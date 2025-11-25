Захарова назвала условия фон дер Ляйен по Украине «галлюцинациями Брюсселя»

Tекст: Катерина Туманова

Среди перечисленный фон дер Ляйен пунктов, – сохранение численности ВСУ, неизменяемость границ Украины и право Еврокомиссии распоряжаться фондами восстановления. Она также подчеркнула, что Украина должна сама выбирать свой путь развития, так как она уже «выбрала европейскую судьбу».

В ответ Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала заявления фон дер Ляйен нелепыми, напомнив о событиях 2014 года и установлении киевского режима после государственного переворота, который был поддержан Западом.

«Это, надо понимать, и есть та самая «европейская судьба». Круг замкнулся», – написала дипломат.

Захарова также раскритиковала призыв Еврокомиссии к неизменяемости границ Украины, отметив прецедент с Косово, когда Запад поддержал перекройку границ Сербии вопреки воле местного населения.

Больше всего из заявлений глав Еврокомиссии российского дипломата удивило требование о роли Евросоюза в обеспечении мира на Украине.

«А с какого момента Европейский союз обеспечивает мир для Украины? Это важный вопрос, потому что нужно зафиксировать дату начала галлюцинаций у Брюсселя. И, если можно, пусть уточнят, кто за это у них отвечает и на каком основании», – поиронизировала она.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинские чиновники выступили против нового плана США по урегулированию ситуации на Украине, в ЕС их в этом поддержали. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан даже обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с предложением прекратить поддержку Украины деньгами и поддержать мирную инициативу США.