    Мнения
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Что означает смена «начальника доллара»

    Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Все религии учат одному и тому же?

    Пожарная команда, в которую входят православный, мусульманин, иудей, баптист и атеист, может прекрасно справляться со своими обязанностями, а все ее члены – быть замечательными специалистами. Чтобы вместе тушить пожар, не обязательно вместе молиться.

    Борис Акимов Борис Акимов Великий пост и квантовая реальность

    Что такое личная великопостная аскеза в нашу эпоху и как ее можно превратить в увлекательный челлендж, улучшающий нашу общую жизнь? Как ни странно, на этот непростой вопрос помогает ответить физика.

    10 марта 2026, 11:45 • Новости дня

    Путин поздравил композитора Зацепина со 100-летним юбилеем

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму композитору Александру Зацепину по случаю его 100-летнего юбилея.

    В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства отметил, что Зацепин по-прежнему вдохновляет поклонников музыки новым творчеством и встречает свой юбилей «на творческом подъёме».

    «Сердечно поздравляю Вас со 100-летием со дня рождения. Искренне рад, что столь впечатляющий юбилей Вы встречаете на творческом подъёме, в прекрасном настроении, в кругу родных, друзей, верных поклонников. И по-прежнему щедро дарите любителям музыкального искусства свой талант и новые замечательные произведения», – говорится в поздравительной телеграмме

    Александр Зацепин известен как автор музыки к более чем 90 фильмам. Среди них такие советские комедии, как «Операция »Ы« и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука». Его песни «Куда уходит детство», «Есть только миг», «Если б я был султан», «Остров невезения» стали настоящими хитами.

    Произведения Зацепина исполняли Алла Пугачева, Андрей Миронов, Юрий Никулин, Татьяна Анциферова, Аида Ведищева, София Ротару, Жанна Рождественская и другие артисты. В 2025 году Зацепину было присвоено звание Героя Труда.

    Зацепин в день столетия рассказал, как важна активность для сохранения молодости, подчеркнув роль утренней зарядки и работы.

    9 марта 2026, 20:20 • Новости дня
    Путин обозначил условия энергетического сотрудничества с Европой
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия готова рассмотреть возможность сохранения поставок энергоресурсов в страны Европы, если те подтвердят готовность к сотрудничеству, «избавленному от политической конъюнктуры», заявил президент России Владимир Путин.

    «Если европейские компании, европейские покупатели вдруг решат переориентироваться и обеспечат нам долгосрочную, устойчивую совместную работу, лишённую политической конъюнктуры, избавленную от политической конъюнктуры, – пожалуйста, мы же никогда не отказывались, мы готовы работать и с европейцами», – заявил Владимир Путин на совещании о ситуации на мировом рынке нефти и газа.

    Президент отметил, что Москве нужны сигналы от стран Европы, что они «готовы и тоже хотят работать и обеспечат нам эту устойчивость и стабильность».

    Пока же в условиях, когда страны Евросоюза планируют с 25 апреля ввести дополнительные ограничения на покупку российских углеводородов, в том числе СПГ, с перспективной полного запрета таких поставок в 2027 году, российское правительство рассматривает вариант прекращения поставок энергоресурсов на европейский рынок.

    «Не ждать, пока перед нами демонстративно захлопнут дверь, а сделать это уже сейчас и увести эти объёмы с европейского рынка на более интересные направления, ну и закрепиться там, что самое главное. Сейчас конъюнктура складывается таким образом, что, если мы переориентируемся прямо сейчас на те рынки, которые нуждаются в увеличении поставок, мы можем там сейчас и закрепиться. То есть там, где есть устойчивый долгосрочный спрос и надёжные отношения долгосрочного характера, в те государства», – указал Путин.

    Ранее президент заявил, что на фоне дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке изменение баланса спроса и предложения углеводородов приведёт к новой устойчивой ценовой реальности, а российским энергетическим компаниям важно использовать текущий момент.

