по Буче, а Лавров уличил генсека ООН в путанице показаний по Буче.

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    24 сентября 2026, 17:45 • Новости дня
    Минфин объявил новые параметры семейной ипотеки

    Минфин сообщил об изменении условий семейной ипотеки

    Минфин объявил новые параметры семейной ипотеки
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство финансов России объявило об обновлении программы льготной «Семейной ипотеки» с 1 октября.

    «Утверждены изменения программы льготного ипотечного кредитования «Семейная ипотека». Ключевые изменения – дифференциация процентной ставки по кредиту и максимальной суммы кредита для приобретения жилья. Они будут зависеть от количества детей и региона проживания семьи», – говорится в материалах ведомства, передает РИА «Новости». Также подчеркивается, что программа станет более адресной и демографически ориентированной.

    По данным Минфина, ставки по семейной ипотеке составят от 2% до 12% в зависимости от количества детей и региона. Для большинства регионов предусмотрены условия: для семей с пятью и более детьми, где хотя бы один ребенок младше семи лет, ставка составит 2% при максимальной сумме кредита 10 млн рублей. Семьи с четырьмя детьми смогут оформить кредит под 4% до 10 млн рублей, с тремя детьми – под 6% до 10 млн рублей.

    Для семей с двумя детьми в этих регионах ставка составит 8% при лимите 8 млн рублей, для семей с одним ребенком младше семи лет – 10% и до 6 млн рублей.

    В Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях условия отличаются: для семей с пятью и более детьми при наличии хотя бы одного ребенка младше семи лет действует ставка 4% и лимит 18 млн рублей, для семей с четырьмя детьми – 6% и 18 млн рублей, с тремя детьми – 8% и 18 млн рублей.

    Семьи с двумя детьми в столичных регионах смогут рассчитывать на ставку 10% при максимальной сумме кредита 15 млн рублей, с одним ребенком младше семи лет – на 12% и до 12 млн рублей.

    В сообщении Минфина уточняется, что вводится максимальный срок субсидирования льготного ипотечного кредита, который составит до 15 лет. Изменения в программу ранее в четверг утвердило правительство России, они начнут действовать с 1 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минстрою до 1 июля подготовить предложения по дифференциации ставок семейной ипотеки в зависимости от количества детей.

    Позднее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о планах повысить лимит по семейной ипотеке и ввести принцип «чем больше детей – тем ниже ставка».

    Замглавы Минстроя Никита Стасишин сообщил о планах объявить обновленные правила семейной ипотеки после 1 июля с акцентом на поддержку рождаемости.

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    24 сентября 2026, 17:03 • Новости дня
    Минтруд сообщил о двух индексациях страховых пенсий в 2027 году

    Минтруд: Страховые пенсии в 2027 году проиндексируют дважды

    Минтруд сообщил о двух индексациях страховых пенсий в 2027 году
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство труда и социальной защиты сообщило о планах дважды проиндексировать страховые пенсии в России в 2027 году.

    Около 20 трлн рублей будет направлено на обеспечение пенсий, страховых пособий и мер социальной поддержки в 2027 году через Социальный фонд. «В общей сложности на обеспечение пенсионных выплат, страховых пособий и предоставление мер социальной поддержки в 2027 году будет направлено через Социальный фонд порядка 20 трлн рублей», – заявили РИА «Новости» в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

    Страховые пенсии в 2027 году планируется проиндексировать дважды: с 1 февраля и с 1 апреля. Первая индексация пройдет по уровню фактической инфляции. В среднем страховые пенсии по старости за год вырастут суммарно примерно на 2,6 тыс. рублей.

    Бюджет Социального фонда на 2027 год предусматривает выполнение всех социальных обязательств в полном объеме и в срок, а также комплексную поддержку семей с детьми, подчеркнули в Минтруда.

    Ранее Министерство финансов спрогнозировало средний размер пенсии по старости в 2027 году на уровне 29,9 тыс. рублей. А Министерство труда подготовило переход к автоматическому назначению таких выплат без заявлений граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле текущего года социальные пенсии россиян выросли на 6,8%.


