Глава минобороны Бельгии предложил НАТО провести операцию в Гренландии

Tекст: Вера Басилая

Министр обороны Бельгии Тео Франкен в интервью телеканалу HLN назвал вопрос Гренландии жизненно важным для выживания НАТО, передает РИА «Новости».

Франкен отметил, что обеспокоен ситуацией вокруг острова и предостерег США от дальнейших шагов.

«Гренландия – это не Венесуэла и не Иран. Речь идет о жизненно важном вопросе для выживания НАТО, поэтому я настоятельно прошу: не заходите дальше», – заявил Франкен.

Кроме того, Франкен предложил сделать Гренландию местом проведения военной операции НАТО с целью демонстрации силы. По мнению министра, это позволит альянсу направить четкий сигнал противникам. Он также заявил, что единственным победителем текущей ситуации может оказаться президент России Владимир Путин.

Напомним, американский президент Дональд Трамп заявлял, что США должны владеть Гренландией для обеспечения своей национальной безопасности.

Советник Трампа по политике Стивен Миллер также выражал мнение, что Гренландия должна принадлежать Соединенным Штатам.

СМИ сообщали, что Трамп якобы приказал создать план возможного вторжения в Гренландию.