    8 марта 2026, 14:22 • Новости дня
    Путин объяснил украинский кризис поддержкой Западом событий 2014 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин связал начало украинского кризиса с поддержкой западными странами госпереворота в Киеве в 2014 году, отметив влияние этих событий на Донбасс.

    Президент России Владимир Путин заявил корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину, что украинский кризис стал следствием поддержки Запада госпереворота в Киеве. По его словам, ключевые события, приведшие к нынешней ситуации, начались именно с этого момента.

    Путин подчеркнул: «Ведь откуда возник тот же самый украинский кризис? Он возник из поддержки западными странами госпереворота на Украине, а потом и крымские события, а потом на юго-востоке Украины в целом, Донбасс, Новороссия. Отсюда же все началось, отсюда все пошло». Президент также отметил, что текущая нестабильность на Украине и в регионе в целом связана с последствиями этих действий.

    Ранее в интервью Зарубину Путин назвал странной ситуацию между Киевом и ЕС, отметив, что создается впечатление, будто «хвост виляет собакой».

    До этого общаясь с журналистом, Путин заявил, что нападение Украины на российский газовоз в Средиземном море относится к террористическим актам и усугубляет ситуацию на энергетическом рынке.

    А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин прав в том, что России необходимо сфокусироваться на себе и своих интересах на фоне происходящего в мире «идеального шторма».

    8 марта 2026, 12:56 • Видео
    Война с Ираном – это надолго

    Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    9 марта 2026, 22:35 • Новости дня
    Путин и Трамп провели телефонный разговор

    Путин и Трамп по телефону обсудили Иран и Украину

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков. Беседа была инициирована американской стороной и продлилась около часа.

    «Сегодня вечером состоялся телефонный разговор президентов России и США», – сообщил Ушаков. – «Разговор носил деловой, откровенный и конструктивный характер, как это обычно происходит в диалоге между российским и американским лидерами. Они давно не разговаривали по телефону, в последний раз – в конце декабря 2025 года».

    Стороны подтвердили готовность общаться на регулярной основе и обсудили ряд «крайне важных тем, связанных с текущим развитием международной обстановки».

    «Акцент, действительно, был сделан на ситуации вокруг конфликта с Ираном и на ведущихся при участии представителей США двухсторонних переговорах по украинскому регулированию», – рассказал Ушаков.

    Помощник российского президента отметил, что Путин высказал ряд соображений по скорейшему политико-дипломатическому урегулированию иранского конфликта, в том числе с учётом ранее проведённых контактов с лидерами стран Персидского залива и президентом Ирана.

    «Отмечу, что на этот счет [ситуация в Иране] состоялся весьма предметный и, я думаю, не бесполезный … обмен мнениями», – сказал он.

    По украинскому вопросу российская сторона высказала «положительную оценку посреднических усилий» команды Трампа и его лично.

    «Президент Трамп вновь выразил заинтересованность в том, чтобы конфликт на Украине завершился скорейшим выходом на прекращение огня и достижением долгосрочного урегулирования», – уточнил Ушаков.

    В ходе беседы президентами также обсуждалась Венесуэла. «Прежде всего, в ракурсе положения дел на мировом рынке нефти», – пояснил помощник Путина.

    По оценке Ушакова, беседа получилась содержательной и будет иметь практическое значение для дальнейшей работы двух стран на различных направлениях международной политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва обладает необходимым дипломатическим капиталом среди стран Персидского залива, чтобы выступить посредником в регионе, оказавшемся в заложниках агрессивной политики Запада после атаки США и Израиля на Иран.

    8 марта 2026, 19:49 • Новости дня
    Филиппо восхитился ходом Путина против Макрона и фон дер Ляйен

    Французский политик Филиппо счел слова Путина о газе ловушкой для Евросоюза

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Готовность Москвы немедленно прекратить поставки голубого топлива в Европу шокировала западных лидеров, буквально оказавшихся в ловушке, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Филиппо прокомментировал реакцию европейских политиков на предупреждение президента России Владимира Путина, передает РИА «Новости».