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    24 сентября 2026, 19:30 • Новости дня
    Медведев огласил список кандидатов на посты глав комитетов Госдумы

    Медведев предложил кандидатуры на должности председателей комитетов Госдумы

    Медведев огласил список кандидатов на посты глав комитетов Госдумы
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал кандидатов, которых партия выдвигает на должности руководителей комитетов и комиссий Государственной думы.

    Медведев в ходе совместного заседания бюро высшего совета и генерального совета озвучил список кандидатов на посты председателей профильных комитетов нижней палаты парламента, передает РИА «Новости».

    На должность главы комитета по бюджету и налогам предложен Андрей Макаров. Комитет по энергетике может возглавить Николай Шульгинов, а комитет по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству – Павел Крашенинников. Комитетом по обороне предложено руководить Владимиру Касатонову, а комитетом по уголовному и административному законодательству – Юрию Петрову.

    Партия также выдвинула Ирину Белых на пост главы комитета по просвещению, Владислава Головина – по молодежной политике, Олега Морозова – по контролю. Сергей Боярский стал кандидатом на должность руководителя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Максим Топилин предложен на пост главы комитета по экономической политике, Ольга Казакова – по культуре, Евгений Москвичев – по транспорту.

    Владимир Гутенев может возглавить комитет по промышленности и торговле, Сергей Пахомов – по строительству и ЖКХ, Владимир Иванов – по делам национальностей. Олег Матыцин выдвинут на пост председателя комитета по физической культуре и спорту, Василий Пискарев – по безопасности и противодействию коррупции, Петр Толстой – по международным делам.

    «Еще раз поздравляю всех с высокой поддержкой нашей партии во время выборов. Эта поддержка обязывает нас сделать все, чтобы ее оправдать», – заявил Медведев.

    Ранее Дмитрий Медведев анонсировал создание нового комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту.

    Председатель партии «Единая Россия» спрогнозировал получение 349 депутатских мандатов.

    Президент России Владимир Путин согласился сохранить за Вячеславом Володиным кресло руководителя нижней палаты российского парламента.

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    24 сентября 2026, 19:06 • Новости дня
    ВС России уничтожили судно с западным оружием для ВСУ

    Минобороны: ВС России уничтожили судно с западным оружием для ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Армия России нанесла массированные удары по логистическим центрам в Одесской области и уничтожила морской транспорт с предназначенными для украинских войск западными военными грузами, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России атаковали терминалы хранения и распределения военного назначения для ВСУ. Основными целями стали объекты, используемые для обеспечения деятельности украинской армии, сообщает Минобороны в Max.

    В Одесской области был поражен крупный логистический центр. Там хранились и распределялись грузы, поступающие на Украину из Европы. Кроме того, в населенном пункте Новые Беляры ликвидирован склад БПЛА.

    Также российские силы нанесли удар по сухогрузу. Он доставлял военное имущество в порт Одессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад Вооруженные силы России поразили груженный военным имуществом сухогруз в порту Одессы. В ходе этой же атаки российские беспилотники уничтожили логистический центр севернее города.

    Днем ранее армия нанесла удары по таможенно-логистическому терминалу в Киевской области.

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    25 сентября 2026, 00:43 • Новости дня
    Михалков назвал унижением для Петербурга возможный концерт Канье Уэста

    Михалков назвал унижением для Петербурга концерт Канье Уэста

    Михалков назвал унижением для Петербурга возможный концерт Канье Уэста
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Народный артист РСФСР и режиссер Никита Михалков назвал оскорбительным для Петербурга возможное выступление американского рэпера Канье Уэста из-за его скандальных высказываний.

    «В Санкт-Петербурге, бывшем Ленинграде, блокадном, выступление человека, который пропагандирует нацизм и заработал на этом более 40 млн долларов, для стен этого города, для его набережной, для Невы, для Петропавловской крепости, это унижение», – передает его слова на полях Форума объединенных культур ТАСС.

    Михалков добавил, что люди, пережившие блокаду, не смогут посетить такое мероприятие. При этом режиссер отметил серьезность того факта, что музыка рэпера будет звучать в Петербурге, а десятки тысяч зрителей будут ему аплодировать.

    Михалков также назвал Россию и русский язык своим местом силы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Say Agency анонсировало два концерта Канье Уэста на «Газпром арене» в Петербурге 10 и 11 октября. Однако в пресс-службе стадиона уточнили, что договор аренды с организаторами пока не заключен, а без него проведение мероприятия невозможно.

