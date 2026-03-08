Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.3 комментария
ПВО отразила атаку третьего за день летевшего на Москву беспилотника
Собянин сообщил об уничтожении третьего за день летевшего на Москву беспилотника
Системы противовоздушной обороны ликвидировали еще один летательный аппарат, направлявшийся в сторону российской столицы.
Система ПВО отразила атаку еще одного беспилотника, летевшего в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
«Сбит ещё один БПЛА, летевший на Москву», – написал он, уточнив, что речь идет о третьем аппарате, атаку которого отразила система противовоздушной обороны.
По словам мэра, на месте падения обломков беспилотника работают специалисты экстренных служб.
Ранее в воскресенье сообщалось, что силами ПВО были уничтожены первый и второй летевшие на Москву беспилотники.