    США настраивают Испанию против НАТО
    Пушилин попросил Путина наградить бойца, 68 дней в одиночку удерживающего позицию
    Китай начал масштабную подготовку к тяжелому глобальному кризису
    Сбивший украинский Су-27 летчик ВКС получил первую награду
    Пушилин сообщил о темпах строительства кольцевой дороги вокруг Азовского моря
    Минченко: Позиция России по Ирану может повлиять на Трампа
    Эксперт оценил попытки Трампа сбить мировые цены на нефть
    Конфликт на Ближнем Востоке заблокировал тысячи россиян в Таиланде
    Парламент Венгрии призвал заблокировать вступление Украины в ЕС
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Что означает смена «начальника доллара»

    Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Все религии учат одному и тому же?

    Пожарная команда, в которую входят православный, мусульманин, иудей, баптист и атеист, может прекрасно справляться со своими обязанностями, а все ее члены – быть замечательными специалистами. Чтобы вместе тушить пожар, не обязательно вместе молиться.

    8 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Великий пост и квантовая реальность

    Что такое личная великопостная аскеза в нашу эпоху и как ее можно превратить в увлекательный челлендж, улучшающий нашу общую жизнь? Как ни странно, на этот непростой вопрос помогает ответить физика.

    14 комментариев
    10 марта 2026, 17:22 • Новости дня

    Силы ПВО сбили 35 украинских БПЛА над регионами России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В течение восьми часов российские средства ПВО уничтожили тридцать пять украинских беспилотников, большинство из которых были зафиксированы над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.

    Средства противовоздушной обороны за восемь часов сбили 35 украинских беспилотников над различными регионами страны, передает ТАСС.

    По данным Минобороны России, с 8.00 до 16.00 часов по московскому времени были уничтожены 21 БПЛА над Белгородской областью, девять над Крымом, два над Краснодарским краем, два над Курской областью и один над акваторией Азовского моря.

    В военном ведомстве отметили, что все перехваченные аппараты были самолетного типа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны отчиталось об уничтожении средствами ПВО за одну ночь 163 дронов ВСУ над 14 регионами России. ВСУ предприняли попытки массовой атаки беспилотников по Херсонской области.

    10 марта 2026, 05:11 • Новости дня
    В зоне группировки «Восток» развернули российскую спутниковую связь

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Специалисты по налаживанию связи развернули комплекты спутниковой связи отечественного производства в зоне действия группировки войск «Восток», сообщили в Минобороны.

    Для установки аппаратуры специалисты подобрали позицию, позволяющую разместить технику максимально скрытно, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    После развертывания оборудования военные провели мероприятия по его тщательной маскировке.

    Механик связи с позывным «Спайщик» пояснил, что спутниковая тарелка обеспечивает устойчивый обмен данными между отдельными подразделениями, а также контакт с вышестоящим командованием.

    В сентябре 2025 года на учениях «Запад-2025» российские связисты развертывали новейшие спутниковые комплексы «Квадрат» и «Спринт».

    Руководство Минобороны ознакомилось с возможностями отечественной группировки для обеспечения непрерывной связи в зоне спецоперации.

    Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценивал перспективы системы «Рассвет» для повышения эффективности управления войсками.

    Комментарии (20)
    8 марта 2026, 20:53 • Новости дня
    ВСУ потеряли тысячи бойцов в «реке смерти» под Волчанском

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские подразделения из состава 159-й бригады лишились тысяч военнослужащих, которые числятся пропавшими без вести после неудачных попыток форсирования водной преграды в Харьковской области, сообщил источник в российских силовых структурах.

    Анализ некрологов ВСУ показал, что при попытке пересечения реки Волчья у села Зыбино Волчанского района 159-я бригада украинской армии понесла колоссальные потери, сказал собеседник ТАСС.

    Командование противника отправляло штурмовые группы на переправу в течение первой половины 2025 года. Сейчас на дне водоема, который называют «рекой смерти», остаются тела тысяч украинских солдат, числящихся пропавшими без вести.

    Волчанск представлял собой мощный укрепрайон с подземными коммуникациями, где до начала конфликта проживало около 17 тыс. человек. Киев использовал промышленные предприятия города для обороны, бои за которую начались в мае 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские силы в ходе боев за освобождение Волчанска лишились более 23 тыс. солдат. Российские военные полностью уничтожили остатки гарнизона ВСУ в восточной части города. Противник при попытках вернуть позиции понес существенные потери в живой силе.

    Комментарии (3)
    10 марта 2026, 17:10 • Видео
    Трамп снял санкции с России. Но есть нюанс

    После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп заявил, что временно снимает часть санкций, а потом их, возможно, не придется вводить вновь. Что происходит?

    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 12:57 • Новости дня
    Сбивший украинский Су-27 летчик ВКС получил первую награду
    @ STAR-MEDIA/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Офицер Военно-космических сил России был отмечен редкими часами за успешный воздушный бой и уничтожение украинского истребителя.

