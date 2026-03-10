Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.6 комментариев
Силы ПВО сбили 35 украинских БПЛА над регионами России
В течение восьми часов российские средства ПВО уничтожили тридцать пять украинских беспилотников, большинство из которых были зафиксированы над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.
Средства противовоздушной обороны за восемь часов сбили 35 украинских беспилотников над различными регионами страны, передает ТАСС.
По данным Минобороны России, с 8.00 до 16.00 часов по московскому времени были уничтожены 21 БПЛА над Белгородской областью, девять над Крымом, два над Краснодарским краем, два над Курской областью и один над акваторией Азовского моря.
В военном ведомстве отметили, что все перехваченные аппараты были самолетного типа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны отчиталось об уничтожении средствами ПВО за одну ночь 163 дронов ВСУ над 14 регионами России. ВСУ предприняли попытки массовой атаки беспилотников по Херсонской области.