    Роспотребнадзор вынес предостережение организаторам шоу из-за жалоб покупателей билетов, а российские фанаты рэпера подали в суды шесть исков с требованием возврата денег.

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    24 сентября 2026, 22:45 • Новости дня
    Итальянский беспилотник НАТО потерял связь над Черным морем
    Итальянский беспилотник НАТО потерял связь над Черным морем
    @ nisrf.nato.int

    Tекст: Катерина Туманова

    Разведывательный дрон ВВС Италии перестал выходить на связь вблизи берегов Турции и подал сигнал о потере связи, что указано в полетных данных.

    Аппарат Northrop Grumman RQ-4D Phoenix перестал передавать сигналы во время выполнения разведывательного полета неподалеку от турецкого побережья.

    Принадлежащий итальянским вооруженным силам дрон с позывным Magma10 пропал с радаров во время миссии над акваторией Черного моря, передает РИА «Новости».

    Согласно полетным данным, инцидент произошел в воздушном пространстве неподалеку от турецких берегов приблизительно в 20:44 по московскому времени.

    В последние годы российские власти неоднократно обращали внимание на беспрецедентную активность НАТО у западных рубежей страны.

    Москва регулярно выражает серьезную обеспокоенность продолжающимся наращиванием вооруженных сил западных государств в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польский дрон-разведчик пролетел вдоль границы с Белоруссией. Самолет-разведчик НАТО совершил многочасовой полет вдоль северо-западных рубежей Белоруссии.

    Стратегический беспилотник НАТО RQ-4D Phoenix возобновил полеты над Черным морем и второй раз за полтора месяца потерял связь над Черным морем.

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    25 сентября 2026, 01:10 • Новости дня
    Москва отметила деградацию отношений России и Японии
    Москва отметила деградацию отношений России и Японии
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко назвал условием восстановления двустороннего сотрудничества между Россией и Японией отказ японских властей от антироссийской политики.

    Дипломат указал на продолжающееся ухудшение связей между странами. По его словам, сейчас взаимодействие поддерживается лишь по отдельным вопросам, передает ТАСС.

    «Ряд политических и общественных деятелей Японии в контактах с нами прямо выражают озабоченность антироссийским курсом официального Токио», – отметил Руденко.

    Он добавил, что японский премьер-министр Санаэ Такаити продолжает линию предшественников.

    Представитель ведомства напомнил о необходимости реальных шагов со стороны Токио. Инициатива по нормализации ситуации должна исходить от японского руководства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД предупредил Японию об опасности военной активности и направил ноту протеста из-за размещения комплексов Typhon США.

    В августе российский МИД выразил решительный протест послу Японии из-за антироссийских высказываний руководства страны.

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    25 сентября 2026, 01:59 • Новости дня
    Макрон подтвердил влияние ударов по НПЗ России на стоимость топлива в мире
    Макрон подтвердил влияние ударов по НПЗ России на стоимость топлива в мире
    @ IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Стратегия Украины, предусматривающая нанесение ударов беспилотниками по российским нефтеперерабатывающим заводам, оказывает давление на цены на топливо во Франции и мире, подтвердил французский лидер Эммануэль Макрон.

    «Это оказывает влияние», – приводит телеканал Europe1 слова Макрона. При этом он уточнил, что основной причиной повышения цен на топливо является ситуация в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экономист Юшков назвал три причины перебоев с топливом во Франции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обеспечение безопасной работы НПЗ и увеличение объемов производства нефтепродуктов не решает мировых проблем. Так как основная проблема для мирового рынка связана с транспортировкой нефтепродуктов.

    В начале сентября вице-премьер Александр Новак указывал, что поставки за рубеж дизельного топлива будут возобновлены по мере накопления запасов.



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    24 сентября 2026, 16:48 • Новости дня
    Силуанов сообщил о росте МРОТ в 2027 году

    Силуанов: МРОТ увеличится до 28,9 тыс. рублей в 2027 году

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр финансов Антон Силуанов анонсировал повышение минимального размера оплаты труда до 28,9 тыс. рублей к 2027 году.