    Летчик истребителя Су-35 ВКС России, сбивший украинский Су-27, получил свою первую награду за этот бой, передает «Российская газета».

    Как отмечается, уникальный подарок летчику передал подписчик телеграм-канала «Война. История. Оружие» из Казани. В качестве награды офицеру достались редкие часы, выпущенные ограниченным тиражом – всего 100 экземпляров, причем эта серия была распродана всего за сутки.

    Офицер ВКС России и автор Telegram-канала «Воевода вещает» сообщил, что многофункциональный истребитель Су-35 сбил украинский Су-27, пилотируемый командиром 39-й бригады тактической авиации Александром Довгачем, передает «Российская газета».

    Сообщается, что самолет вероятно был поражен ракетой класса «воздух – воздух» Р-37 с дальностью действия более 300 км. Эта ракета позволяет атаковать цели в глубоком тылу противника, не входя в зону действия украинских средств ПВО, что вызывает опасения у украинских летчиков.

    Согласно заявлению ВВС Украины, полковник Александр Довгач был сбит 9 марта при выполнении боевой задачи при значительном превосходстве авиации России в воздухе. Довгач имел звание героя Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВКС России за последние сутки сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины.

    Комментарии (6)
    8 марта 2026, 11:58 • Новости дня
    ВСУ применили дроны-матки с нестандартными частотами под Донецком
    @ Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска для ударов по Донецкой кольцевой автомобильной дороге (ДКАД) используют дроны-матки и нестандартные частоты, сообщили в российских силовых структурах.

    Украинские силы вновь наносят удары по Донецкой кольцевой автомобильной дороге, передает ТАСС. По данным российских силовых структур, для атак используются так называемые дроны-матки, которые также называют ретрансляторами.

    Эти дроны-матки транспортируют FPV-дроны, которые работают на новых, нестандартных частотах. Представитель силовых структур отметил: «Противник вновь возобновил удары по ДКАД. Для этого используются так называемые дроны-матки, они же ретрансляторы, которые фактически несут на себе FPV-дроны, которые в свою очередь работают на новых, нестандартных частотах, которые незаметны для дрондетекторов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ уничтожили в ДНР дрон-матку, предназначенную для координации и управления FPV-коптерами.

    Комментарии (9)
    10 марта 2026, 00:38 • Новости дня
    Путин сообщил Трампу об успехах российских войск в зоне СВО
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе телефонных переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа была затронута тема украинского конфликта, заинтересованность в разрешении которого выразили обе стороны, отметил помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков.

    «Дана характеристика происходящего в настоящее время на линии боевого соприкосновения, где российские войска продвигаются весьма успешно. Это, как было отмечено, является фактором, который должен побудить режим в Киеве пойти, наконец, по пути к переговорному урегулированию конфликта», – приводит пресс-служба Кремля слова Ушакова.

    Он добавил, что Трамп снова выразил заинтересованность в завершении конфликта на Украине прекращением огня и долгосрочным урегулированием. Путин же высказал положительную оценку посреднических усилий, предпринимаемых командой Дональда Трампа и им лично в решении этой проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп назвал одолжением Европе усилия США по Украине. В США обвинили главу киевского режима Владимира Зеленского в истощении западного вооружения перед войной с Ираном. В МИД заявили, что европейские страны пребывают в панике и неуверенности из-за риска прекращения американских поставок вооружений Киеву.

    Комментарии (15)
    8 марта 2026, 17:50 • Новости дня
    Путин запретил экстрадицию иностранцев – военнослужащих ВС России

    Путин подписал закон о запрете экстрадиции иностранцев – военнослужащих ВС России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава государства подписал закон, запрещающий экстрадицию иностранцев, служивших по контракту в российских вооруженных силах.

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает выдачу иностранцев и лиц без гражданства, проходящих или проходивших службу по контракту в Вооруженных силах РФ для уголовного преследования. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    Внесенный правительством закон изменяет статью 464 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Теперь основания для отказа в экстрадиции расширены за счет включения случая, когда запрос поступил в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, служившего по контракту в ВС РФ или других воинских формированиях России и участвовавшего в боевых действиях.

    В законе отмечено, что такие лица не будут выдаваться иностранным государствам ни для уголовного преследования, ни для исполнения приговора, если их служба и участие в боевых действиях подтверждены соответствующими документами.

    Ранее в воскресенье президент России подписал закон о полном возврате стоимости авиабилетов гражданам, которые вынуждены отказаться от полета из-за участия в спецоперации на Украине. До этого Путин поручил создать стандарт региональных мер поддержки для участников СВО и их семей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 26 февраля Госдума приняла закон, запрещающий выдачу иностранцев, проходящих службу по контракту в Вооруженных силах России и участвовавших в боевых действиях в составе ВС России, для уголовного преследования в другие страны.


