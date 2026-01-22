Конгрессмены США проголосовали за привлечение Клинтонов к ответственности

Комитет Палаты представителей США захотел привлечь Клинтонов к ответственности

Tекст: Антон Антонов

В поддержку инициативы высказались 28 членов комитета, 15 выступили против. Отмечается, что Клинтонов хотят привлечь к ответственности «за неуважение к Конгрессу за неисполнение повесток о явке, выданных в рамках расследования дела осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна», передает РИА «Новости» со ссылкой на Axios.

Максимальное наказание за неуважение к конгрессу может составить до одного года лишения свободы или штрафа в 100 тыс. долларов, уточняет портал. Однако, как подчеркивает Axios, данное голосование является лишь первым этапом в процедуре. Следующим шагом станет рассмотрение вопроса уже всем составом Палаты представителей. После этого, если инициатива получит одобрение, она будет направлена в минюст США для дальнейших действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, комитет Палаты представителей США вручил Биллу и Хиллари Клинтон повестки для дачи показаний 13 и 14 января, но оба отказались явиться на слушания. Республиканское большинство в комитете Палаты представителей США ранее пригрозило привлечь супругов Клинтон к ответственности за неуважение к Конгрессу, если они не придут на слушания по делу Эпштейна. В декабре ФБР опубликовало снимки Билла Клинтона с девушками, фигурирующими в деле Эпштейна.