    Силуанов озвучил прогнозные показатели роста доходов населения, выступая на заседании правительства, передает РИА «Новости». «Величина минимального размера оплаты труда в 2027 году составит 28 935 рублей, или увеличится на 6,8% – это прогнозный рост заработных плат в следующем году», – подчеркнул глава Минфина.

    Министр также отметил, что поручение президента о повышении МРОТ до 35 тыс. рублей к 2030 году будет выполнено. По его словам, это решение позволит ускорить рост доходов граждан с небольшими заработными платами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал закон об установлении МРОТ на 2026 год в размере 27 093 рублей.

    Ранее Совет Федерации одобрил соответствующее повышение минимального размера оплаты труда.

    Премьер-министр Михаил Мишустин обозначил задачу довести этот показатель до 35 тыс. рублей к 2030 году.

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    24 сентября 2026, 16:21 • Новости дня
    Мишустин назвал главные приоритеты российского бюджета

    Мишустин назвал социальные обязательства главным приоритетом бюджета

    Мишустин назвал главные приоритеты российского бюджета
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Михаил Мишустин назвал ключевыми приоритетами бюджета России на ближайшие три года социальные обязательства, безопасность и достижение национальных целей.

    Главными направлениями государственной финансовой политики на 2027–2029 годы станут социальная сфера, национальная безопасность и технологическое развитие, сообщает правительство в Max.

    «Приоритетами бюджета будут три направления. В первую очередь, конечно, это выполнение социальных обязательств. Прежде всего – поддержка семей с детьми. Продолжим развивать здравоохранение и систему образования», – заявил Мишустин в ходе заседания правительства.

    Вторым важнейшим вектором работы станет обеспечение обороноспособности страны. Особое внимание уделят социальной помощи участникам специальной военной операции и членам их семей.

    Третьим направлением определено достижение национальных целей развития, поставленных главой государства. Мишустин уточнил, что речь идет о технологическом лидерстве, включая развитие отечественного станкостроения, а также микро- и радиоэлектроники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов заложило почти 2 трлн рублей на реализацию национальных проектов в сфере инноваций. Ведомство назвало стратегическим приоритетом обеспечение обороноспособности страны и помощь участникам спецоперации.

    Ранее министр финансов Антон Силуанов подчеркнул направленность проекта бюджета на поддержание устойчивости государственных финансов.

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    24 сентября 2026, 19:33 • Новости дня
    Гросси заявил о готовности сотрудничать с Россией в случае избрания генсеком ООН

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о готовности к совместной работе с Москвой в случае избрания на пост генерального секретаря ООН.

    Глава МАГАТЭ Гросси подтвердил готовность к совместной работе с российской стороной в случае избрания на пост генсека всемирной организации, передает РИА «Новости».

    «Конечно», – ответил глава МАГАТЭ на полях Генеральной Ассамблеи на вопрос журналистов о перспективах взаимодействия с российской стороной в новой должности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа претендующий на пост генсека ООН глава МАГАТЭ заявил о хороших рабочих отношениях с Россией.

    Ранее российские власти положительно охарактеризовали кандидатуру дипломата для выдвижения на эту высокую должность. А уже в середине сентября Рафаэль Гросси подтвердил готовность к дальнейшему сотрудничеству с Москвой по вопросам безопасности Запорожской АЭС.

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    24 сентября 2026, 19:12 • Новости дня
    Вучич передал привет Путину через Лаврова

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Сербии Александр Вучич в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым попросил передать привет президенту России Владимиру Путину и выразил благодарность за крепкую дружбу между двумя государствами.

    Сербский лидер подчеркнул важность развития двусторонних отношений, передает ТАСС. Беседа политиков состоялась на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    «Передайте большой привет президенту Путину и спасибо за вашу дружбу. Надеюсь, что мы поговорим о двусторонних отношениях наших стран. Нам надо увеличивать сотрудничество во всех областях», – заявил Вучич перед началом переговоров.

    Ранее президент Сербии Александр Вучич анонсировал планы обсудить двустороннее сотрудничество с главой МИД России.

    Во время беседы на полях Генассамблеи ООН Сергей Лавров передал сербскому лидеру теплые пожелания от Владимира Путина.

    В июне глава государства подтвердил намерение сохранить дружеские связи с Москвой.

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