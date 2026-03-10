Путин поздравил композитора Зацепина со 100-летним юбилеем

Tекст: Ольга Иванова

В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства отметил, что Зацепин по-прежнему вдохновляет поклонников музыки новым творчеством и встречает свой юбилей «на творческом подъёме».

«Сердечно поздравляю Вас со 100-летием со дня рождения. Искренне рад, что столь впечатляющий юбилей Вы встречаете на творческом подъёме, в прекрасном настроении, в кругу родных, друзей, верных поклонников. И по-прежнему щедро дарите любителям музыкального искусства свой талант и новые замечательные произведения», – говорится в поздравительной телеграмме

Александр Зацепин известен как автор музыки к более чем 90 фильмам. Среди них такие советские комедии, как «Операция »Ы« и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука». Его песни «Куда уходит детство», «Есть только миг», «Если б я был султан», «Остров невезения» стали настоящими хитами.

Произведения Зацепина исполняли Алла Пугачева, Андрей Миронов, Юрий Никулин, Татьяна Анциферова, Аида Ведищева, София Ротару, Жанна Рождественская и другие артисты. В 2025 году Зацепину было присвоено звание Героя Труда.

Зацепин в день столетия рассказал, как важна активность для сохранения молодости, подчеркнув роль утренней зарядки и работы.