    «Вам конец! Путин блестяще заманил в ловушку [президента Франции Эммануэля] Макрона, [главу Еврокомиссии] Урсулу фон дер Ляйен и весь ЕС, применив энергетическое оружие в самый неподходящий для них момент! Они сами себе вырыли яму», – написал он в соцсетях.

    Политик подчеркнул, что истеричная антироссийская линия наносит колоссальный вред интересам самой Франции.

    Накануне Владимир Путин напомнил, что Брюссель планирует ограничить закупки российского топлива через месяц, а к 2027 году полностью их запретить. Президент отметил, что Москва способна остановить экспорт уже сейчас и уйти на альтернативные рынки.

    До этого Филиппо призывал отказаться от антироссийских санкций ради предотвращения энергетического кризиса.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично предсказывал мольбы европейских чиновников о поставках российских углеводородов.

    9 марта 2026, 19:25 • Новости дня
    Путин предупредил о новой ценовой реальности на рынке нефти и газа
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин отметил, что на фоне дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке мировые цены на нефть за неделю выросли на 30%, а изменение баланса спроса и предложения углеводородов приведёт к новой устойчивой ценовой реальности.

    В условиях конфликта на Ближнем Востоке наблюдаются проблемы на маршрутах транспортировки углеводородов. В этой связи глобальная логистика топливно-энергетического комплекса будет меняться в пользу более выгодных и перспективных рынков, заявил Владимир Путин на совещании по ситуации на мировом рынке нефти и газа.

    «При этом нужно понимать, что нынешние высокие цены на сырьевые товары носят, безусловно, временный характер. Мы с вами это понимаем, это очевидная вещь, мы должны из этого исходить, поэтому я и попросил вас собраться и посоветоваться с вами о том, как мы должны координировать наши усилия в ближайшее время», – обратился президент к участникам совещания.

    Путин подчеркнул, что изменение баланса спроса и предложения углеводородов неизбежно приведёт к «новой устойчивой ценовой реальности». «Российским энергетическим компаниям важно использовать текущий момент, в том числе для того, чтобы дополнительную экспортную выручку направить на снижение своей долговой нагрузки, задолженности перед отечественными банками», – сказал глава государства.

    Путин отметил, что на мировых рынках нефти цены растут. Только за последнюю неделю они выросли более чем на 30%, а утром 9 марта баррель превышал 119 долларов, позже опускаясь до 106-107 долларов, однако общий тренд сохраняется на повышение. Аналогичная ситуация наблюдается и на глобальном газовом рынке. Поставки СПГ с Ближнего Востока упали, что вылилось в рост цен на газ.

    Президент заверил, что Россия продолжит экспорт нефти и газа в те страны, которые считаются надежными контрагентами. «Имею в виду не только наших партнёров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в государствах в Восточной Европе, таких как Словакия и Венгрия. <...> Мы увеличиваем поставки нашим надёжным партнёрам, причём сразу в нескольких регионах мира», – уточнил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин провел совещание в Кремле, посвященное ситуации на мировых рынках нефти и газа.

    8 марта 2026, 14:29 • Новости дня
    Путин заявил о максимальном обострении ситуации на мировых рынках

    Путин отметил предельное обострение ситуации на мировых энергетических рынках

    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мировые энергетические рынки переживают период максимальной напряженности, что связано с последствиями решений, принятых европейскими властями в сфере энергетики, заявил президент России Владимир Путин.

    Ситуация на мировых энергетических рынках достигла крайней степени напряжения, заявил президент России Владимир Путин. В беседе с корреспондентом «Вестей» Павлом Зарубиным глава государства подчеркнул: «Ситуация на мировых рынках <…> обострилась до предела».

