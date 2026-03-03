В Раду повторно внесли проект закона об отмене праздника 8 Марта

В Раду повторно внесли проект «дня украинской женщины» вместо 8 Марта

Tекст: Тимур Шайдуллин

Проект постановления об учреждении нового праздника – дня украинской женщины – был зарегистрирован в Верховной раде. Карточка законопроекта уже размещена на официальном сайте украинского парламента, однако сам текст и пояснительная записка пока отсутствуют в открытом доступе, отмечает ТАСС.

На данный момент неизвестно, на какую дату приходился бы этот новый праздник и какие мероприятия планируются в его рамках. Ранее в 2017 году на Украине уже поднимался вопрос об отмене празднования 8 Марта как якобы наследия советской эпохи, но тогда эта инициатива не получила поддержки среди депутатов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале 2023 года в Верховной раде уже регистрировали законопроект об отмене 8 Марта, предлагая вместо этого отмечать 25 февраля как День украинской женщины. Однако впоследствии Рада не стала рассматривать данный документ.