Захарова призвала ЕС вернуть заблокированные активы России

Европейские страны должны вернуть России ее замороженные активы, подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она сделала это заявление в ответ на слова президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее заявил, что распоряжение российскими активами, заблокированными в Евросоюзе, остается за Европой.
«Только Россия имеет право решать, что будет с активами РФ. А те, в чьих руках незаконно находятся деньги Российской Федерации, должны их вернуть, если не хотят прослыть евроворьем и получить жесточайший ответ за свое преступление», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее глава МИД Литвы Кестутис Будрис призвал срочно конфисковать российские активы.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что лидеры стран Евросоюза настроены разрешить вопрос замороженных российских активов до декабрьского саммита ЕС.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о бесперспективности конфискации замороженных российских активов.