    Комментарии (4)
    8 марта 2026, 14:02 • Новости дня
    Путин о ситуации между Киевом и ЕС: Хвост виляет собакой
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России высказал мнение, что Европа сейчас сталкивается с последствиями своей политики на Украине, назвав конфликт системной ошибкой Запада.

    Президент России Владимир Путин в интервью корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину назвал странной ситуацию в отношениях между Киевом и Европой. По его словам, складывается впечатление, что в этих отношениях «хвост виляет собакой», а не наоборот.

    Путин отметил, что европейские государства сейчас сталкиваются с последствиями собственных действий на Украине, подчеркнув, что это не результат действий России, а именно политика западных и европейских стран.

    В ходе интервью он заявил: «Ситуация очень странная. Потому что у меня создается впечатление, что мы имеем случай, который называется «хвост виляет собакой», а не наоборот». Путин также подчеркнул, что Европа «пожинает то, что посеяла» на Украине, комментируя действия западных государств в отношении поддержки Киева.

    Глава государства назвал конфликт на Украине системной ошибкой западных стран, пояснив, что «все, что происходит сейчас – это, безусловно, ошибка прежде всего западных стран. Ошибка системная».

    Ранее в интервью Зарубину Путин заявил, что нападение на российский газовоз в Средиземном море относится к террористическим актам и усугубляет ситуацию на энергетическом рынке. Путин также поручил проработать уход с газового рынка Европы на другие, более перспективные рынки.

    Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин прав в том, что России на фоне глобального «идеального шторма» важно сосредоточиться на своих интересах.

    Комментарии (6)
    10 марта 2026, 12:31 • Новости дня
    ВКС России сбили украинский самолет Су-27
    @ SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    ВКС России за последние сутки сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того удары наносились по местам хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах.

    Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиабомб, три снаряда американской РСЗО HIMARS и 241 беспилотник.

    Всего с начала спец операции уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 121 335 беспилотников, 651 ЗРК, 28 143 танка и других бронемашин, 1 685 боевых машин РСЗО,33 760 орудий полевой артиллерии и минометов, 56 352 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в первый день этого года ВКС России сбили украинский самолет Су-27

    Камера на украинском Су-25 сняла попадание в самолет российской ракеты.

    Комментарии (4)
    8 марта 2026, 17:49 • Новости дня
    Силами ПВО уничтожен второй летевший на Москву беспилотник

    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    На подлете к Москве силами ПВО был сбит второй беспилотник, обломки которого сейчас обследуют специалисты экстренных служб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении второго беспилотного летательного аппарата, направлявшегося в сторону столицы, передает Telegram-канал Сергея Собянина.

    «Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву», – говорится в официальном сообщении градоначальника.

    По его данным, на месте падения обломков беспилотника работают специалисты экстренных служб. Все работы ведутся непосредственно в зоне обнаружения обломков.

    Несколькими минутами раньше мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении летевшего на столицу беспилотника.

    Ранее в воскресенье сообщалось, что Росавиация ограничила работу аэропорта Жуковский.

    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 15:52 • Новости дня
    Путин: За последние полгода подконтрольная Киеву территория ДНР сократилась до 15-17%

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с главой ДНР Денисом Пушилиным отметил, что доля ДНР под контролем Киева за последние шесть месяцев заметно уменьшилась.

    Территория Донецкой народной республики, находящаяся под контролем Киева, за последние шесть месяцев значительно сократилась – с 25% до 15-17%, передает ТАСС. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным в Кремле.

    Президент напомнил: «Совсем недавно мы считали, что под контролем киевских властей находится около 25% территории Донецкой народной республики – буквально полгода назад». По его словам, по последним докладам сейчас речь идет уже только о 15-17% территории.

    В ходе встречи обсуждались текущая ситуация на освобожденных территориях и дальнейшие шаги по интеграции региона в экономику и правовое поле России. Путин отметил, что изменения подконтрольных Киеву районов происходят динамично и результат обусловлен действиями российских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Донецкой народной республике за последние годы был нанесен огромный ущерб. Регион восстанавливается активными темпами.

    Комментарии (80)
    9 марта 2026, 12:17 • Новости дня
    ВС России освободили Голубовку в ДНР

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская армия в последние сутки установила контроль над населенным пунктом Голубовка в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.

    Подразделения Южной группировки войск в результате активных боевых действий освободили Голубовку, указало ведомство в Max.

    Несколькими днями ранее ВС России освободили Сосновое в ДНР. За прошлую неделю российская армия взяла под контроль девять населенных пунктов.

    В числе освобожденных Веселянка в Запорожской области, Бобылевка в Сумской области, село Круглое в Харьковской области.