    Ранее Владимир Путин высказывал мнение о том, что нынешние сложности на европейских рынках стали следствием ошибочных решений, принятых европейскими властями в сфере энергетики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого в интервью Зарубину Путин заявил, что нападение на российский газовоз в Средиземном море относится к террористическим актам и усугубляет ситуацию на энергетическом рынке. Также президент поручил проработать уход с газового рынка Европы на другие, более перспективные рынки.

    А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал Зарубину, что России необходимо сфокусироваться на себе и своих интересах на фоне мирового «идеального шторма».

    8 марта 2026, 17:50 • Новости дня
    Путин запретил экстрадицию иностранцев – военнослужащих ВС России

    Путин подписал закон о запрете экстрадиции иностранцев – военнослужащих ВС России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава государства подписал закон, запрещающий экстрадицию иностранцев, служивших по контракту в российских вооруженных силах.

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает выдачу иностранцев и лиц без гражданства, проходящих или проходивших службу по контракту в Вооруженных силах РФ для уголовного преследования. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    Внесенный правительством закон изменяет статью 464 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Теперь основания для отказа в экстрадиции расширены за счет включения случая, когда запрос поступил в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, служившего по контракту в ВС РФ или других воинских формированиях России и участвовавшего в боевых действиях.

    В законе отмечено, что такие лица не будут выдаваться иностранным государствам ни для уголовного преследования, ни для исполнения приговора, если их служба и участие в боевых действиях подтверждены соответствующими документами.

    Ранее в воскресенье президент России подписал закон о полном возврате стоимости авиабилетов гражданам, которые вынуждены отказаться от полета из-за участия в спецоперации на Украине. До этого Путин поручил создать стандарт региональных мер поддержки для участников СВО и их семей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 26 февраля Госдума приняла закон, запрещающий выдачу иностранцев, проходящих службу по контракту в Вооруженных силах России и участвовавших в боевых действиях в составе ВС России, для уголовного преследования в другие страны.


    10 марта 2026, 00:38 • Новости дня
    Путин сообщил Трампу об успехах российских войск в зоне СВО
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе телефонных переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа была затронута тема украинского конфликта, заинтересованность в разрешении которого выразили обе стороны, отметил помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков.

    «Дана характеристика происходящего в настоящее время на линии боевого соприкосновения, где российские войска продвигаются весьма успешно. Это, как было отмечено, является фактором, который должен побудить режим в Киеве пойти, наконец, по пути к переговорному урегулированию конфликта», – приводит пресс-служба Кремля слова Ушакова.

    Он добавил, что Трамп снова выразил заинтересованность в завершении конфликта на Украине прекращением огня и долгосрочным урегулированием. Путин же высказал положительную оценку посреднических усилий, предпринимаемых командой Дональда Трампа и им лично в решении этой проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп назвал одолжением Европе усилия США по Украине. В США обвинили главу киевского режима Владимира Зеленского в истощении западного вооружения перед войной с Ираном. В МИД заявили, что европейские страны пребывают в панике и неуверенности из-за риска прекращения американских поставок вооружений Киеву.

    8 марта 2026, 14:02 • Новости дня
    Путин о ситуации между Киевом и ЕС: Хвост виляет собакой
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России высказал мнение, что Европа сейчас сталкивается с последствиями своей политики на Украине, назвав конфликт системной ошибкой Запада.

    Президент России Владимир Путин в интервью корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину назвал странной ситуацию в отношениях между Киевом и Европой. По его словам, складывается впечатление, что в этих отношениях «хвост виляет собакой», а не наоборот.

    Путин отметил, что европейские государства сейчас сталкиваются с последствиями собственных действий на Украине, подчеркнув, что это не результат действий России, а именно политика западных и европейских стран.

    В ходе интервью он заявил: «Ситуация очень странная. Потому что у меня создается впечатление, что мы имеем случай, который называется «хвост виляет собакой», а не наоборот». Путин также подчеркнул, что Европа «пожинает то, что посеяла» на Украине, комментируя действия западных государств в отношении поддержки Киева.

