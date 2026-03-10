Силы ПВО сбили 35 украинских БПЛА над регионами России

Tекст: Елизавета Шишкова

Средства противовоздушной обороны за восемь часов сбили 35 украинских беспилотников над различными регионами страны, передает ТАСС.

По данным Минобороны России, с 8.00 до 16.00 часов по московскому времени были уничтожены 21 БПЛА над Белгородской областью, девять над Крымом, два над Краснодарским краем, два над Курской областью и один над акваторией Азовского моря.

В военном ведомстве отметили, что все перехваченные аппараты были самолетного типа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны отчиталось об уничтожении средствами ПВО за одну ночь 163 дронов ВСУ над 14 регионами России. ВСУ предприняли попытки массовой атаки беспилотников по Херсонской области.