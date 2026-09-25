Посол США предрек Европе подорожание подгузников из-за защиты лесов

США предупредили о возможном подорожании подгузников в ЕС из-за регламента EUDR

Tекст: Мария Иванова

Посол США при Евросоюзе Эндрю Паздер предупредил о возможном подорожании подгузников и других средств гигиены в ЕС из-за регламента о борьбе с вырубкой лесов (EUDR), передает РИА «Новости».

«EUDR приведет к повышению потребительских цен без снижения уровня обезлесения, когда такое сырье, как древесная целлюлоза, используемая в подгузниках и других средствах личной гигиены, станет дороже из таких стран, как США, которые не представляют угрозы обезлесения», – заявил американский дипломат в интервью европейскому изданию Politico.

Новые правила обязывают производителей отслеживать происхождение древесной целлюлозы до самого источника. За отмену или смягчение этих требований выступают Соединенные Штаты, Канада, Малайзия и еще как минимум пять государств, не входящих в европейский блок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз рассматривал возможность отсрочки вступления в силу закона о борьбе с вырубкой лесов из-за давления США.

Президент США пообещал разобраться с вредящим американским производителям европейским регламентом по борьбе с обезлесением.

Европа нарастила поставки американской древесины после введения санкций против России.