    Глава государства назвал конфликт на Украине системной ошибкой западных стран, пояснив, что «все, что происходит сейчас – это, безусловно, ошибка прежде всего западных стран. Ошибка системная».

    Ранее в интервью Зарубину Путин заявил, что нападение на российский газовоз в Средиземном море относится к террористическим актам и усугубляет ситуацию на энергетическом рынке. Путин также поручил проработать уход с газового рынка Европы на другие, более перспективные рынки.

    Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин прав в том, что России на фоне глобального «идеального шторма» важно сосредоточиться на своих интересах.

    9 марта 2026, 20:27 • Новости дня
    Путин сообщил о риске остановки добычи нефти, связанной с Ормузским проливом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Добыча нефти, завязанная на транспортировку через Ормузский пролив, рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин отметил, что сокращение объемов добычи уже началось, а ситуация остается крайне напряженной. По его словам: «Добыча нефти, которая завязана на использованиях пролива, рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц. Она уже начала сокращаться», передает РИА «Новости».

    Глава государства также обратил внимание на сложности, связанные с вывозом уже добытой нефти из стран Ближнего Востока.

    Президент подчеркнул, что хранилища нефти в регионе стремительно заполняются, а логистика вывоза становится все более сложной и дорогостоящей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп предложил организовать эскорт для танкеров в Ормузском проливе. Через Ормузский пролив за последние сутки прошли только два танкера. Блокада Ормузского пролива, по мнению экспертов, может вынудить США и Израиль капитулировать.

    8 марта 2026, 00:14 • Новости дня
    Путин поздравил женщин России с 8 Марта
    @ Гавриил Григоров/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин в поздравлении к 8 Марта подчеркнул важность вклада женщин в развитие страны и выразил признательность за их силу и самоотверженность.

    Президент России Владимир Путин поздравил женщин страны с Международным женским днем, передает РИА «Новости». В праздничном обращении глава государства отметил, что женщинам в России подвластно все, а их душа делает мир лучше и добрее.

    «Восхищаемся нашими прекрасными женщинами. От всего сердца говорим вам слова любви, признательности и благодарности. Щедрая, милосердная, по-настоящему мудрая женская душа делает мир лучше и добрее», – отметил Путин.

    Путин подчеркнул, что материнская любовь остается в сердце каждого человека на всю жизнь, придавая сил в трудные моменты. Также президент отметил, что российским женщинам удается совмещать материнство, профессиональный рост, проявлять лидерские качества и заботиться о близких.

    В поздравлении президент отдельно поблагодарил женщин, работающих в зоне специальной военной операции на Донбассе, в Новороссии и приграничных регионах. Он выразил признательность за проявленные ими самоотверженность и силу духа.

    Путин также пообещал, что государство будет продолжать создавать условия для того, чтобы женщинам было легче совмещать материнство и карьеру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с женщинами разных профессий в преддверии Международного женского дня.

    В Сергиевом Посаде на базе филиала ВГИК прошло праздничное мероприятие «Дыхание весны».

    Молодежное крыло Народного фронта провела всероссийскую акцию, поздравив женщин-военнослужащих, медиков, волонтеров и матерей участников СВО в более чем 70 регионах страны.

    9 марта 2026, 13:06 • Новости дня
    Путин поздравил нового верховного лидера Ирана с избранием

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму новому главе Исламской республики Сейеду Моджтабе Хоссейни Хаменеи, отметив важность сплочения народа перед лицом внешней агрессии.

    Путин обратился к аятолле Моджтабе Хаменеи по случаю его избрания на высший государственный пост, сообщается на сайте Кремля.

    «Сейчас, когда Иран противостоит вооруженной агрессии, Ваша деятельность на этом высоком посту, несомненно, потребует большого мужества и самоотверженности», – говорится в телеграмме.

    «Со своей стороны хотел бы подтвердить нашу неизменную поддержку Тегерана и солидарность с иранскими друзьями. Россия была и будет надежным партнером Исламской республики», – указал президент.