    Комментарии (0)
    9 марта 2026, 00:35 • Новости дня
    Эксперт Рожин сообщил о разгроме штаба ВСУ во время заседания в Краматорске

    Tекст: Катерина Туманова

    Воздушно-космические силы (ВКС) России в ночь на субботу провели мощный удар по Краматорску, уничтожив штаб 100-й бригады ВСУ в момент заседания, сообщил в Telegram-канале эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

    «Удар пивтонной [полутонной] бомбой по ПУ 100-й ОМБр ВСУ во время какого-то важного мероприятия. На это указывает количество автотранспорта в одном месте. Результат удара: 22 – «трехсотых» [раненых], 15 – «двухсотых» [убитых], поражено четыре пикапа и два ББМ», – сообщил он.

    Рожин добавил, что точечной наводкой руководили бойцы-авианаводчики из отряда прошедших обучение в специальном центре беспилотных технологий.

    Напомним, военный корреспондент и Герой России Евгений Поддубный 28 февраля сообщил в Telegram-канале об ударе ВС России ствольной артиллерией по северо-восточным окраинам Краматорска.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, расстояние от позиций ВС России до Краматорска сократилось до 15 км. Зеленский заявил о якобы посещении им Славянска, Краматорска и Дружковки.


    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 21:33 • Новости дня
    Силы ПВО отразили атаку шести летевших на Москву беспилотников

    Шесть беспилотников сбиты на подлете к Москве за день

    Tекст: Мария Иванова

    С начала суток на подлете к Москве сбиты шесть беспилотников, три из них уничтожены в ходе последней атаки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Система противовоздушной обороны отразила атаку очередных трех беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к столице, передает Telegram-канал Собянина. Он сообщил, что цели были поражены на подлете к городу.

    «ПВО Минобороны уничтожено три БПЛА, атаковавших Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал мэр.

    Напомним, примерно полчаса назад сообщалось, что ПВО отразила атаку третьего за день летевшего на Москву беспилотника.

    Ранее в воскресенье сообщалось, что силами ПВО были уничтожены первый и второй летевшие на Москву беспилотники.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 08:07 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 72 украинских беспилотника над Россией за ночь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 72 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

    В Министерстве обороны России сообщили, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, передает ТАСС. По данным ведомства, наибольшее количество БПЛА – по двадцать – было сбито над Астраханской областью и Крымом. В Ростовской области уничтожено 14 аппаратов, в Белгородской – восемь, в Краснодарском крае – четыре, в Курской области – три, в Волгоградской – два, еще один БПЛА был сбит над акваторией Азовского моря. В

    Как писала газета ВЗГЛЯД, над Россией за ночь сбили 151 украинский беспилотник. В Татарстане объявили угрозу атаки беспилотников. В Краснодарском крае при падении обломков БПЛА пострадали два человека.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 05:17 • Новости дня
    В Армавире вспыхнул пожар на нефтебазе после атаки БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Пожар охватил территорию нефтебазы в Армавире, при этом никто не пострадал и работы по тушению продолжаются.

    Пожар возник на нефтебазе в Армавире Краснодарского края в результате атаки беспилотного летательного аппарата, передает ТАСС.

    В сообщении регионального оперативного штаба отмечается: «В Армавире произошло возгорание на территории нефтебазы из-за атаки БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет».

    В ликвидации возгорания участвуют 91 человек и 26 единиц техники. Оперативные службы продолжают борьбу с огнем, угрозы для жилых районов не сообщается.

    Причины атаки и объем ущерба уточняются, ситуация находится под контролем местных властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО Минобороны отразили атаку дронов ВСУ на территорию Волгоградской области.

    Несколько резервуаров на нефтебазе в Белгородской области загорелись после атаки беспилотника. Два беспилотника ВСУ атаковали территорию нефтебазы на юге Луганска.

    Комментарии (0)
    Через несколько дней после начала агрессии США и Израиля против Ирана мир начинает сталкиваться с глобальным энергетическим кризисом. Похоже, мы стоим на пороге глобальной перестройки всего мирового рынка углеводородов. Как именно она будет выглядеть – и какова в такой ситуации роль и России, и потребителей нашей нефти?

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе?

    В Средиземном море с побережья Ливии совершена атака безэкипажным катером на российский газовоз «Арктик Метагаз». Несмотря на анонимность нападения, эксперты называют его организаторов – по их мнению, это дело рук Киева и его британских кураторов. Какие цели преследовал противник и чем обернется очередной акт украинского энергетического терроризма с учетом ситуации в Персидском заливе?

    «Защита Испании и испанского народа требует выхода из НАТО», – провозглашает ряд испанских политиков. Конфликт между Мадридом и Вашингтоном привел к тому, что значительная часть испанцев хочет запретить США пользоваться базами НАТО на своей территории – а многие и вовсе желают выхода своей страны из альянса. Как такое произошло?

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями?

