Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.3 комментария
Бортников заявил о росте числа мигрантов среди террористов
Количество граждан России и мигрантов, которых вовлекают в террористическую деятельность против страны, заметно увеличилось, заявил глава Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ РФ Александр Бортников.
Круг лиц, вовлеченных в террористическую деятельность против России, стал шире, передает «Российская газета».
«Расширился круг вовлекаемых в террористическую деятельность лиц из числа граждан России и мигрантов», – заявил Бортников в интервью, приуроченном к двадцатилетию НАК.
Глава ФСБ отметил, что иностранные спецслужбы активно задействуют потенциал международных террористических организаций и криминальных структур для подрывных акций против России. Он подчеркнул, что подобные действия стали частью масштабной стратегии по дестабилизации ситуации в стране.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России направил в суд более 2,4 тыс. уголовных дел о преступлениях мигрантов в 2025 году. МВД выдворило свыше 70 тыс. иностранных граждан из России за различные нарушения за тот же период.