    Напомним, Путин осудил убийство Сейеда Али Хаменеи.

    До этого гостелевидение Ирана объявило о смерти лидера революции аятоллы Али Хаменеи в результате атаки США и Израиля.

    Процесс выборов нового верховного лидера Ирана прошел 8 марта.

    7 марта 2026, 20:54 • Новости дня
    СК подсчитал ущерб от преступлений киевского режима в Донбассе

    Ущерб от преступлений киевского режима в Донбассе составил 580 млрд рублей

    Tекст: Вера Басилая

    Ущерб от преступлений киевского режима на Донбассе составляет 580 млрд рублей, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    Размер ущерба, причиненного Донбассу преступными действиями киевского режима, составил 580 миллиардов рублей, сообщается на сайте Кремля. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    По словам Бастрыкина, проведена масштабная работа по судебно-экспертному установлению как суммы, так и характера ущерба, нанесенного в результате преступной деятельности Киева на Донбассе. Он подчеркнул, что эта оценка основана на детальных расследованиях и экспертизах.

    Бастрыкин сообщил, что Следственный комитет продолжает собирать доказательства и фиксировать все факты разрушений и ущерба, чтобы обеспечить юридическую ответственность виновных.

    Ранее Бастрыкин сообщил президенту о двадцати рабочих поездках в Донбасс в 2025 году.

    Глава ведомства доложил о передаче в суд более 1800 уголовных дел в новых регионах.

    До этого следователи установили предварительный ущерб от действий ВСУ в Курской области на сумму более 3 млрд рублей.

    9 марта 2026, 15:51 • Новости дня
    Песков назвал ошибкой публикацию чернового варианта обращения Путина 8 марта

    Tекст: Дарья Григоренко

    Публикация чернового варианта видеообращения президента России Владимира Путина по случаю 8 Марта произошла по ошибке, сообщил изданию «Подъем» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Да. Это ошибка. Сделаем так, чтобы их больше не было», – заявил Песков в комментарии изданию «Подъем», передает ТАСС.

    Официальное поздравление появилось в ночь на 8 марта, но в нем сначала оказались не только финальная, но и черновые версии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в поздравлении к 8 Марта подчеркнул важность вклада женщин в развитие страны и выразил признательность за их силу и самоотверженность.

    5 марта Путин провел встречу с женщинами разных профессий в преддверии Международного женского дня.

    9 марта 2026, 19:20 • Новости дня
    Путин провел совещание по росту цен на нефть и газ

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел совещание в Кремле, посвящённое ситуации на мировых рынках нефти и газа. Особое внимание уделялось влиянию ситуации на Ближнем Востоке на мировую энергетику.

    Глава государства отметил важность согласования действий государства и частных компаний в условиях изменений на энергетических рынках, передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул: «Я пригласил вас сегодня собраться, чтобы поговорить о ситуации, которая складывается на мировых энергетических рынках, сверить часы, и хотел бы услышать ваши мнения по поводу происходящих событий, посоветоваться с вами по поводу того, как нам скоординировать усилия государства и частных наших компаний в связи с происходящими событиями».

    Путин напомнил, что Россия неоднократно предупреждала о возможных последствиях дестабилизации в регионе для глобального топливно-энергетического комплекса. По его словам, такие процессы могут привести к росту цен на энергоносители, ограничению поставок и срыву крупных инвестиционных проектов.

    В ходе обсуждения президент отметил, что темпы роста мировых цен на газ сейчас превышают темпы удорожания нефти. По его оценке, ускоряющийся рост стоимости газа требует особого внимания с российской стороны, поскольку влияет на глобальную энергобезопасность и экономическую стабильность.

    Кроме того, Путин сообщил, что за последнюю неделю мировые цены на нефть увеличились более чем на 30%. Это, по мнению президента, ещё раз подтверждает серьёзность складывающейся ситуации и необходимость разработки совместных ответных мер для поддержания российского топливно-энергетического сектора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость барреля нефти Brent на торгах 9 марта превысила 110 долларов впервые с лета 2022 года.

