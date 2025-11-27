Путин поинтересовался, кто у кого учится коррупции – Киев или Брюссель

Путин назвал конфискацию активов России в Европе воровством

Tекст: Ольга Иванова

Обсуждаемая в Европе возможность конфискации российских активов будет восприниматься как акт воровства, заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС. По словам главы государства, если такое решение примут, Москва расценит его именно так и подготовит ответные меры.

Президент добавил: «У меня возникает вопрос: кто кого учит? То ли вороватая верхушка Украины, которая разворовывает деньги своих налогоплательщиков и налогоплательщиков западных спонсоров. Просто мы сейчас хорошо знаем о коррупционном скандале в Киеве. То ли они у европейцев учатся этому. То ли европейцы учатся у украинской верхушки. Во всяком случае, и то, и другое – воровство. Мы так к этому относимся и готовим ответные меры. Но какие? Это правительство позднее обнародует, если это произойдет», – подчеркнул Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России разработали предложения ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада.

Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что европейские страны должны вернуть России ее замороженные активы.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК готовит юридический текст о возможном использовании российских замороженных активов, несмотря на протесты Бельгии.