    В зоне СВО развернули российскую спутниковую связь
    На поразившей школу в Иране ракете обнаружена американская маркировка
    Вице-премьер Испании назвала Мерца вассалом Трампа
    WSJ: Советники призывали Трампа завершить войну с Ираном
    Стало известно об обиде Стармера на Трампа
    На Тегеран обрушился ядовитый черный дождь после ударов по нефтебазам
    Композитор Зацепин в день столетия раскрыл секрет долголетия

    Война с Ираном ставит целые страны на грань выживания

    Через несколько дней после начала агрессии США и Израиля против Ирана мир начинает сталкиваться с глобальным энергетическим кризисом. Похоже, мы стоим на пороге глобальной перестройки всего мирового рынка углеводородов. Как именно она будет выглядеть – и какова в такой ситуации роль и России, и потребителей нашей нефти? Подробности

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе? Подробности

    Украина попыталась превратить Средиземное море в Ормузский пролив

    В Средиземном море с побережья Ливии совершена атака безэкипажным катером на российский газовоз «Арктик Метагаз». Несмотря на анонимность нападения, эксперты называют его организаторов – по их мнению, это дело рук Киева и его британских кураторов. Какие цели преследовал противник и чем обернется очередной акт украинского энергетического терроризма с учетом ситуации в Персидском заливе? Подробности

    Успешное сопротивление Ирана поставило США перед выбором

    Соединенные Штаты собирают на Ближнем Востоке все новые военные силы с явным прицелом на проведение сухопутной операции против Ирана. В то же время обстановка на поле боя складывается таким образом, что американское руководство может быть вынуждено вообще прекратить боевые действия. Как Иран смог поставить США перед подобным выбором? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Война с Ираном – это надолго

      Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    • Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

      «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    • Зеленский угрожает армией премьеру Венгрии

      Владимир Зеленский пообещал, что сообщит ВСУ телефонный номер премьера Венгрии Виктора Орбана. «Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – предложил он. В ответ Орбан заявил, что шантаж Зеленскому не поможет, а вот Венгрия «добьется своего силой».

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что подарить на 8 Марта 2026, если не успели купить заранее: идеи подарков жене, маме и начальнице

      Ежегодно 8 марта отмечается Международный женский день – один из самых трепетных весенних праздников, когда каждая женщина ждет внимания, заботы и маленького чуда. Но даже в сам праздник для многих остается актуальным извечный вопрос: что подарить, чтобы действительно порадовать, а не пополнить коллекцию «пылесборников» на антресолях? Чтобы подарок вызвал искреннюю улыбку и запомнился надолго, важно учитывать характер, возраст и увлечения женщины. Публикуем гид по подаркам для жены, мамы и начальницы – от универсальных решений до оригинальных идей 2026 года.

    • Открытки с 8 Марта 2026: красивые картинки, советские открытки СССР, шаблоны и идеи своими руками

      Ежегодно 8 марта отмечается Международный женский день – праздник, когда особенно важно сказать теплые слова близким женщинам. Красивая открытка может передать внимание и заботу, которые иногда трудно выразить словами. Газета ВЗГЛЯД подготовила для читателей подборку открыток к 8 Марта: их можно бесплатно скачать и отправить маме, бабушке, жене, коллеге или подруге. В коллекции – ностальгические ретро-открытки СССР и современные картинки с весенними цветами.

    • Проволочник на участке: как избавиться от вредителя в 2026 году – народные средства, ловушки и сидераты

      Проволочник – один из самых опасных вредителей картофеля и корнеплодов. Его личинки живут в почве до пяти лет и незаметно портят клубни, прогрызая в них узкие ходы. Часто огородники обнаруживают проблему только во время уборки урожая. Разбираемся, как понять, что на участке появился проволочник, и какие народные средства, ловушки и сидераты действительно помогают сократить его численность в 2026 году.&#8195;

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

